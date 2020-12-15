Политологи сочли ошибкой отказ Арутюняна от встречи с сопредседателями Минской группы

15 декабря 2020, 12:28

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян отказался от встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ от США и Франции, на которую из-за болезни не поехал российский сопредседатель. Арутюнян упустил редкий шанс обсудить с посредниками статус Нагорного Карабаха и проблемы, возникшие после войны, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи.

Как писал "Кавказский узел", 14 декабря движение "Национально-демократический полюс" организовало в Ереване акцию протеста. Ее участники потребовали от властей Армении отменить соглашение с Азербайджаном по Нагорному Карабаху, возобновить переговоры по урегулированию карабахского конфликта в рамках Минской группы (МГ) ОБСЕ и заменить российский миротворческий контингент на международный. Активисты провели шествие к зданию МИД, где планировалась встреча сопредседателей МГ ОБСЕ с министром иностранных дел Арой Айвазяном.

Сопредседатели МГ ОБСЕ Эндрю Шофер (США) и Стефан Висконти (Франция) прибыли в Ереван 13 декабря для встречи с Арой Айвазяном и президентом Нагорного Карабаха Араиком Арутюняном. Днем ранее они побывали в Баку, где президент Ильхам Алиев раскритиковал Минскую группу за безрезультатность 28-летней работы. При этом Азербайджану удалось урегулировать многолетний карабахский конфликт, добившись этого "силовым путем и политическими средствами", заявил визитерам Ильхам Алиев.

Пашинян выступил за возвращение к переговорам в рамках МГ ОБСЕ

С сопредседателями МГ ОБСЕ в Ереване встретились премьер-министр Армении Никол Пашинян и министр иностранных дел Ара Айвазян, сообщила пресс-служба МИД Армении. Пашинян, согласно сообщению, назвал необходимым возобновление переговоров под эгидой МГ ОБСЕ "для всеобъемлющего урегулирования карабахского конфликта".

Айвазян в свою очередь обсудил с представителями Минской группы вопросы восстановления и защиты прав армян в Нагорном Карабахе.

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян отказался встречаться с американским и французским сопредседателем МГ ОБСЕ. Причиной такой позиции, как сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Арутюняна Ваграм Погосян, является «неполный состав Минской группы ОБСЕ».

В переговорах в Ереване, кроме Эндрю Шоффера и Стефана Висконти, приняли участие временный поверенный в делах посольства России в Армении и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик. Российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов не принял участия в миссии из-за заражения COVID-19, об этом Ереван и Баку были проинформированы заранее, сообщил 14 декабря "Sputnik Армения".

Позиция президента Нагорного Карабаха вызвала критику в Армении

Отказ Араика Арутюняна от встречи с американским и французским сопредседателями Минской группы – это "странное упущение возможности", сказал корреспонденту "Кавказского узла" член движения «Национально-демократический полюс», глава центра "Модус Вивенди" Ара Папян.

Он пояснил, что МГ до сих пор официально существует, и никто ее не расформировал. "Недавно [глава МИД России Сергей] Лавров подписал с США и Францией документ о том, что вопрос будет решен именно в этом формате, а арцахская (Арцах – самоназвание Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") сторона должна быть заинтересована в этом. [...] Решение Арутюняна – провинциальное политиканство. Вряд ли Россия надавила на него, просто есть люди, которые сами додумывают вместо своих партнеров, подумав, что это может не понравиться России", - сказал Папян.

Минская группа ОБСЕ (OSCE Minsk Group) – группа стран-членов ОБСЕ, созданная в 1992 году для решения вопроса по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Странами-сопредседателями МГ ОБСЕ являются Франция, Россия и США, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке.

На встрече президент Нагорного Карабаха мог бы обсудить "разные гуманитарные вопросы, в том числе, вопрос о пленных", пояснил Ара Папян. "Это (США и Франция) - два постоянных члена Совбеза ООН, ядерные державы, и отказаться от встречи с ними - это упущенная возможность, как минимум", - сказал он.

Поскольку визит американского и французского сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Баку и Ереван стал первым после осенней войны, то стороны позиционируют себя в соответствии со своими интересами, указала редактор русской версии информационно-аналитического издания Lragir.am, политобозреватель Наира Айрумян.

По ее мнению, первой свое отношение высказала российская сторона, поскольку визит состоялся без третьего сопредседателя. Это можно трактовать как пренебрежение Москвы к Минской группе, "по крайней мере, на данном этапе", сказала корреспонденту "Кавказского узла" Наира Айрумян.

"Баку также открыто игнорировал сопредседателей, заявив на уровне Алиева, что их здесь никто не ждал, и конфликт уже позади. То, что сопредседатели в Баку - нежеланные гости, вполне понятно: Франция и США продвигают идею самоопределения Карабаха, а парламент Франции даже принял резолюции о необходимости признания Карабаха", - сказала Айрумян.

