Жители Нагорного Карабаха потребовали от США санкций против Турции

22 октября 2020, 16:46

США должны ввести санкции против своего партнера по НАТО за вмешательство в карабахский конфликт, заявили жительницы Нагорного Карабаха, собравшиеся на акцию протеста у американского посольства в Ереване. Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?" Как писал "Кавказский узел", 16 октября перед офисом ООН в Ереване также прошла акция протеста, участники которой раскритиковали международную организацию за пассивность в урегулировании карабахского конфликта и обвинили ее в игнорировании применения запрещенных видов оружия и военную поддержку Азербайджана со стороны Турции. 19 октября перед штаб-квартирой международной организации в Нью-Йорке собрались представители азербайджанской и турецкой общин, потребовавшие отреагировать на обстрелы Гянджи. На аналогичной акции в Ереване протестующие предложили сотрудникам ООН лично зафиксировать обстрелы сел и городов Нагорного Карабаха. Участники акции дали сотрудникам офиса два дня на изучение ситуации, пригрозив масштабными протестами. Сегодня женщины, временно переехавшие в Ереван из Нагорного Карабаха, собрались у посольства США с требованием признать независимость Нагорного Карабаха, а также отреагировать на вмешательство в конфликт Турции как члена НАТО. 4 октября власти Армении обвинили Турцию в причастности к обстрелам населенных пунктов в Нагорном Карабахе и попросили Европейский суд по правам человека отреагировать на это. Эта страна отрицает прямое участие в вооруженном конфликте, но открыто поддерживает Азербайджан. Президент Турции Тайип Эрдоган 14 октября заявил, что Минская группа ОБСЕ должна завершить переговоры по Нагорному Карабаху и "вернуть территории" Азербайджану.

Активисты скандировали по-английски: "Мы хотим мира", "Не молчите", "Признайте Арцах", "Не будьте слепыми", "Остановите Эрдогана", - и держали в руках плакаты с надписями "Требуем ввести санкции", "У нас есть право на мирную жизнь", "Почему член НАТО убивает нас?"

Участница акции Ирина Сафарян отметила, что мужья и братья протестующих сражаются на фронте. "Мы пришли потребовать от США, чтобы ввели санкции против Турции и использовали свои рычаги давления в отношении нее как члена НАТО", - заявила Сафарян, добавив, что США, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, обязаны вмешаться и приложить все усилия для установления мира в регионе.

"США не должны бездействовать и выступать одними лишь дежурными безадресными заявлениями", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" участница акции Лиана Адамян. Она подчеркнула, что считает происходящее в Нагорном Карабахе геноцидом армян - повторением событий 1915 года.

Армения считает геноцидом массовые убийства армян в Османской империи, происходившие в 1915-1923 годах. Геноцид армян признали свыше 20 государств, в том числе Канада, Аргентина, Швейцария, Россия, Бельгия, Франция, Польша, Словакия, Нидерланды, Уругвай, Греция, Кипр, Ватикан, 49 из 50 штатов США, а также округ Колумбия, указано в справке "Кавказского узла" "Геноцид армян в Османской империи". Турецкие власти не считают события 1915 года геноцидом.

Делегацию из трех участников акции пригласили в посольство, где те передали подготовленное письмо со своими требованиями. Лиана Адамян сообщила, что в посольстве им пообещали организовать встречу с послом Линн Трейси в ближайшие дни. "Мы вправе поднять свой голос, а если нас не хотят услышать, мы можем и палатки перед зданием посольства США установить, и окружить само здание. Мы вправе говорить о наших правах, о нашей истории, о том, как уничтожаются наши историко-культурные памятники, как разрушаются наши дома, как убивают мирных жителей", - сказала Адамян.

Другая участница акции, Марина Савадян, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что вместе с двумя детьми переехала в Ереван после обстрелов Степанакерта, сейчас проживает в доме своих знакомых.

"Закрыв глаза на то, что происходит сегодня в Арцахе (Нагорном Карабахе. - Прим. "Кавказского узла"), объявившие себя самой демократической страной США просто лишают себя всякого имиджа. США должны понять, что и из Арцаха есть беженцы, они должны осознать, что в Арцахе живут люди, у которых такие же права, что и других людей во всем мире", - отметила Савадян.

Полномасштабные боевые действия начались в зоне карабахского конфликта 27 сентября. В Армении, Азербайджане и Нагорном Карабахе введено военное положение, указано в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?", а также в хронике боевых действий.

Новости о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на странице "Карабах: худой мир или война?". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"