Участники акции в Ереване потребовали признать независимость Нагорного Карабаха

19 октября 2020, 19:37

Активисты передали постоянному координатору ООН в Армении письмо с требованием посетить зону карабахского конфликта и озвучили требования о признании независимости Нагорного Карабаха. Участники акции дали сотрудникам офиса два дня на изучение ситуации, пригрозив масштабными протестами.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", сегодня перед штаб-квартирой международной организации в Нью-Йорке собрались представители азербайджанской и турецкой общин, потребовавшие отреагировать на обстрелы Гянджи. На аналогичной акции в Ереване протестующие предложили сотрудникам ООН лично зафиксировать обстрелы сел и городов Нагорного Карабаха. При этом сегодня в США пройдут закрытые консультации по ситуации в Нагорном Карабахе, которые Совет безопасности ООН анонсировал в связи с продолжением боев в зоне конфликта. Встреча инициирована Россией, Францией и США - сопредседателями Минской группы ОБСЕ и запланирована на 15.00 по времени Нью-Йорка (22.00 мск).

Полномасштабные боевые действия начались в зоне карабахского конфликта 27 сентября. 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня, но оно не соблюдалось сторонами. Был сорван и обмен телами погибших, который объявлялся одной из главных целей перемирия. В 23.00 мск 17 октября в Нагорном Карабахе вступила в силу договоренность о перемирии, однако уже следующим утром стороны вновь обменялись обвинениями в обстрелах и наступательных операциях. Подробнее об эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?", а также в хронике боевых действий.

Сегодняшняя акция прошла перед зданием офиса ООН в Ереване. В ней приняли участие женщины и дети из Нагорного Карабаха, временно находящиеся в Ереване в связи с военными действиями в зоне конфликта. На акцию, по оценкам участников, пришло около 500 человек. Они скандировали: "Эрдоган - террорист!", "Остановите агрессию Азербайджана и Турции", "Признание Арцаха (Нагорного Карабаха)" и держали плакаты с надписями на английском языке "Hey, We exist! Don`t be blind!" (Эй, мы существуем! Не будьте слепыми), "Stop Turkey" (Остановите Турцию), "Save humanity" (Спасите человечество) и другие.

4 октября власти Армении обвинили Турцию в причастности к обстрелам населенных пунктов в Нагорном Карабахе и попросили Европейский суд по правам человека отреагировать на это. Эта страна отрицает прямое участие в вооруженном конфликте, но открыто поддерживает Азербайджан. Президент Турции Тайип Эрдоган 14 октября заявил, что Минская группа ОБСЕ должна завершить переговоры по Нагорному Карабаху и "вернуть территории" Азербайджану.

В комментарии корреспонденту "Кавказского узла" жительница Степанакерта Сирануш Саргсян заявила, что протестная акция продолжится до тех пор, пока постоянный координатор ООН в Армении Шомби Шарп не выйдет к ним на встречу. В противном случае, по словам женщины, выход из офиса будет заблокирован. "Нас окружили в Арцахе террористы, сотрудникам ООН повезло - их окружили мы, мирные жители", - заявила Сирануш Саргсян, добавив, что "сотрудники ООН - не дармоеды, пусть выполняют свою работу".

Женщина отметила, что в Карабахе со стороны Азербайджана при полной поддержке Турции нарушаются все международные конвенции, однако ООН, в чьей компетенции пресечь все преступления против человечности, бездействует. "Я сегодня возвращаюсь в Степанакерт, готова с собой везти представителя ООН, чтобы он своими глазами увидел, что там происходит", - отметила Сирануш Саргсян.

К акции присоединился 11-летний житель Еревана Ованнес, который отметил, что не может безразлично смотреть на происходящее. "Я здесь, чтобы заявить ООН о праве граждан Арцаха на жизнь, о праве моих арцахских сверстников на жизнь. Мир не должен закрывать на все это глаза", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Ованнес.

"В цивилизованном мире не должны иметь место дикарство, преступления против человечности", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" участница акции Анаит Бегларян. Она считает, что мир закрыл глаза на агрессивные действия Азербайджана и Турции по отношению к Нагорному Карабаху. "Сегодня с нами это происходит, завтра произойдет с детьми "цивилизованного мира", - отметила женщина.

