Самолет F-16 Fighting Falcon. Фото Капитан Тана Р. Х. Стивенсон, Военно-воздушные силы США https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:F-16_Fighting_Falcon

26 октября 2020, 13:24

Алиев пригрозил турецкими истребителями в случае эскалации конфликта

Азербайджан ответит на "иностранную агрессию" атаками турецких военных самолетов F-16, заявил сегодня президент Ильхам Алиев. Он раскритиковал Минскую группу ОБСЕ за нежелание оказать давление на Армению.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

"Кавказский узел" сообщал, что сегодня в 07.00 мск (06.00 по местному времени) вступила в силу уже третья с 27 сентября договоренность о гуманитарном перемирии в зоне карабахского конфликта. В первые же часы после этого стороны обменялись обвинениями в обстрелах позиций и населенных пунктов. Так, карабахская служба по чрезвычайным ситуациям заявила об авианалете на Мартуни. Минобороны Азербайджана заявило на это, что не применяет военную авиацию и соблюдает перемирие.

Баку пойдет в карабахском вопросе "до конца", заявил президент Ильхам Алиев в сегодняшнем обращении к нации. Азербайджан не устраивает, что Армения так и не предоставила график вывода войск из Нагорного Карабаха, подчеркнул он. При этом Вооруженные силы Азербайджана, по словам Алиева, получили приказ не поддаваться на провокации и не отвечать на нарушение перемирия.

Ильхам Алиев пригрозил в случае "иностранной агрессии" использовать турецкие истребители F-16, передало РИА "Новости".

24 октября Азербайджан заявил о прямом вмешательстве Армении в карабахский конфликт. По данным Министерства обороны Азербайджана, территории, занятые азербайджанскими военными, подверглись обстрелу из соседних районов Армении. Армянское командование пытается отстоять стратегически важный Лачинский коридор и одновременно провоцирует ответный огонь с целью вовлечь в конфликт Россию, считает азербайджанский военный эксперт Тельман Абилов.

Отметим, что 29 сентября Минобороны Армении заявило о гибели пилота после атаки турецкого многофункционального истребителя F-16 на штурмовик Су-25 ВВС Армении. Власти Турции эту информацию опровергли, а Минобороны Азербайджана заявило, что не имеет самолетов F-16. Независимая расследовательская группа Conflict Intelligence Team опубликовала 21 октября расследование, согласно которому Турция поставляет в Азербайджан F-16, а также ударные беспилотники Bayraktar TB2.

Алиев призвал ООН ввести санкции против Армении

По мнению Алиева, Минская группа ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, Франция и США, действует в интересах Армении. "Какова деятельность этой Минской группы? Может ли она оказать давление на оккупанта? Хочет ли она оказать давление? Нет. Я поднимал этот вопрос неоднократно: если вы хотите решения вопроса, то необходимо наложить санкции на Армению. Это в ваших руках, вы же постоянные члены Совбеза ООН, вы можете решить нужный вопрос", - заявил Алиев в ходе обращения к нации.

По его словам, у членов Минской группы различаются точки зрения относительно многих конфликтов в мире, однако по карабахскому конфликту их позиция совпадает. "Интересно, как так получается", - процитировало Алиева РИА "Новости".

Алиев подчеркнул, что замороженный карабахский конфликт устраивает международное сообщество, но не устраивает Баку, говорится в сообщении Telegram-канала "Sputnik - Ближнее зарубежье".

Армения, в свою очередь, считает, что Минская группа ОБСЕ должна содействовать размещению российских миротворцев в зоне конфликта. В противном случае гуманитарная катастрофа в регионе неизбежна, учитывая ограниченность других рычагов воздействия международных организаций на ситуацию, заявил 25 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян.

К 23 октября азербайджанская армия заявила о восстановлении контроля над 132 населенными пунктами в зоне конфликта. В их числе два стратегически важных райцентра – города Джебраил (армянское название – Джракан) и Гадрут, а также полностью разрушенный город Физули (армянское название – Варанда), частично разрушенный город Зангилан (армянское название – Ковсакан), села вдоль границы с Ираном вплоть до границы с Арменией.

Наряду с боями, которые не прекращаются с 27 сентября, остреливаются населенные пункты - и в Нагорном Карабахе, и в Азербайджане, и в Армении. Артиллерийские и ракетные удары по азербайджанским городам объясняются стремлением спровоцировать ответные меры Баку, которые заставят Москву вмешаться и оказать поддержку Еревану, однако они лишь укрепили готовность Азербайджана отвоевать территории Нагорного Карабаха, указал в интервью "Кавказскому узлу" бывший советник госсекретаря США Пол Гобл.

Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Примечание:

"Число убитых карабахских солдат выросло до 974", "Юристы указали на признаки военного преступления в обезглавливании армянского солдата", "Минобороны Азербайджана сообщило о боях на шести направлениях фронта".

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