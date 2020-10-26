Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в обстреле Мартуни

26 октября 2020, 11:57

Жители Мартуни укрылись в убежищах, сообщили в мэрии. Карабахская Служба по чрезвычайным ситуациям заявила об авианалете на город, но Минобороны Азербайджана утверждает, что не применяет военную авиацию и соблюдает перемирие.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", сегодня в 7.00 мск (6.00 по местному времени) вступила в силу новая договоренность о гуманитарном перемирии в зоне карабахского конфликта. Стороны пообещали в этот раз придерживаться соглашения о прекращении огня, однако в первые же часы обменялись обвинениями в нарушении перемирия.

Служба по чрезвычайным ситуациям (СЧС) Нагорного Карабаха также заявила о нарушении Азербайджаном режима прекращения огня. "Недавно противник начал обстрел райцентра Мартуни (азербайджанское название - Ходжавенд. - Прим. "Кавказского узла"), грубо нарушив соглашение о прекращении огня, достигнутое в гуманитарных целях", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение СЧС, распространенное в 11.20 (9.20 мск).

Представитель СЧС Унан Тадевосян сообщил корреспонденту "Кавказского узла" об авианалетах. "Противник применил военную авиацию к городу Мартуни", - сказал он. Все население города находится в убежищах, отметили в мэрии Мартуни. Представитель городской администрации добавил корреспонденту "Кавказского узла", что пока неизвестно о том, какие разрушения стали последствием обстрела.

Азербайджан не использует военную авиацию и соблюдает перемирие, заявило сегодня Минобороны Азербайджана. "Распространение армянской стороной сведений о якобы использовании Азербайджаном средств военной авиации - ложь и очередная дезинформация. Заявляем, что Азербайджан соблюдает договоренность о новом гуманитарном режиме прекращении огня", - передал корреспондент "Кавказского узла" сообщение Минобороны Азербайджана.

Атаки на мирное население Азербайджана, в том числе в Гяндже, которая находится в ста километрах от линии разграничения, лишь укрепили готовность Азербайджана отвоевать территории Нагорного Карабаха, указал ранее корреспонденту "Кавказского узла" бывший специальный советник Госсекретаря США, эксперт по постсоветскому пространству Пол Гобл. При этом, по его словам, "Нагорный Карабах готов сражаться до последнего".

Напомним, полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. В Армении, Нагорном Карабахе и Азербайджане введено военное положение. Ранее стороны дважды, 10 и 17 октября, объявляли о перемирии, однако бои на фронте и обстрелы населенных пунктов продолжались. Ранее Нагорный Карабах сообщал о гибели 37 мирных жителей и ранении 116, а Азербайджан насчитал 63 погибших мирных жителя и 293 раненых, указано в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?"

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику боевых действий в сентябре-октябре.