"Мир, в том числе ООН, закрыл глаза на происходящее в Арцахе. Там погибают люди, Арцах не признан, голос арцахцев никто не слышит. В этой ситуации единственным выходом является признание Республики Арцах", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" участница акции Стелла Саргсян. По ее словам, причины молчания понятны - страны выступают, исходя из своих бизнес- и политических интересов, игнорируя всякие гуманистические ценности. "Жизнь людей для них ничего не значит, для них превыше всего денежные доходы. Все, что от нас зависит - это не молчать, поднимать свой голос в международных структурах в надежде на просвет", - подчеркнула женщина.

К акции присоединились участники шествия в поддержку независимости Нагорного Карабаха, которые от Матенадарана, скандируя: "Признайте Арцах!", прошли по центральным улицам Еревана и дошли до офиса ООН. В комментарии корреспонденту "Кавказского узла" они отметили, что с собой подготовили письмо с требованием к представителям офиса ООН в Ереване посетить Карабах и представить реальную ситуацию происходящего в Генеральной Ассамблее, а также признать независимость Нагорного Карабаха.

14 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев в ответ на призывы Армении к мировому сообществу признать Нагорный Карабах пригрозил за это разрывом дипломатических отношений. Ситуация в зоне конфликта способствует признанию независимости Нагорного Карабаха, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи. По их словам, многое зависит от итогов войны и позиции Армении по этому вопросу, и мировое сообщество находится в ожидании. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"

"Почему молчит ООН? Почему представители ООН не посещают Арцах? Они даже не посещают Горис, Варденис, Тавуш и другие населенные пункты уже на территории Армении, которые также подвергаются [обстрелам со стороны] Азербайджана, где также пострадали мирные жители, пострадала инфраструктура", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" участник шествия Рафаэл Ераносян.

Другой участник акции потребовал, чтобы ООН выступила "с четкими адресными заявлениями, а не с беззубыми призывами, которые дают зеленый свет агрессии в отношении мирных жителей в Карабахе".

Участница шествия, адвокат Лусине Акопян в комментарии журналистам отметила, что с первых дней военных действий в Карабахе ряд общественных и правозащитных организаций обратились в разные международные структуры, в том числе в ООН. "Сегодня мы собрались здесь, чтобы заявить о бездействии представителей этих международных организаций в Армении, тогда как их коллеги в Азербайджане активно посещают разных граждан и делают активные заявления", - отметила Лусине Акопян.

Она рассказала, что участникам акции удалось встретиться с Шомби Шарпом и передать лично ему письмо со своими требованиями. В письме, которое передали Шарпу, по словам женщины, отмечены "факты варварских агрессий в отношении мирных жителей Арцаха и Армении, в отношении историко-культурных ценностей, гражданской инфраструктуры, факты привлечения наемных террористов из Сирии, Ливии, Пакистана, факты таргетирования журналистов в Карабахе, в том числе международных, а также факты ритуальных убийств армянских пленных в Азербайджане".

18 октября омбудсмен Армении Арман Татоян обвинил азербайджанских военных в обезглавливании пленного. По его словам, неизвестные, которые заявили, что являются азербайджанскими военными, позвонили брату армянского солдата и сообщили о его обезглавливании, а затем выставили фотографию обезглавленного армянского солдата в соцсети.

Шарп, по словам Акопян, обещал быть более активным, обещал, что эта активность будет более видимой. Он также объяснил, что его полномочия ограничиваются лишь Арменией, поэтому посетить Карабах не может. "Мы его призвали быть приверженцем неортодоксального мышления и найти способы посетить Арцах и на месте запротоколировать все происходящее", - отметила Акопян.

Сегодняшняя акция завершилась, активисты заявили, что дадут два дня офису ООН в Ереване на полное изучение ситуации и принятия конкретных решений. В противном случае, как заявили активисты, следующая акция будет еще более масштабной.

Напомним, 16 октября перед офисом ООН в Ереване также прошла акция протеста, участники которой раскритиковали международную организацию за пассивность в урегулировании карабахского конфликта и обвинили ее в игнорировании применения запрещенных видов оружия и военную поддержку Азербайджана со стороны Турции.