Армянские активисты потребовали возобновить работу Минской группы ОБСЕ

14 декабря 2020, 12:06

Власти Армении должны активнее добиваться возобновления переговоров по Нагорному Карабаху рамках Минской группы ОБСЕ, заявили участники сегодняшней акции протеста в Ереване. Представители Минской группы приехали в страну из Баку, где их резко отчитал президент Ильхам Алиев. Азербайджан настаивает, что конфликт уже урегулирован военным путем.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября вступило в силу подписанное лидерами Азербайджана, Армении и России заявление о перемирии в зоне карабахского конфликта. Ильхам Алиев заявил, что договоренность "положит конец многолетнему противостоянию", однако в соглашении не оговорен статус непризнанной Нагорно-Карабахской республики. 11-12 декабря было зафиксировано первое с момента прекращения боев нарушение режима прекращения огня - силовым путем решался спор о принадлежности сел Хцаберд (азербайджанское название - Чайлаккала) и Хин Тахер (Ин Тахлар) в Гадрутском районе, остальные части которого оказались под контролем Азербайджана. Не исключены аналогичные инциденты, в том числе в подконтрольном российским миротворцам Лачинском коридоре, предположили опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября. В результате Степанакерт утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. В регион введены российские миротворцы, на "Кавказском узле" опубликована карта их размещения, а также текст трехстороннего заявления Алиева, Пашиняна и Путина.

Движение "Национально-демократический полюс" организовало в Ереване акцию с требованием возобновить переговоры по урегулированию карабахского конфликта в рамках Минской группы (МГ) ОБСЕ. Активисты собрались у памятника идеологу армянского национализма Гарегину Нжде в центре столицы и направились к зданию МИДа, где на сегодня запланирована встреча сопредседателей МГ ОБСЕ с министром иностранных дел Арой Айвазяном, сообщили "Новости-Армения".

На видео, опубликованном сегодня на YouTube-канале издания, сотни людей идут по улицам Еревана с множеством флагов Армении.

Протестующие добиваются отмены заключенного с Азербайджаном "капитуляционного акта" и замены российского миротворческого контингента на международный, заявил член инициативной группы "Национально-демократического полюса" Варужан Аветисян. "Мы требуем от Минской группы, чтобы процесс урегулирования арцахского (нагорно-карабахского. - Прим. "Кавказского узла") вопроса вернулся в формат Минской группы, чтобы были размещены международные миротворцы, и силы врага были выведены с территорий", – сказал Аветисян.

По его мнению, Азербайджан препятствует возобновлению переговоров с участием Минской группы, а власти Армении недостаточно настойчивы. "Если бы армянская сторона была активнее, то, возможно, ситуация была бы лучше, но была война, у нее свои правила, и на данный момент необходимо максимально продуктивно и быстро перевести процесс на площадку МГ ОБСЕ", – сказал он.

Нужно не допустить повторения ситуации 1920-х годов, когда судьба Армении решалась на советско-турецких переговорах, подчеркнул другой член инициативной группы, Ара Папян. "Сейчас вновь делается подобная попытка. Подобный подход неприемлем также и для других сопредседателей МГ ОБСЕ. <...> Заявление о прекращении огня таинственным образом преобразовалось в межгосударственное соглашение и ставит под угрозу вопрос нашей безопасности", – процитировало Папяна "Новости-Армения".

Минская группа ОБСЕ (OSCE Minsk Group) – группа стран-членов ОБСЕ, созданная в 1992 году для решения вопроса по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Странами-сопредседателями МГ ОБСЕ являются Франция, Россия и США, указано в опубликованной на "Кавказском узле" справке.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофер (США) и Стефан Висконти (Франция) прибыли в Ереван накануне встречи с Айвазяном, 13 декабря. Это их первый визит в регион со времени осеннего обострения конфликта. По данным источника, в столице Армении представители Минской группы проведут переговоры и с руководством непризнанной Нагорно-Карабахской республики, в Степанакерт они не поедут, сообщил сегодня "Sputnik Армения".

Алиев отчитал Минскую группу

Визит представителей Минской группы ОБСЕ в Азербайджан, состоявшийся 12 декабря, вызвал резкую реакцию президента Ильхама Алиева, который указал им на отсутствие результатов 28-летней деятельности группы. Сам конфликт Алиев считает урегулированным. "Азербайджан урегулировал конфликт, продолжавшийся около 30 лет, добился этого силовым путем и политическими средствами. <..> К сожалению, Минская группа не сыграла никакой роли в урегулировании конфликта. Хотя для этого Минская группа на протяжении 28 лет обладала соответствующим мандатом. <...> Таким образом, Азербайджан сам решил данный вопрос", – приводятся слова Ильхама Алиева в публикации на сайте президента Азербайджана от 12 декабря.

