Пашинян озвучил детали боев за Шуши

11 ноября 2020, 15:08

Армия обороны дважды предпринимала попытки вернуть взятый азербайджанской армией город Шуши, сообщил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян, объясняя необходимость соглашения о прекращении огня. Министр обороны Армении также заявил, что восстановить контроль над Шуши оказалось невозможным.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября вступило в силу заявление России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно тексту заявления, азербайджанская армия останавливается на занятых позициях в Нагорном Карабахе, Азербайджану добровольно передается буферная зона из пяти азербайджанских районов, окружающих непризнанную непризнанную республику. Вопрос о возврате Азербайджану прилегающих к Нагорному Карабаху обсуждался год назад, но общество в Армении не было готово к этому более выгодному, чем сейчас, варианту, посетовал Пашинян. Он подчеркнул, что Армения пошла на мирное соглашение, находясь на грани военной катастрофы.

Соглашение о прекращении огня не позволило азербайджанской армии установить контроль над всем Нагорным Карабахом и дало армянской стороне возможность удержать часть территорий, указали российские политологи и военные эксперты. На "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты" опубликован текст трехстороннего соглашения о полном прекращении военных действий в зоне карабахского конфликта.

В случае продолжения военных действий азербайджанская армия могла взять не только ключевой город Нагорного Карабаха - Шуши (азербайджанское название - Шуша), - но и Степанакерт, Мартуни, Аскеран, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в видеообращении, транслировавшемся сегодня на его странице в Facebook. "Документ был подписан в такой ситуации, когда Шуши пал, когда Генштаб Армении доложил мне о достаточно серьезных проблемах по части ресурсов, а политическое руководство Арцаха (Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла") разделяло эту позицию", - перевел слова Пашиняна корреспондент "Кавказского узла".

Пашинян подчеркнул, что в итоге армянские солдаты могли оказаться в окружении. "В результате произошел бы полный коллапс. Именно на основании этой оценки было принято такое решение. Неслучайно в эти дни десятки военнослужащих с передовой отправляют видеоролики, где они поддерживают принятое решение. Это о чем говорит? О том, что они на месте лучше понимают ситуацию. В этом вся истина", - заявил премьер.

10 ноября Никол Пашинян заявил, что боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются вопреки договоренности о прекращении огня. Минобороны страны охарактеризовало обстановку в зоне конфликта как "относительное спокойствие".

По его словам, после падения Шуши были две попытки вернуть город. "Первая попытка провалилась полностью, а вторая - частично. Одному отряду удалось войти в Шуши", - сказал Никол Пашинян, отвечая на обвинения в сговоре о сдаче города.

Он раскритиковал лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, который заявил, что лично возглавит добровольческий отряд. "Затем мы увидели машины "Нива", УАЗы, однако самого отряда не увидели, особенно во главе с Гагиком Царукяном, сражающимися близ Шуши. Может, в этом была причина падения Шуши? Потому что если бы резервы были достаточные и они пошли бы на подмогу тем отрядам, которые пытались вернуть город, Шуши бы сохранили. <...> А, может, эти <...> отряды были созданы не для Шуши, а, для того, чтобы быть задействованными в самой Армении? Если это так, то этот факт нужно расследовать", - указал премьер.

Ереванцы, недовольные содержанием мирного соглашения, в ночь на 10 ноября ворвались в здание правительства Армении и потребовали отставки Никола Пашиняна. Премьер заявил, что протестующие наносят "удар в спину солдатам в окопах". Сегодня 17 оппозиционных политических сил организовали митинг. Силовики задержали десятки человек, в том числе Царукяна. Чтобы помешать активистам из регионов, власти перекрыли дороги в Ереван, заявили в "Процветающей Армении".

Армия сделала все возможное и невозможное, заявил министр обороны Армении Давид Тоноян. "На протяжении всей войны Армения в условиях полной блокады логистических поставок. До последнего дня наши силы находились в Шуши, но это не означает, что они могли <...> восстановить полный контроль над городом", - говорится в публикации от 10 ноября на странице представителя Минобороны Армении Шушан Степанян.

В публикации на странице Степанян, сделанной в ночь на 10 ноября, когда вступало в силу соглашение о перемирии, говорилось о подготовке азербайджанскими войсками атаки на Мартуни. "Вражеские силы используют артиллерию вдоль всего фронта, готовя атаку в направлении Мартуни", - писала Шушан Степанян.

О том, что "подразделения Армии обороны продолжают упорные бои за Шуши", Степанян писала в 19.52 мск 9 ноября - уже после того, как пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян признал потерю города.

Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте.

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян ранее, как и Пашинян, высказал мнение, что в случае продолжения боевых действий азербайджанские войска заняли бы всю территорию Нагорного Карабаха. "Мы потеряли Физули, Джабраил, Кубатли, Зангелан, Гадрутский район в основном, части Мартунинского и Аскеранского районов и, самое главное, Шуши. Бои шли уже на подступах к Степанакерту, на расстоянии двух-трех километров. Если бы боевые действия продолжились в том же темпе, в течение дней мы потеряли бы весь Арцах", - процитировало РИА "Новости" заявление Арутюняна, сделанное им в Facebook 10 ноября.

Соглашение между Арменией и Азербайджаном не является полноценным мирным договором, в нем неясны многие детали, указала директор программы Международной кризисной группы по Европе и Центральной Азии Ольга Оликер, говорится в публикации на сайте группы.

Азербайджан добился того, чего не смог получить путем мирных переговоров - полного контроля над своими территориями, прилегающими к Нагорному Карабаху, констатировала заместитель директора программы Алиса де Карбоннель. "Но со временем беспокойство в Баку среди тех, кто подозревает российских миротворцев в посягательством на суверенитет, может стать испытанием для договора. Более того, Азербайджан должен управлять ожидания сотен тысяч врнеменно перемещенных лиц и их семей, которые хотят немедленно вернуться в Карабах.Тем временем, в Ереване толпы штурмуют правительственные здания, злясь на то, что они считают капитуляцией. В ближайшие дни премьер-министр Пашинян и его правительство будут бороться за выживание, а также за достижение и поддержание спокойствия в Армении", - указала Карбоннель.

Напомним, полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Несмотря на три объявленных перемирия, бои и обстрелы населенных пунктов продолжались ежедневно. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

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