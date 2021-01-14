Правозащитники потребовали расследовать военные преступления сторон карабахского конфликта

14 января 2021, 13:53

Азербайджан и Армения применяли неточное оружие при обстрелах населенных пунктов во время осенней эскалации конфликта, в результате чего погибли десятки мирных жителей. Стороны должны привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях, заявила правозащитная организация Amnesty International.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 октября правозащитная организация Amnesty International призвала стороны карабахского конфликта прекратить использование кассетных бомб. а 10 декабря правозащитники заявили о военных преступлениях азербайджанских и карабахских солдат. Военные в ходе осеннего обострения конфликта обезглавливали пленных и глумились над трупами противника, заявили аналитики Amnesty International после изучения видеозаписей из Нагорного Карабаха.

Стороны карабахского конфликта неоднократно обвиняли друг друга в использовании запрещенного оружия, в том числе фосфорных боеприпасов. 3 ноября специалисты ANAMA после обстрела села Сахлабад в Тертерском районе Азербайджана нашли и обезвредили два неразорвавшихся снаряда с фосфором. "Кавказский узел" опубликовал фоторепортаж Азиза Каримова о подрыве саперами фосфорных боеприпасов.

Десятки мирных жителей погибли и еще сотни получили ранения из-за ударов сторон карабахского конфликта по населенным пунктам. Армения и Азербайджан использовали кассетные боеприпасы, оперативно-тактические ракеты, системы залпового огня и артиллерию при обстрелах районов с мирными жителями, следует из доклада, опубликованного сегодня на сайте международной правозащитной организации Amnesty International.

Аналитики Amnesty International посетили десятки мест обстрелов мирных жителей Азербайджана и Армении, где зафиксировали применение военными неточного оружия при ударах по военным позициям, расположенным близ населенных пунктов или же в жилых районах, сказано в пресс-релизе. "Применяя это неточное и смертоносное оружие рядом с районами проживания гражданского населения, армянские и азербайджанские силы нарушили законы и обычаи войны и продемонстрировали пренебрежительное отношение к жизням людей", – приведены в сообщении слова директора Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

После заключения мирного соглашения, исследователи Amnesty International посетили места боевых действий, аналитики взяли интервью у 79 человек, в числе которых были мирные жители, близкие погибших и раненых и представители местных властей. Опрос также проводился среди правозащитников и журналистов. "Власти Армении и Азербайджана должны безотлагательно провести беспристрастное расследование безжалостного и зачастую безрассудного применения тяжелых осколочно-фугасных боеприпасов в густонаселённых районах", – отметила Мари Стразерс.

Очень важно, чтобы виновные в этих нарушениях были привлечены к ответственности, а пострадавшие получили возмещение как раз сейчас, когда власти Армении и Азербайджана приступили к разработке механизмов обеспечения безопасности, добавила она.

Сотрудники Amnesty International проанализировали фрагменты оружия, применявшегося при обстрелах населенных пунктов, изучили видеозаписи, фотографии и спутниковые снимки, сделанные во время эскалации конфликта. "Наше исследование выявило случаи неизбирательных и необоснованных обстрелов с обеих сторон, в результате которых погибли и были ранены мирные жители, а также повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Неоднократно обстреливались густонаселенные районы вдали от фронта, где, судя по всему, часто даже рядом не было явных военных целей", – пояснила Мари Стразерс.

Правозащитники зафиксировали четыре обстрела военными Армении сел и городов в Азербайджане, в результате которых погибли 72 мирных жителя. Речь идет об артиллерийском ударе по селу Гашалты 27 сентября, ракетном обстреле Гянджи 17 октября, сбросе кассетных бомб на село Караюсуфли 27 октября и ударе реактивными снарядами по Барде 28 октября, следует из информации.

Со стороны Азербайджана правозащитники зафиксировали девять ударов по мирному населению, в результате которых погибли 52 жителя. Речь идет в том числе о неоднократных обстрелах Степанакерта из установок "Град" и кассетными боеприпасами, о неоднократных обстрелах ракетами Мартуни и Мартакерта, отметили правозащитники.

Напомним, что ранее азербайджанская сторона сообщила, что с 27 сентября по 9 ноября погибли 2783 военнослужащих. Генпрокуратура страны заявила о 94 погибших и 414 раненых мирных жителях. По данным властей Нагорного Карабаха, за время эскалации конфликта погибли 1770 военных. Потери среди мирных жителей региона составило 60 убитых и 157 раненых.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 10 ноября. Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".