Демонстранты в Ереване напали на спикера парламента

10 ноября 2020, 03:50

В Ереване участники акции протеста против подписания мирного соглашения с Азербайджаном напали на спикера парламента Армении Арарата Мирзояна и избили его.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", недовольные подписанием мирного соглашения с Азербайджаном жители Еревана ворвались сегодня, 10 ноября, ночью в здание правительства Армении и потребовали отставки премьера Никола Пашиняна. Они также ворвались в здание парламента и направились к правительственным дачам, где хотят встретиться с руководством страны.

Лидеры Азербайджана, Армении и России подписали заявление о перемирии в зоне карабахского конфликта. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян написал на своей странице в Facebook, что принял тяжелое для себя и своего народа решение. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян согласился прекратить конфликт, чтобы избежать многочисленных жертв и полной потери территории.

Сегодня ночью возле парламента Армении произошла стычка между протестующими против подписания мирного соглашения с Азербайджаном и охраной спикера парламента Арарата Мирзояна, который в тот момент находился в автомобиле. Демонстранты окружили машину, выкрикивали ругательства в адрес Мирзояна, попытались достать его из автомобиля и избили политика, передает "Sputnik-Армения".

На защиту Мирзояна вышла группа военнослужащих, которая защитила спикера парламента, уточняет издание.

Демонстранты избили Мирзояна, требуя от него назвать местонахождение Пашиняна, передает "Интерфакс".

На видео длительностью 11 минут 20 секунд, опубликованном в Telegram-канале "Sputnik-Армения", запечатлено, как толпа людей в ночное время окружила черный автомобиль. При этом на кадрах четко не видно, как именно произошло нападение на Мирзояна.

Сообщений относительно нападения на Мирзояна на его странице в Facebook, на сайтах парламента, Полиции Армении и Генпрокуратуры по данным на 03.50 мск 10 ноября не было.

"Кавказский узел" опубликовал текст совместного заявления президентом Азербайджана и России и премьер-министра Армении о прекращении войны в Нагорном Карабахе.