Шесть участников ночных беспорядков задержаны в Ереване

11 ноября 2020, 03:41

По факту беспорядков, произошедших после подписания соглашения между Пашиняном, Алиевым и Путиным, задержаны шесть человек, в том числе двое за участие в избиении спикера парламента Арарата Мирзояна. Акция протеста у здания парламента продолжалась весь день, на сегодня, 11 ноября 17 партий запланировали совместный митинг.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября в полночь по московскому времени вступило в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Ереванцы, недовольные подписанием мирного соглашения с Азербайджаном, минувшей ночью ворвались в здание правительства Армении и потребовали отставки Никола Пашиняна. Участники акции протеста также напали на спикера парламента Армении Арарата Мирзояна и избили его.

В трехстороннем заявлении президентов России и Азербайджана Ильхама Алиева и Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, текст которого опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты", объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне карабахского конфликта. Согласно тексту заявления, Азербайджан и Армения останавливаются на занимаемых ими позициях.

По факту массовых беспорядков в Ереване, в ходе которых звучали призывы о захвате власти и свержении конституционного строя возбуждены уголовное дело по частям 1, 2 и 4 статьи 225, статье 301 и части 1 статьи 301.1 Уголовного кодекса Армении, сообщил 10 ноября на своей странице в соцсети Facebook глава аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян.

Он сообщил, что в рамках возбужденного уголовного дела задержаны шесть человек, в том числе двое напавших на спикера парламента Арарата Мирзояна. "Все преступники будут наказаны по всей строгости закона", - отметил Агаджанян.

Акция перед зданием правительства продолжилась 10 ноября, ее участники требовали от Никола Пашиняна отозвать подписанное 9 ноября трехстороннее соглашение между Пашиняном, Алиевым и Путиным.

"Это не соглашение, а позорная капитуляция, и депутаты не имеют право в столь роковой момент прятаться", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" участник акции, учредитель инициативы "Камк" ("Воля") Ваагн Чахалян.

Участник акции Артур Григорян сказал корреспонденту "Кавказского узла", что собравшиеся не представляют никакой политической сил. Он также озвучил требования участников акции - снятие военного положения, отставка премьер-министра, признание недействительным подписанного соглашения.

"В долгосрочном плане мы требуем также новых парламентских выборов. Если наши требования в правовом порядке не будут выполнены, мы прибегнем к уличным протестам, какие были в 2018 году", - отметил Григорян.

Никол Пашинян в апреле 2018 года возглавил протестное движение против избрания бывшего президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром, говорится в биографии премьер-министра Армении на "Кавказском узле".

10 ноября перед зданием правительства Армении собрались также вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха, которые также выразили недовольство в связи с подписанным соглашением.

В комментарии журналистам жительница Мартакерта заявила, что хочет вернуться в свой родной город, где остался ее муж. "Меня обманули. Сказали: "Поезжай в Ереван, это временно, потом вернешься". Нас обманули. Мы готовы сражаться до конца, но за нас все решили", - заявила женщина в прямом эфире радио "Азатутюн".

"Лучше бы мы проиграли, но собственноручно не сдали наши собственные земли. Это позор. Мой сын в Матагисе, а племянник в Мартакерте", - заявил другой участник акции.

"Я не представляю, как можно было вот так предать пролитую кровь наших детей. Как можно было вот так на бумаге сдать наши земли, наши дома?" - задается вопросом участница акции.

Переселенец из Степанакерта отметил, что Пашинян перед подписанием заявления не поставил в известность президента, парламент, не спросил народ. "Кто ответит за столько потерь наших ребят?" - возмутился мужчина.

Для созыва внеочередного заседания собираются подписи парламентариев, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Депутат от парламентской партии "Процветающая Армения" Наира Зограбян.

"Планируется обсудить вопрос снятия военного положения и обсуждение подписанного соглашения", - отметила Зограбян, добавив, что призывает депутатов фракции "Мой шаг" присоединиться к ним.

Руководитель парламентской фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян в прямом эфире на своей странице в Facebook отметил, что встретился с начальником Генштаба Армении Оником Гаспаряном и обсудил вопрос возможной отмены военного положения в стране.

"Мы пришли к мнению, что угроза войны на сегодняшний день еще существует, поэтому, как минимум, еще неделю снимать военное положение нецелесообразно", - отметил Марукян.

17 партий опубликовали 10 ноября совместное заявление, в котором призвали сторонников прийти сегодня, 11 ноября на митинг в 13.00 по местному времени (12.00 мск). "К сожалению, вчера (10 ноября) была написана самая позорная страница нашей истории. За спинами солдат, защищающих на фронте своей кровью землю и государственность, и всех нас было подписано предательское соглашение", - говорится в заявлении, текст которого приводит news.am.

Авторы заявления отметили, что на митинге "будет представлен выход из сложившейся ситуации".

Напомним, полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Несмотря на три объявленных перемирия, бои и обстрелы населенных пунктов продолжались ежедневно. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".