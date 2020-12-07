Армения потребовала убрать турецких военных из зоны карабахского конфликта

07 декабря 2020, 18:51

Глава МИД Армении потребовал от Анкары вывести из зоны карабахского конфликта турецких военных и "террористические группировки". Заявление прозвучало на фоне резкой критики Эрдоганом французского парламента за призыв призыв признать независимость Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", в начале октября Франция и США обнародовали данные о переброске в зону карабахского конфликта боевиков из Сирии транзитом через Турцию. 4 октября власти Армении обвинили Турцию в причастности к обстрелам населенных пунктов в Нагорном Карабахе и попросили ЕСПЧ отреагировать на это. 27 октября глава Следкома Армении Рафаел Варданян сообщил, что в зону конфликта продолжают прибывать, в частности, военные из Турции. По его словам, рядом с Гянджей было обнаружено около 300 турецких спецназовцев. Турция открыто поддерживала Азербайджан, однако отрицала прямое участие в вооруженном конфликте.

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян заявил сегодня на пресс-конференции в Москве, что Турция - "основной зачинщик и вдохновитель" азербайджанского наступления в Карабахе. Анкара, по словам министра, "и сегодня продолжает вести пагубную для региона политику". "Турция должна вывести свой вооруженный персонал и аффилированные с ней террористические группировки из зоны нагорно-карабахского конфликта и Южного Кавказа в целом", - сказал Айвазян.

По словам главы армянского МИДа, "пока нет четких сигналов о выводе иностранных боевиков, террористов". "Напротив, есть достоверная информация о планах Азербайджана расширить географию распространения боевиков, террористов и наемников" и переселить их перешедшие под контроль Азербайджана районы Нагорного Карабаха, говорит Ара Айвазян на видеозаписи пресс-конференции, опубликованной на YouTube-канале издания News.

11 ноября министры обороны России и Турции подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за соблюдением перемирия в Нагорном Карабахе, турецкие военные намерены проработать там не менее года. Он будет находиться на территории Азербайджана и займется сбором, обобщением и проверкой информации о соблюдении перемирия в Нагорном Карабахе. Глава МИД России Сергей Лавров при этом заверил, что наблюдатели из Турции не будут присутствовать в зоне конфликта наряду с российскими миротворцами.

Глава турецкого МИД 2 декабря на видеоконференции глав МИД стран ОБСЕ сказал, что договоренности по Нагорному Карабаху могут способствовать примирению между Арменией и Турцией. Однако Ара Айвазян сегодня усомнился в справедливости этих слов. "Я не собираюсь комментировать слова министра иностранных дел Турции. Я собираюсь напомнить о действиях Турции за весь период с момента обретения независимости Армении. Хочу напомнить также, что значительная часть людей в Армении и диаспоре – это потомки людей, переживших первый геноцид 20 века. У нас есть историческая память", - процитировал Айвазяна "Sputnik Армения".

Заявления главы армянского МИД прозвучали после того, как президент Турции Реджеп Эрдоган 5 декабря выразил возмущение резолюцией французского парламента о необходимости признания Францией независимости Нагорного Карабаха, назвав документ посягательством на суверенитет Азербайджана. "Решение, принятое в парламенте Франции, страны-сопредседателя Минской группы, является полной катастрофой и скандалом", - приводятся слова Эрдогана в сегодняшней публикации издания.



Нижняя палата парламента Франции 3 декабря поддержала резолюцию верхней палаты с призывом к правительству страны признать независимость Нагорного Карабаха. Резолюция преподносит армяно-азербайджанский конфликт как межрелигиозное столкновение, заявил МИД Азербайджана. В свою очередь, внешнеполитическое ведомство Армении указало на значимость документа в международном масштабе.

"Баттлы" между Макроном и Эрдоганом происходят не впервые, хотя это главы государств, входящих в НАТО, указал автор блога на "Кавказском узле" BERG...man Tbilisi.

"Разумеется, Макрон - глава одной из мощнейших стран Евросоюза, лидер ядерной державы, легко может взять и признать Карабах. Но как он это сделает, если тут же - русский царь, воспользуется этим, а "эльфийские" хороводы вокруг, для многих - плюшевого международного права, станут совсем нелепыми. <...> Признай завтра Париж Карабах, он вообще обрушит нынешний статус-кво, и вполне может начаться новый парад суверенитетов", - написал блогер 6 декабря в заметке "Эрдоган об атаке Франции на суверенитет Азербайджана".

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Результатом осенних боев стала утрата Степанакертом контроля над двумя третями территории. Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Подробнее о новом обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"