Трехстороннее соглашение о прекращении огня – это, по сути, капитуляция Армении, подчеркнул Алиев, высказав ту же мысль, что и активисты "Национально-демократического полюса" на сегодняшней акции в Ереване. "Все политические силы Армении, кроме властей страны, также согласны с тем, что это – капитуляция, и они называют это унизительной капитуляцией", – отметил он.

Алиев дал понять, что не заинтересован в переговорах с участием Минской группы. "Идея приехать сюда была вашей. Я могу сказать это еще раз перед камерами. Я не приглашал Минскую группу совершить визит. Но когда мне сообщили, что Минская группа хочет приехать, я сказал: пусть приезжают, я не возражаю. Может, им есть что мне сказать. Если вы хотите сказать это на камеру, то, пожалуйста. Если не хотите, то я скажу им, чтобы ушли. Как захотите", – закончил речь президент.

Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от Франции Стефан Висконти ответил, что расценивает "предложения" азербайджанской стороны как "интересные". "Мы будем работать над этим и, как посредники, попытаемся найти вариант, соответствующий воле сторон. Мое правительство приветствовало прекращение огня, которое положило конец бойне. Мы очень позитивно относимся ко всем положениям соглашения, достигнутого в ночь с 9 на 10 ноября", – приводятся слова Висконти на сайте главы Азербайджана.

Баку не доверяет Франции и Минской группе в целом

Ранее Азербайджан осудил принятие обеими палатами французского парламента резолюции с призывом к правительству страны признать независимость Нагорного Карабаха. Резолюция преподносит армяно-азербайджанский конфликт как межрелигиозное столкновение, заявил официальный Баку, тогда как внешнеполитическое ведомство Армении указало на значимость документа в международном масштабе. В свою очередь, президент Турции Реджеп Эрдоган, как глава страны, последовательно выступающей на азербайджанской стороне, назвал принятый парламентом Франции документ посягательством на суверенитет Азербайджана. "Решение, принятое в парламенте Франции, страны-сопредседателя Минской группы, является полной катастрофой и скандалом", – сказал он 5 декабря.

В ходе военных действий Ильхам Алиев утверждал, что Минская группа ОБСЕ действует в интересах Армении. "Какова деятельность этой Минской группы? Может ли она оказать давление на оккупанта? Хочет ли она оказать давление? Нет. Я поднимал этот вопрос неоднократно: если вы хотите решения вопроса, то необходимо наложить санкции на Армению. Это в ваших руках, вы же постоянные члены Совбеза ООН, вы можете решить нужный вопрос", – заявлял Алиев в ходе обращения к нации. По его мнению, замороженный карабахский конфликт устраивает международное сообщество.

ООН, ОБСЕ и ЕС выступают за возобновление работы Минской группы

Генсек ООН ранее призывал Армению и Азербайджан возобновить переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, поскольку считает это условием для достижения долговременного мира, со ссылкой на официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика сообщило 4 декабря РИА "Новости".

Переговоры по Нагорному Карабаху должны быть продолжены в рамках Минской группы ОБСЕ для полноценного урегулирования ситуации, заявил, в свою очередь, 3 декабря действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр, министр европейских и иностранных дел Албании Эди Рама на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. "Я рад, что боевые действия прекратились. Настало время выполнять соответствующие обязательства. Выражаю полную поддержку инициативам под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ по возобновлению переговорного процесса. Субстантивные переговоры должны продолжаться", – процитировало Эди Раму издание Aysor.

Руководство Евросоюза считает, что необходимо возобновить политические переговоры о статусе Нагорного Карабаха в рамках Минской группы ОБСЕ, говорится и в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. "Прекращение боевых действий – это только первый шаг к прекращению многолетнего нагорно-карабахского конфликта. ЕС считает, что необходимо возобновить усилия по переговорному, всеобъемлющему и устойчивому урегулированию конфликта, в том числе по статусу Нагорного Карабаха", – привел 19 ноября текст заявления Борреля ТАСС.

Полномасштабные боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". "Кавказский узел" также регулярно обновляет хронику боевых действий. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"