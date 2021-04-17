Аналитики указали на снижение роли Минской группы ОБСЕ в решении проблем Карабаха

17 апреля 2021, 12:49

Азербайджан без участия Минской группы ОБСЕ завершил карабахский конфликт, а попытка возобновления ее работы в Нагорном Карабахе обусловлена конкуренцией Запада с Россией, разместившей в регионе миротворцев, предположили опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", по мнению армянских аналитиков карабахский конфликт не удастся решить до тех пор, пока на территории Нагорного Карабаха будут проживать люди, провозгласившие его независимость. Для решения этого вопроса нужен либо формат Минской группы ОБСЕ, либо новый. Представители Минской группы пытаются сделать так, чтобы данные вопросы обсуждались в рамках прежнего формата, но этому может помешать Азербайджан, отметил в частности политолог Ара Папян.

Минская группа ОБСЕ (OSCE Minsk Group) – группа стран-членов ОБСЕ, созданная в 1992 году для решения вопроса по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Странами-сопредседателями МГ ОБСЕ являются Франция, Россия и США, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке.

Вечером 14 апреля сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шефер (США) выступили с совместным заявлением, в котором заявили, что с удовлетворением отмечают соблюдение перемирия в Нагорном Карабахе и прогресс между сторонами в обмене останками погибших. Также они отметили положительную динамику в доставке гуманитарной помощи в регион и разблокировку коммуникаций, следует из текста заявления, опубликованном 14 апреля на сайте МИД России.

Также сопредседатели напомнили о нерешенных проблемах. В частности речь идет о возвращении пленных, обмене всеми данными, необходимыми для разминирования в зоне конфликта, снятии ограничений на доступ в Нагорный Карабах, сохранении и защиты религиозного и культурного наследия. В этой связи сопредседатели призвали стороны "возобновить при первой возможности политический диалог на высоком уровне под их эгидой", сказано в документе.

Власти Азербайджана призвали Минскую группу ОБСЕ к непредвзятости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев днем 17 апреля, за несколько часов до заявления сопредседателей ОБСЕ, высказался относительно возможной дальнейшей деятельности Минской группы. "Могут быть некоторые сферы, в которых они (сопредседатели – прим. "Кавказского узла") смогут сыграть свою роль в постконфликтной ситуации. Не как группа, которая должна урегулировать конфликт. Здесь я совершенно не согласен с некоторыми представителями Минской группы. Они говорят о необходимости урегулирования конфликта. Конфликт уже разрешен", – сказал Алиев на конференции в Баку, слова которого привел 16 апреля ИА "Азертадж".

Сопредседатели "не должны предпринимать ничего такого, что может нарушить этот хрупкий мир", добавил он. "Не должны давать Армении нереальных обещаний, должны быть нейтральными, беспристрастными, и постараться закрыть эту ситуацию", – завил Алиев.

Заявление сопредседателей ОБСЕ "сосредоточено не на наиболее важных вопросах нового постконфликтного периода, а скорее на ряде других идей и элементов", считает , официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева. "Урегулирование конфликта создает перспективы для налаживания нормальных отношений между Азербайджаном и Арменией на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ. Надеемся, что сопредседатели в соответствии с призывом президента Азербайджана определят и внесут предложения о своей возможной роли в укреплении мира в новой ситуации", – сказала Абдуллаева, слова которой привел 15 апреля Trend.az.

Аналитики назвали неактуальным возобновление работы Минской группы ОБСЕ

У Минской группы ОБСЕ нет реального потенциала на воздействие решению каких-либо вопросов, считает депутата парламента Азербайджана, глава партии Гражданской солидарности Сабир Рустамханлы. "В ней пересекаются и сталкиваются интересы крупных мировых центров силы. Каждый из них преследует собственные интересы. Поэтому Минская группа почти 30 лет не могла решить конфликт, а может и не хотела этого. Единственное в чем, сходились во мнении сопредседатели – это в консервации проблемы в ущерб интересам Азербайджана, поскольку под оккупацией оставались наши земли, туда не могли вернуться наши беженцы", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Отсутствие программы в мирном урегулировании привело к тому, что Азербайджан сам решил проблему восстановления своей территориальной целостности, добавил Рустамханлы. "Сейчас, складывается новая ситуация. Один из сопредседателей – Россия, находится в регионе в качестве ведущего игрока. Режим прекращения огня был достигнут под ее личным модераторством – Минская группа как таковая оказалась в аутсайде. Теперь остальные – Франция и США также пытаются наверстать упущенное, как-то восстановить свою посредническую роль и отсюда попытки реанимирования Минской группы", – считает он.

