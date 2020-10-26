Пол Гобл: обстрелы мирных городов усугубили карабахский конфликт

26 октября 2020, 11:29

Артиллерийские и ракетные удары по азербайджанским городам объясняются стремлением спровоцировать ответные меры Баку, которые заставят Москву вмешаться и оказать поддержку Еревану, однако они лишь укрепили готовность Азербайджана отвоевать территории Нагорного Карабаха, рассказал "Кавказскому узлу" бывший советник госсекретаря США Пол Гобл.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября главы МИД Армении и Азербайджана встретились с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном и договорились, что 26 октября наступит гуманитарное перемирие. Сегодня в 07.00 мск договоренность вступила в силу, однако стороны конфликта, ранее пообещавшие в этот раз придерживаться соглашения о прекращении огня, в первые же часы обменялись обвинениями в нарушении перемирия. Ранее стороны уже дважды, 10 и 17 октября, объявляли о перемирии, однако бои на фронте и обстрелы населенных пунктов продолжились.

Новое обострение карабахского конфликта отличается обстрелами мирных городов и сел. Так, 4 октября Минобороны Азербайджана сообщило о ракетном ударе по городам Мингячевир и Тертер. В ночь на 6 октября Минобороны сообщило об обстрелах городов Гянджа, Тертер, Барда, Бейлаган и Горадиз, а также сел в зоне карабахского конфликта. В ночь на 11 октября при обстреле Гянджи погибли девять мирных жителей. 17 октября после удара по Гяндже погибли 13 человек, были ранены до 52, сообщило МЧС Азербайджана. 17 октября власти Азербайджана также заявили о ракетных ударах, нанесенных по Мингячевиру.

Атаки на мирное население Азербайджана, в том числе в районах далеко за линией разграничения, чрезвычайно опасны, сказал корреспонденту "Кавказского узла" бывший специальный советник госсекретаря США, эксперт по постсоветскому пространству Пол Гобл. "Ереван должен понимать, что после этого Азербайджан будет лишь с удвоенной силой добиваться вывода армянских войск с занятых территорий. На мой взгляд, Армения пошла на такой шаг, чтобы спровоцировать ответные меры Азербайджана, которые заставят Москву вмешаться в конфликт и оказать поддержку Еревану. Это говорит о том, что Ереван видит ослабление своих позиций и в целях самозащиты идет ва-банк", - пояснил эксперт.

По данным сервиса "Яндекс. Карты", Гянджа расположена почти в 60 километрах от линии соприкосновения и примерно в 56 километрах от границы с Арменией. Мингячевир, в свою очередь, находится еще дальше - примерно в 70 километрах от линии соприкосновения и почти в 100 километрах от границы с Арменией.

При этом обстрел собора в Шуши Пол Гобл затруднился счесть ответом Азербайджана на нападение на Гянджу и другие населенные пункты. "Я не сомневаюсь, что Баку хотел так или иначе отреагировать на нападение на Гянджу. Сам президент Ильхам Алиев заявлял, что «даст ответ на поле боя». Но мне показалось неожиданным, что Баку выбрал именно эту цель для удара, поскольку нанесение ущерба городу Шуши – это атака на важный символ идентичности армян", - сказал он.

В 1992 году Пол Гобл составил меморандум, в котором выдвинул идею решения карабахского конфликта путем обмена территориями - так называемый "План Гобла". Согласно меморандуму, Азербайджану предлагался коридор через Мегринский район Армении, соединяющий его с Нахичеванской автономной республикой, в обмен на Лачинский коридор между Нагорным Карабахом и Арменией, сообщило 28 марта 2019 года Media.Az. "Я предложил эту идею на заре постсоветской эпохи. Думаю, что в то время он ["план Гобла"] мог бы сработать. Но теперь, на мой взгляд, слишком много событий произошло, в том числе и связанных с разделением позиций сторон, чтобы это стало возможным", - привело слова Гобла издание.

