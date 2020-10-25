Вид из окна разрушенного артобстрелом дома в Тертере. 5 октября 2020 года. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла".

25 октября 2020, 17:17

Президент Азербайджана озвучил условия для нового соглашения о перемирии

Азербайджан готов к новому соглашению о перемирии, но власти Армении должны подтвердить готовность следовать принципам Минской группы ОБСЕ и взять на себя обязательство "по освобождению земель" в зоне карабахского конфликта, заявил Ильхам Алиев. Армения уже придерживается этих принципов, но Азербайджан дважды за месяц нарушил договоренность о перемирии, возразила пресс-секретарь армянского премьера.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Стороны дважды, 10 и 17 октября, объявляли о перемирии, однако бои на фронте и обстрелы населенных пунктов продолжились. 24 октября азербайджанская сторона проинформировала иностранных военных атташе и представителей международных организаций, аккредитованных в Азербайджане, о прямом вмешательстве Армении в конфликт, сообщило Минобороны Азербайджана.

Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Азербайджан готов к новому соглашению о перемирии, но Армения должна заявить о приверженности базовым принципам урегулирования карабахского конфликта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Да, мы готовы. Я неоднократно открыто говорил об этом. Мы готовы сегодня согласовать прекращение огня. Но при этом Армения, ее премьер-министр должны сказать, что они привержены базовым принципам, разработанным США, Россией и Францией (сопредседателями Минской группы ОБСЕ. – Прим. "Кавказского узла")", - приводит сегодня слова Алиева ТАСС.

Азербайджан хочет прекращения огня и возвращения своих земель, подчеркнул президент Азербайджана. "Армения в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, мирным планом, представленным США, Францией и Россией, должна взять обязательство по освобождению земель", - сказал он.

Кроме того, Алиев высказал пожелание, чтобы острая фаза карабахского конфликта поскорее завершилась, и начались переговоры по существу. "К сожалению, военный фактор приводит к большому ущербу и многочисленным жертвам. Поэтому чем быстрее мы начнем субстантивные переговоры, - не имитацию, что на протяжении всех этих лет хотела делать Армения, а субстантивные переговоры, - тем быстрее найдется путь решения", - сказал он.

Ильхам Алиев добавил, что "решение основывается на территориальной целостности Азербайджана", пишет агентство.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян отреагировала на заявление Ильхама Алиева напоминанием, что Армения "неоднократно заявляла о готовности" к мирным переговорам. Но, по ее словам, уже дважды в течение месяца Азербайджан нарушал гуманитарное перемирие.

"На этом фоне слова Алиева выглядят как игра слов. Так что высказывание президента Азербайджана о том, что Армения должна заявить, что привержена основным принципам урегулирования, разработанным США, Россией и Францией, вызывает удивление, поскольку Армения всегда и сейчас привержена этим принципам", - приводит слова Геворкян "Sputnik Армения".

По ее словам, Армения готова к прекращению огня и к переговорам. "Для нас на данный момент приоритетом является именно прекращения огня. Но все это мы должны увидеть на деле, а не на словах", - цитирует Геворкян агентство.

Согласно достигнутой в Москве договоренности о перемирии, обе стороны прекратят огонь, однако новая линия соприкосновения между силами будет определена в ходе последующих переговоров, сказал "Кавказскому узлу" Пол Гобл, бывший специальный советник Госсекретаря США, а ныне эксперт по постсоветскому пространству. "Следовательно, Ереван и Баку действуют в рамках соглашения, то есть ведут себя вполне рационально, особенно с учетом того, что они не придерживались линии переговоров, принятой в Москве", - пояснил эксперт.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Активисты потребовали от ООН реакции на гибель мирных жителей в Нагорном Карабахе и Азербайджане", "Число убитых карабахских солдат выросло до 974", "Азербайджан и Армения сообщили о ночных боях на линии фронта".

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