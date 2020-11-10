10 ноября 2020, 12:23

Пашинян сообщил о боях в Нагорном Карабахе

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются вопреки договоренности о прекращении огня, сообщил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян. Минобороны страны охарактеризовало обстановку в зоне конфликта как "относительное спокойствие".

Как писал "Кавказский узел", сегодня в 00.00 мск вступило в силу заявление России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В соответствии с договоренностью Минобороны России приступило сегодня к развертыванию миротворческого контингента в зоне карабахского конфликта.

"Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях", - говорится в заявлении, текст которого опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Боевые действия в некоторых местах в Нагорном Карабахе продолжаются, несмотря на договоренность о полном прекращении огня, заявил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян. "Боевые действия в Карабахе не полностью прекратились, мы надеемся, что они прекратятся", - приводит его слова ТАСС.

Где именно ведутся боевые действия, в публикации не уточняется. На сайтах Минобороны Азербайджана и Нагорного Карабаха, по состоянию на 12.22 мск, не опубликованы сообщения о сегодняшних боевых действиях.

В свою очередь пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что в Нагорном Карабахе "сохраняется относительное спокойствие". "Активные военные действия остановлены по всей линии фронта. С 06:00 [05.00 мск] сохраняется относительное спокойствие", - приводит ее слова "Sputnik Армения".

Напомним, полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября.  Несмотря на три объявленных перемирия, бои и обстрелы населенных пунктов продолжались ежедневно. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"МИД России принял извинения Баку за сбитый вертолет", "Слова Алиева о турецких миротворцах вошли в противоречие с позицией Кремля", "Число убитых солдат Нагорного Карабаха выросло до 1221".

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