Договоренность сторон о перемирии, объявленная 10 октября, была лишь первым шагом в переговорах, подчеркнул Гобл. "Очень важно отметить, что, согласно достигнутой в Москве договоренности о перемирии, обе стороны прекратят огонь, однако новая линия соприкосновения между силами будет определена в ходе последующих переговоров. Следовательно, Ереван и Баку действуют в рамках соглашения, то есть ведут себя вполне рационально, особенно с учетом того, что они не придерживались линии переговоров, принятой в Москве", - считает эксперт.

По его словам, стороны конфликта сейчас располагают более современным вооружением, в том числе беспилотниками. "Азербайджанская армия очень хорошо подготовлена и всегда исходила из того, что она должна быть готова достичь своих целей самостоятельно, без спонсоров. В Армении считают, что Москва не позволит Баку действовать слишком агрессивно. Что касается тактических действий, то Азербайджан сейчас сжимает Нагорный Карабах в «клещи», продвигаясь одновременно на север и юг. И это новый поворот в конфликте – как и готовность Баку покинуть (обойти - уточнение "Кавказского узла" от 14 мск 26.10.2020 года) хорошо укрепленные позиции ради продолжения наступления" - пояснил Пол Гобл.

В октябре Франция и США обнародовали данные о переброске в зону карабахского конфликта боевиков из Сирии транзитом через Турцию. О сотнях сирийских боевиков, связанных с Турцией, написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух сирийцев, участвовавших в переброске боевиков. 4 октября власти Армении обвинили Турцию в причастности к обстрелам населенных пунктов в Нагорном Карабахе и попросили Европейский суд по правам человека отреагировать на это. Турция в свою очередь отрицает прямое участие в вооруженном конфликте, но открыто поддерживает Азербайджан. Так, президент этой страны Тайип Эрдоган 14 октября заявил, что Минская группа ОБСЕ должна завершить переговоры по Нагорному Карабаху и "вернуть территории" Азербайджану.

В то же время Пол Гобл отказался связать успехи Азербайджана только с применением беспилотников. "Безусловно, беспилотники помогли Азербайджану. Но они не объясняют успехов страны. Причина в других видах вооружения азербайджанской армии, а также в ее подготовленности и настрое офицеров и солдат. Они чувствуют, что сейчас можно изменить расстановку сил на Южном Кавказе, и не намерены упускать этот шанс", - сказал Гобл.

Беспилотные летательные аппараты использует не только азербайджанская армия. 23 октября Минобороны Азербайджана сообщило о двух сбитых армянских беспилотниках, а также о двух перехваченных.

У Армении как стороны конфликта "есть четкая мотивация", добавил эксперт. "С учетом того, насколько важную роль в их национальном самоопределении играет Нагорный Карабах. Армяне помнят о том, что веками отступали назад, и больше не хотят отступать. Кроме того, их мотивирует память о событиях 1915 года", - сказал Гобл.

Армения считает геноцидом массовые убийства армян в Османской империи, происходившие в 1915-1923 годах. Геноцид армян признали свыше 20 государств, в том числе Канада, Аргентина, Швейцария, Россия, Бельгия, Франция, Польша, Словакия, Нидерланды, Уругвай, Греция, Кипр, Ватикан, 49 из 50 штатов США, а также округ Колумбия, указано в справке "Кавказского узла" "Геноцид армян в Османской империи". Турецкие власти не считают события 1915 года геноцидом.

Однако до сих пор военные действия велись на занятых территориях за пределами Нагорного Карабаха, добавил Пол Гобл. "Для большинства жителей Армении, не считая разве что специалистов по обеспечению безопасности, бои в этих регионах не имеют принципиального значения, тогда как Нагорный Карабах готов сражаться до последнего. Если Азербайджану удастся вытеснить армянские вооруженные силы из буферной зоны, то Армения, скорее всего, сможет гораздо эффективнее защищать Карабах", - резюмировал Пол Гобл.

К 10 октября Азербайджан объявил об установлении контроля над двумя стратегически важными райцентрами Нагорного Карабаха – городами Джебраил (армянское название – Джракан) и Гадрут. Армянская сторона опровергла информацию об утрате Джракана и Гадрута. Противоречия в заявлениях сторон конфликта российские эксперты сочли элементом информационной войны.

Напомним, полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Новости о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на странице "Карабах: худой мир или война?". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?".