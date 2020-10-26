Вступила в силу третья договоренность о перемирии в Нагорном Карабахе

26 октября 2020, 07:53

Новая договоренность о гуманитарном перемирии в зоне карабахского конфликта начала действовать сегодня в 7.00 мск. Минобороны Азербайджана и премьер Армении Никол Пашинян вслед за президентом Нагорного Карабаха пообещали в этот раз придерживаться соглашения о прекращении огня.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 24 октября министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов встретились с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном и договорились о том, что с 7.00 мск 26 октября вступит в силу очередной режим прекращения огня. 25 октября Ильхам Алиев заяивл, что Азербайджан готов к новому соглашению о перемирии, но власти Армении должны подтвердить готовность следовать принципам Минской группы ОБСЕ и взять на себя обязательство "по освобождению земель" в зоне карабахского конфликта. Армения уже придерживается этих принципов, но Азербайджан дважды за месяц нарушил договоренность о перемирии, возразила пресс-секретарь армянского премьера. Власти Нагорного Карабаха заверили, что готовы соблюдать объявленное перемирие.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Стороны дважды, 10 и 17 октября, объявляли о перемирии, однако бои на фронте и обстрелы населенных пунктов продолжились. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Азербайджанская армия полностью соблюдает режим прекращения огня, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. «Подразделения азербайджанской армии по всему фронту полностью соблюдают гуманитарное прекращение огня, которое вступило в силу 26 октября в 08.00 (по местному времен, 07.00 мск)», - говорится в пресс-релизе военного ведомства, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

О готовности соблюдать договоренность о перемирии заявили власти Армении. "Армянская сторона c 8.00 (по местному времени, 7.00 мск) будет соблюдать полностью режим прекращения огня", - процитировал премьер- министра страны Никола Пашиняна "Sputnik-Армения".