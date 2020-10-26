Азербайджан и Армения договорились об очередном прекращении огня

26 октября 2020, 00:05

Очередное прекращение огня в зоне карабахского конфликта запланировано на утро 26 октября, указано в совместном заявлении США, Азербайджана и Армении.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как информировал "Кавказский узел", стороны дважды, 10 и 17 октября, объявляли о перемирии, однако бои на фронте и обстрелы населенных пунктов продолжились. Азербайджан готов к новому соглашению о перемирии, но власти Армении должны подтвердить готовность следовать принципам Минской группы ОБСЕ и взять на себя обязательство "по освобождению земель" в зоне карабахского конфликта, заявил 25 октября Ильхам Алиев. Армения уже придерживается этих принципов, но Азербайджан дважды за месяц нарушил договоренность о перемирии, возразила пресс-секретарь армянского премьера.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Прекращение огня между Азербайджаном и Арменией вступит в силу в 07:00 мск 26 октября, говорится в совместном заявлении США, Азербайджана и Армении, опубликованном 25 октября на сайте Госдепартамента.

Отмечается, что министр иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов 24 октября встретились с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном и "подтвердили приверженность своих стран выполнению и соблюдению гуманитарного прекращения огня, согласованного в Москве 10 октября".

Гуманитарное прекращение огня (между сторонами, - прим. "Кавказского узла") вступает в силу в 08:00 по местному времени (07:00 мск) 26 октября", - сказано в документе. переведенном "Кавказский узлом".

В Госдепе отметили, что рассчитывают на мирное разрешение нагорно-карабахского конфликта.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".