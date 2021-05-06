Минская группа ОБСЕ призвала Баку передать Еревану всех пленных

06 мая 2021, 07:58

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ 5 мая одобрили выдачу Армении трех пленных военнослужащих и призвали Азербайджан завершить возвращение на родину армянских солдат, попавших в плен в Нагорном Карабахе.

Как писал "Кавказский узел", 4 мая из Азербайджана в Ереван были доставлены находившиеся в плену военнослужащие Роберт Варданян, Самвел Шухян и Сейран Тамразян. Их направили на обследование в военный госпиталь. Баку официально не сообщал о передаче трех пленных, однако это в тот же день анонсировал азербайджанский проправительственный ресурс, назвавший те же имена пленных.

Власти Азербайджана не считают военнопленными граждан Армении, которые были задержаны после подписания соглашения о прекращения огня. По данным Баку, в Азербайджане содержатся 62 или 63 таких человека. Армянская сторона, в свою очередь, заявляет, что в Азербайджане удерживается около 200 пленных. 3 мая армянские правозащитники назвали имена 19 человек, которые, по их данным, были убиты в плену.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США), приветствовали освобождение Варданяна, Шухяна и Тамразяна и призвали стороны "полностью и оперативно" завершить обмен всеми "заключенными, задержанными и останками погибших", говорится в заявлении, опубликованном вечером 5 мая на сайте ОБСЕ.

"Ссылаясь на свое заявление от 13 апреля, сопредседатели настоятельно призывают стороны обмениваться всеми данными, необходимыми для проведения эффективного разминирования конфликтных регионов и снятия ограничений на доступ в Нагорный Карабах, в том числе для представителей международных гуманитарных организаций. Сопредседатели призывают стороны предпринять конкретные шаги для создания атмосферы взаимного доверия, способствующей установлению прочного мира, путем решения остающихся проблем... Это включает в себя возобновление политического диалога на высоком уровне под эгидой сопредседателей при первой же возможности", – отмечается в публикации, перевод которой выполнен "Кавказским узлом".

Напомним, 14 апреля МИД России сообщил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ отметили положительную динамику в доставке гуманитарной помощи в регион и разблокировку коммуникаций, но напомнили и о нерешенных проблемах, в частности, о возвращении пленных.

Минская группа ОБСЕ (OSCE Minsk Group) – группа стран-членов ОБСЕ, созданная в 1992 году для решения вопроса по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Странами-сопредседателями МГ ОБСЕ являются Франция, Россия и США, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке.

28 апреля на проблему возвращения пленных обратил внимание и Евросоюз, который в своем заявлении призвал Баку предоставить информацию об армянских пленных, запрошенную Страсбургским судом, и ускорить их возвращение на родину. "Это включает [...] скорейшее завершение возвращения всех оставшихся военнопленных и иных задержанных лиц, независимо от обстоятельств их ареста", - заявил Евросоюз.

Жители Армении после заключения в ноябре 2020 года мирного соглашения с Азербайджаном обратились в ЕСПЧ, чтобы добиться выдачи пленных. В Европейский суд по правам человека поступили жалобы о нарушении прав 228 пленных жителей Армении и 13 оказавшихся в плену граждан Азербайджана, сообщил 4 февраля суд. Он потребовал у властей двух государств предоставить информацию об этих людях.

Стороны карабахского конфликта оговаривали возвращение всех пленных после завершения осенних боев 2020 года. Азербайджан настаивает, что выполнил договоренность, а около 60 человек, не выданных Армении — не пленные, а диверсанты, захваченные уже после прекращения полномасштабных боевых действий.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По условиям мирного соглашения, которое вступило в силу 10 ноября 2020 года, Баку получил контроль над всеми территориями, занятыми в результате боев. Какие территории Нагорного Карабаха перешли под контроль Азербайджана, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".