25 ноября сенат Франции принял резолюцию о необходимости признания Нагорного Карабаха, после чего парламент Азербайджана призвал исключить Францию из ОБСЕ. 3 декабря аналогичную резолюцию приняла нижняя палата парламента Франции. МИД Азербайджана и на это отреагировал с осуждением. Минская группа ОБСЕ сейчас не рассматривает Нагорный Карабах как равноправную сторону в переговорах по карабахскому урегулированию, но на начальном этапе переговоров представители Карабаха участвовали в них, говорится в справке "Кавказского узла" "Кто же все-таки признал Карабах?".

Однако на этом фоне странно выглядит позиция президента Нагорного Карабаха, высказала свое мнение Наира Айрумян. "Президент Араик Арутюнян прибыл в Ереван для встречи с сопредседателями, но демонстративно отменил встречу из-за отсутствия российского сопредседателя. Ереван не только не признаёт независимость Карабаха, но Армения и Карабах официально не обращаются к Франции с просьбой признать независимость. Иначе как предательством национальных интересов это не назвать", - сказала политобозреватель.

По ее мнению, то, что война была остановлена после вмешательства России, не значит, "что нужно делегировать Москве и свои исконные права". "Самоопределение Карабаха является единственной гарантией жизни армян в Карабахе, и отказ от этого в пользу российского мандата означает, что тысячи человек, которые вернулись в Карабах, являются заложниками и оставлены на усмотрение российской стороны. А интересы России далеко не всегда совпадают с интересами армян", - пояснила Наира Айрумян.

Политологи назвали прекращение войны недостаточным для решения карабахского конфликта

Соглашение Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху - всего лишь заявление о перемирии, считает Ара Папян. По его мнению, переговоры годами проходили в формате МГ, и все договоренности были "под гарантии МГ ОБСЕ", и если конфликт решается на основе права наций на самоопределение, то Карабах полностью должен быть под армянским контролем и под гарантии всех трех сопредседателей МГ.

"А если данное заявление – просто перемирие, и вооруженные силы сторон должны были остановиться в тех местах, где стоят, то уже непонятно, почему армянские силы вышли из Карвачара, Кашатаха и сдали эти районы противнику. Произошло нарушение принципов", - пояснил Папян.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября. В результате Степанакерт утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. В регион введены российские миротворцы, на "Кавказском узле" опубликована карта их размещения, а также текст трехстороннего заявления Алиева, Пашиняна и Путина.

"Национально-демократический полюс" не выступает против присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе, но считает, что их должны дополнить и другие международные миротворцы для укрепления данных в устной форме гарантий, сказал Ара Папян. Кроме того, по его словам, очень важен вопрос статуса Нагорного Карабаха. "Это [трехстороннее] заявление не определяет статус Карабаха, и наше молчание будет означать, что мы согласны с изречением Алиева о том, что конфликт можно решить силовым путем", - пояснил он.

Вооруженный инцидент в Гадрутском районе показал неспособность одних лишь российских миротворцев гарантировать мир в Карабахе ввиду их ограниченного числа, тем более что после войны и передачи территорий Азербайджану линия соприкосновения "увеличилась в разы", сказал Папян.

11-12 декабря было зафиксировано первое после прекращения боев нарушение перемирия - силовым путем решался спор о принадлежности сел Хцаберд (азербайджанское название - Чайлаккала) и Хин Тахер (Ин Тахлар) в Гадрутском районе, остальные части которого оказались под контролем Азербайджана. Не исключены аналогичные инциденты, в том числе в подконтрольном российским миротворцам Лачинском коридоре, предположили опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.

Трехстороннее заявление не стало решением карабахского конфликта или этапом его решения, это всего лишь заявление о прекращении огня, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян.

"Это фактически остановка войны, и в нем нет ни единого слова о статусе Карабаха. Карабахская проблема как была, так и осталась. Конечно, в уменьшенном количестве территорий, с меньшим количеством проживающих там людей, но этот конфликт никуда не делся", - сказал политолог.

Он пояснил, что живущие на этой территории люди в свое время провозгласили Республику Арцах, которую не признает Азербайджан, но при этом властные полномочия на этих землях осуществляет Азербайджан. "Теоретически этот вопрос можно решить, либо убив всех армян или изгнав их из Карабаха, либо договорившись с ними о чем-то. Но если убить их всех нельзя, и разговаривать с ними не хотят, то каким образом можно считать, что этот конфликт решен? Вопросы статуса, дальнейшего существования, гарантий - остались нерешенными. Ничего не изменилось, кроме того, что была война", - констатировал Искандарян.

По его мнению, чтобы эти вопросы каким-то образом регулировать, нужен либо формат МГ ОБСЕ либо новый. И сейчас представители МГ пытаются сделать так, чтобы данные вопросы обсуждались в рамках прежнего формата, но этому может помешать Азербайджан, указал политолог. Армянская сторона, по его мнению, вернулась бы к этому формату урегулирования, но формат МГ ОБСЕ исключает военный путь решения конфликта.

Политолог затруднился ответить, как к возвращению конфликта к формату МГ ОБСЕ может относиться Россия. Но в любом случае, по его мнению, вероятность возвращения в формат МГ мала ввиду того, что Азербайджан явно этого не хочет. "Но эйфория [в Азербайджане] пройдет, а вопрос останется, и его надо будет каким-то образом обсуждать", - добавил Александр Искандарян.

Подробности обострения карабахского конфликта изложены в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".