Азербайджану в услугах Минской группы ОБСЕ нет какой-либо надобности, подчеркнул политик. "Азербайджанская армия показала, что даже без ОБСЕ мы можем освободить наши земли. Азербайджан и Армения рано или поздно могут заключить мирный договор и без Минской группы. После завершения войны они сами смогли решить многие вопросы, связанные с функционированием дорог, демаркацией границы. А Минская группа хочет, чтобы обязательно была и их доля посредничества. Но они ведут себя без учета новых политических и военных реалий", – сказал Рустамханлы.

Минская группа ОБСЕ нужна региону, однако в ином образе, считает председатель Общества гуманитарных исследований, конфликтолог Аваз Гасанов.

Он отметил, что в Нагорном Карабахе есть территории, населенные армянами и Азербайджан думает о том, чтобы когда-нибудь их реинтегрировать. "Об этом не раз говорило руководство страны. Поэтому есть необходимость в Минской группе ОБСЕ, которая может внести вклад в будущем в решении вопрос по налаживанию взаимного доверия между общинами, поскольку она выполняет посредническую роль. Единоличное посредничество России здесь не выгодно ни Азербайджану, ни Армении", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Один модератор он больше продвигает собственные интересы, пояснил Гасанов. "Когда несколько игроков они балансируют друг друга. Поэтому обе страны должны быть заинтересованы в том, чтобы такой формат ОБСЕ, как Минская группа здесь присутствовал", – добавил он.

На его взгляд, формат сопредседателей МГ ОБСЕ в общем-то оптимален – в нем представлены США, Европы и Россия. "Правда, Франция является более предвзятой и Азербайджану было бы удобным замена ее другой Европейской державой. Однако формат может меняться по взаимному согласию сторон. В любом случае, на мой взгляд Минская группа вернется в регион", – подытожил Гасанов.

5 ноября сенат Франции принял резолюцию о необходимости признания Нагорного Карабаха, после чего парламент Азербайджана призвал исключить Францию из ОБСЕ. 3 декабря аналогичную резолюцию приняла нижняя палата парламента Франции. МИД Азербайджана и на это отреагировал с осуждением. Минская группа ОБСЕ сейчас не рассматривает Нагорный Карабах как равноправную сторону в переговорах по карабахскому урегулированию, но на начальном этапе переговоров представители Карабаха участвовали в них, говорится в справке "Кавказского узла" "Кто же все-таки признал Карабах?".

Последнее заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ свидетельствует о недовольстве Запада, что в постконфликтной ситуации в Карабахе решающую роль играют Россия и Турция, такого мнения придерживается бывший министр иностранных дел Тофик Зульфугаров. "США и Франция хотят стать участниками процесса урегулирования, однако, как сказал президент Азербайджана, Минская группа не сделала никаких конкретных предложений, не выдвинула идей. В целом, этот вопрос суверенного права Азербайджана: захотим, пригласим посредников, не захотим, не пригласим. Вообще трудно представить, чтобы МГ ОБСЕ предложила что- то принципиально новое", – сказал Зульфугаров корреспонденту "Кавказского узла".

На его взгляд, актуальность МГ ОБСЕ как посредника в урегулировании конфликта отпала, поскольку военная составляющая проблемы разрешена, Азербайджан освободил большую часть своих территорий и установлен режим прекращения, который уже много месяцев соблюдается.

По мнению, участие МГ ОБСЕ может заключаться в решении вопросов постконфликтного периода. В частности, она могла бы быть организатором донорской конференции по Карабаху с целью восстановления зоны конфликта. "Азербайджан освободил свои территории от 30-летней оккупации. В этом смысле, конфликт исчерпан и межгосударственная граница восстановлена, хотя и не полностью. То есть, мы положили конец оккупации. Что касается остальных вопросов, то это уже не конфликт, а проблема совместного проживания азербайджанцев и армян", – полагает он.

Смысла в восстановлении работы Минской группы ОБСЕ также не видит глава НПО "Военные юристы" Тельман Абилов. "Эта группа никакие вопросы не решала, а занималась лишь имитацией. Они посещала оккупированные территории Азербайджана с так называемой миссией по установлению фактов. Но объективного отчета о ситуации там не представляли. В итоге, после освобождения территорий мы увидели, что они полностью разрушены", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Минская группа успокаивала Азербайджана обещаниями, считает Абилов. "Сейчас после военного решения конфликта, возвращения территорий, они вновь предлагают свою услуги. <…> Без Минской группы проводились обмены пленными, телами погибших", – заявил глава НПО "Военные юристы".

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября. В результате Степанакерт утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. В регион введены российские миротворцы, на "Кавказском узле" опубликована карта их размещения, а также текст трехстороннего заявления Алиева, Пашиняна и Путина.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".