Митинг в Ереване начался вопреки массовым задержаниям

11 ноября 2020, 13:36

Силовики начали задержания на площади Свободы в Ереване еще до митинга с требованием об отставке Никола Пашиняна. Задержаны десятки человек, в том числе глава "Процветающей Армении" Гагик Царукян. Чтобы помешать активистам из регионов, власти перекрыли дороги в столицу, заявили оппозиционеры.

"Кавказский узел" сообщал, что 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Ереванцы, недовольные содержанием мирного соглашения, в ночь на 10 ноября ворвались в здание правительства Армении и потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Были задержаны шесть человек, в том числе двое за участие в избиении спикера парламента Арарата Мирзояна.

В протестах приняли участие и вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха. Они заявили, что войну надо было продолжать даже в том случае, если бы она завершилась поражением Армии обороны.

17 оппозиционных политических сил планировали сегодня в 13։00 (12.00 мск) начать на площади Свободы в Ереване митинг с требованием отставки Пашиняна, но полиция начала массовые задержания еще до начала акции. Несмотря на действия силовиков, оппозиционные лидеры пытаются выступать, а протестующие, число которых растет, скандируют требование "Никол, уходи!"

Среди задержанных оказались представители Республиканской партии Эдуард Шармазанов, Ваграм Багдасарян, Вардан Айвазян, Гегам Петросян, Айк Мамиджанян, Карине Ачемян, Гегам Петросян, представители партии "Отечество" Арсен Бабаян, Вардан Восканян, сообщил сегодня в 12.56 мск "Sputnik Армения".

На видео, опубликованном сегодня на YouTube-канале издания, полицейские вытесняют протестующих с площади. Задержанных заводят в автозак, при этом они мешают закрыть за собой дверь.

Сотрудники Службы национальной безопасности Армении задержали сегодня и Гагика Царукяна - лидера самой крупной оппозиционной партии, "Процветающая Армения". "Царукян задержан, он сейчас находится в здании СНБ. Мы не знаем, в чем он обвиняется", - процитировал депутата от парламентской фракции "Процветающая Армения" Ивету Тоноян "Арменпресс".

Полиция действует жестко, задержаны десятки протестующих, сообщили "Новости-Армения".

Генпрокуратура Армении заранее предупредила активистов, что митинги запрещены действующим в стране военным положением. Во время военных действий власти не мешали проведению множества мирных митингов перед зданием ООН и посольствами в Ереване, а когда война завершилась, вспомнили о запрете на массовые акции, возмутился задержанный сегодня глава общественной организации "Правовой путь" Рубен Меликян. Он подчеркнул, что был задержан еще до начала митинга, передало сегодня армянское издание News.

16 октября перед офисом ООН в Ереване прошел митинг, участники которого раскритиковали международную организацию за пассивность в урегулировании карабахского конфликта и обвинили ее в игнорировании применения запрещенных видов оружия и военную поддержку Азербайджана со стороны Турции. На аналогичной акции в Ереване, состоявшейся 19 октября, протестующие предложили сотрудникам ООН лично зафиксировать обстрелы сел и городов Нагорного Карабаха. 22 октября женщины, временно переехавшие в Ереван из Нагорного Карабаха, собрались у здания посольства США и потребовали от этой страны ввести санкции против Турции.

Чтобы помешать активистам не из Еревана, власти перекрыли дороги в столицу, заявила депутат армянского парламента от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Шаке Исаян."Хотя власти перекрыли все дороги, ведущие в Ереван из областей, к нам спешат наши граждане", - процитировало РИА "Новости" заявление Исаян на митинге.

В трехстороннем заявлении президентов России и Азербайджана Ильхама Алиева и Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, текст которого опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты", объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне карабахского конфликта. Согласно тексту заявления, Азербайджан и Армения останавливаются на занимаемых ими позициях.

Напомним, полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Несмотря на три объявленных перемирия, бои и обстрелы населенных пунктов продолжались ежедневно. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".