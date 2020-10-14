Россия и Турция предложили способы достичь перемирия в Нагорном Карабахе

14 октября 2020, 15:54

Контролировать соблюдение соглашения о перемирии в зоне карабахского конфликта могут российские военные наблюдатели, предложил глава МИД России. Минская группа ОБСЕ должна завершить переговоры по Нагорному Карабаху и вернуть территории Азербайджану, призвал президент Турции Тайип Эрдоган. Азербайджан потребовал передать ему семь районов вокруг Нагорного Карабаха, рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как писал "Кавказский узел", 10 октября в Нагорном Карабахе был объявлен режим прекращения огня, однако стороны конфликта продолжают обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе населенных пунктов.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Подробнее об эскалации конфликта и о том, как он повлиял на жизнь людей в регионе, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

МИД России предложил российское наблюдение в Нагорном Карабахе

Российские военные наблюдатели могли бы обеспечивать контроль за режимом перемирия в Нагорном Карабахе, высказал мнение глава МИД России Сергей Лавров.

"Даже не миротворцы, а военные наблюдатели, их было бы достаточно. Мы считаем, что это было бы совершенно правильно, если бы были наши военные наблюдатели, но окончательное слово за сторонами. Безусловно, мы исходим из того, что будут приняты во внимание и в Ереване, и в Баку наши союзнические отношения, отношения стратегического партнерства ", - сказал он.

Министр выразил уверенность, что политическое урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе возможно. "Наш главный посыл заключается в том, что необходимо немедленно встречаться по линии военных и согласовывать механизм прекращения огня", - цитирует Лаврова "Интерфакс".

Эрдоган высказался в поддержку Азербайджана

В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган сегодня заявил, что Минская группа ОБСЕ должна завершить переговоры по Нагорному Карабаху и "вернуть территории" Азербайджану.

"Азербайджан всего лишь требует возвращения оккупированных территорий, но Минская группа, в частности США, Франция и Россия, затягивает процесс. Все, что Минская группа должна сделать, так это сейчас же завершить переговоры и отдать территории их владельцу", - приводит его слова ТАСС.

Минская группа ОБСЕ и Россия оказались соавторами Бишкекского протокола, подписанного 5 мая 1994 года в столице Киргизии Бишкеке. На основании этого документа участниками конфликта была достигнута договоренность о прекращении огня, действующая по сей день, говорится в материале "Общие сведения о Нагорном Карабахе" на "Кавказском узле".

Эрдоган подчеркнул, что Турция не занималась отправкой бойцов сирийской оппозиции в Азербайджан. "Никто не говорит о тех вооружениях, которые поставлялись из России и Франции в Армению, но они обвиняют Азербайджан в использовании сирийских бойцов. У сирийцев есть дела в своей родной стране, они бы туда не поехали", - цитирует президента Турции агентство.

По данным "Новой газеты", Турция вербует в Сирии наемников для участия в карабахском конфликте на стороне Азербайджана, одновременно в зону боевых действий едут этнические армяне из Сирии и Ливана. Франция и США также обнародовали данные о переброске боевиков из Сирии через Турцию в зону карабахского конфликта. В Нагорный Карабах для участия в боях направлены сотни сирийских наемников, связанных с Турцией, и еще сотни готовятся к отправке, сообщила сегодня газета The Wall Street Journal.

Армения настаивает на праве голоса властей Нагорного Карабаха

В переговорах по Нагорному Карабаху должно учитываться мнение представителей непризнанной республики, заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян. "Невозможно представить ситуацию, когда мы в Ереване можем что-то решить, о чем-то договориться и положить это на стол без согласия Нагорного Карабаха", - приводит сегодня его слова РБК.

Кроме того, по его словам, Ереван и Нагорный Карабах выступают за установление верификационных механизмов по поддержанию режима прекращения боевых действий в рамках сопредседательства ОБСЕ, однако "сталкиваются с нежеланием Баку в этом вопросе".

"То, что сегодня происходит, конечно же, очень большой удар по мирному процессу. Но я думаю, что у нас достаточно уверенности в силах и достаточная поддержка мирового сообщества, для того чтобы настаивать на мирном урегулировании", - цитирует Мнацаканяна издание.

Пашинян рассказал об условиях Азербайджана

Баку при переговорах с Ереваном требовал, чтобы семь районов вокруг Нагорного Карабаха были отданы ему, а также отказывался рассмотреть вопрос о статусе Нагорного Карабаха вне состава Азербайджана, заявил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Азербайджан требовал от народа Карабаха незамедлительно сдать пять районов из семи, представить график сдачи остальных двух, и зафиксировать, что при любом статусе Карабах должен быть в составе Азербайджана. То есть районы надо было сдать не взамен статуса, а взамен мира. В противном случае Азербайджан угрожал решить вопрос войной. Наш кабмин отказался рассмотреть вопрос в данном контексте", - приводит его слова ТАСС.

Азербайджан на самом деле хочет получить не сам Нагорный Карабах, а семь районов вокруг Нагорного Карабаха, пояснил ранее "Кавказскому узлу" российский политолог Сергей Марков. "Армении больше всего нужна экономика и безопасность, поэтому Азербайджан снимает полностью экономическую блокаду и с Армении, и с Нагорного Карабаха. Одновременно Азербайджан гарантирует безопасность несколькими способами. Во-первых, передаваемые районы, которые находятся между Арменией и Нагорным Карабахом, остаются демилитаризованными. Во-вторых, Армения получает два широких коридора между Арменией и территорией Нагорного Карабаха - это Лачинский район на юге и Кельбаджарский район на севере. В-третьих, проводится демилитаризация границы Нагорного Карабаха, и вводятся туда миротворцы как некий гарантийный механизм от невозобновления боевых действий. Вот это хочет получить Баку", - рассказал политолог. Армения же, по его словам, "до сих пор надеется" обменять территории не на снятие экономической блокады и демилитаризацию, а на признание независимости Нагорного Карабаха.

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