Солдат армянской армии. Фото пресс-службы МО Армении https://mil.am/hy/news/8361

26 октября 2020, 08:49

Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в нарушении перемирия

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта сегодня утром были обстреляны вопреки договоренности о гуманитарном перемирии, сообщило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении обвинило Азербайджан в артобстреле.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в 07.00 мск (06.00 по местному времени) вступила в силу новая договоренность о гуманитарном перемирии в зоне карабахского конфликта. Минобороны Азербайджана и премьер-министр Армении Никол Пашинян вслед за президентом Нагорного Карабаха пообещали в этот раз придерживаться соглашения о прекращении огня.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября.  Стороны дважды, 10 и 17 октября, объявляли о перемирии, однако бои на фронте и обстрелы населенных пунктов продолжились. 24 октября министры иностранных дел Армении и Азербайджана встретились с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном и договорились о том, что в 07.00 мск 26 октября вступит в силу очередное перемирие.

Договоренность о перемирии нарушена, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана. "26 октября в 08.05 (07.05 мск) вооруженные силы Армении, нарушив новый режим прекращения огня, подвергли артиллерийскому обстрелу со стороны города Лачин позиции азербайджанской армии в селе Сафиян Лачинского района (входит  в состав Кашатагского района Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла")", - говорится в обнародованном сообщении Минобороны Азербайджана, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Минобороны Армении в свою очередь обвинило азербайджанских военных в обстреле позиций Армии обороны Нагорного Карабаха. "Грубо нарушив достигнутую в США договоренность о гуманитарном перемирии, азербайджанская сторона в 08.45 (07.45 мск) открыла огонь из артиллерии в направлении боевых позиций на северо-востоке Карабаха", - приводит сообщение пресс-секретаря министерства Шушан Степанян "Sputnik Армения".

(Дополнение "Кавказского узла" от 09.18 мск 26.10.2020: Шушан Степанян добавила, что очередное нарушение перемирия зафиксировано около 09.10 (08.10 мск). Со стороны Азербайджана были обстреляны из артиллерийских орудий юго-восточные позиции в Нагорном Карабахе, говорится в сообщении Степанян, переведенном на русский язык корреспондентом "Кавказского узла". Согласно заявлению Минобороны Нагорного Карабаха, Армия обороны "строго соблюдает достигнутые договоренности". "Обвинения противника не только не имеют ничего общего с реальностью, но и были сделаны в контексте подготовки информационной почвы для дальнейших провокаций", - говорится в сообщении министерства, перевод которого выполнен корреспондентом "Кавказского узла".)

Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Согласно достигнутой в Москве договоренности о перемирии, стороны карабахского конфликта прекратят огонь, однако новая линия соприкосновения между силами будет определена в ходе последующих переговоров, считает эксперт по постсоветскому пространству Пол Гобл, бывший специальный советник Госсекретаря США. "Следовательно, Ереван и Баку действуют в рамках соглашения, то есть ведут себя вполне рационально, особенно с учетом того, что они не придерживались линии переговоров, принятой в Москве", - сказал "Кавказскому узлу" эксперт.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Минобороны Азербайджана заявило об отражении атаки на Губадлинском направлении", "Юристы указали на признаки военного преступления в обезглавливании армянского солдата", "Азербайджан объявил о восстановлении контроля над 13 селами в зоне конфликта".

Автор: Фаик Меджид, Армине Мартиросян; источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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