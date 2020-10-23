Аналитики сочли достоверными данные CIT об участии наемников в карабахском конфликте

23 октября 2020, 10:39

Сведения независимой расследовательской группы Conflict Intelligence Team о фактах участия сирийских наемников в карабахском конфликте, опубликованные 21 октября, подтверждаются и из других источников, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские эксперты.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", в начале октября Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в использовании боевиков с Ближнего Востока. По данным "Новой газеты", Турция вербует в Сирии наемников для участия в карабахском конфликте на стороне Азербайджана, одновременно в зону боевых действий едут этнические армяне из Сирии и Ливана. Франция и США также обнародовали данные о переброске боевиков из Сирии в зону карабахского конфликта транзитом через Турцию, о сотнях сирийских боевиков, связанных с Турцией написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух сирийцев, участвовавших в переброске боевиков. Власти Турции заверили, что не участвуют в боях в зоне конфликта.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября, от предыдущих обострений нынешняя эскалация отличается тем, что боестолкновения идут по всей линии фронта, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

CIT представила подроборку материалов о наличии сирийских наемников в Нагорном Карабахе

Независимая расследовательская группа Conflict Intelligence Team 21 октября опубликовала результаты собственного расследования о сирийский наемниках, участвующих в нагорно-карабахсом конфликте, под названием «Сирийские наемники в Нагорном Карабахе: кто они, что там делают и где были замечены». Выводы группы представляют собой анализ публикаций в различных СМИ, Интернете, а также высказывания независимых экспертов по сирийскому конфликту. CIT также проанализировала несколько опубликованных в Сети видео, на которых «слышна арабская речь, хотя сами бойцы одеты в форму Государственной пограничной службы Азербайджана без знаков различия и бронежилеты в другом камуфляже, используемые сухопутными войсками страны», отмечается в материале.

«Пользователям соцсетей удалось геолоцировать эти видео, подтвердив, что они сняты действительно как на территории, подконтрольной властям Азербайджана, так и на территории самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики, которые были заняты азербайджанскими силами. В частности, сирийцы присутствуют в южной части линии фронта, где в последние дни шли тяжёлые бои за населенный пункт Гадрут», - говорится в материалах расследования.

К 21 октября Азербайджан объявил об установлении контроля над 97 населенными пунктами. В их числе два стратегически важных райцентра, в том числе Гадрут. Армянская сторона ранее опровергла информацию об утрате Гадрута. Независимых подтверждений правдивости заявлений той или иной стороны о ситуации в зоне боевых действий нет. Противоречия в заявлениях сторон конфликта российские эксперты сочли элементом информационной войны.

По данным CIT, сирийцы, которые участвуют в боевых действий, «полностью или практически полностью набраны на северо-западе Сирии, где помимо местных жителей, проживает множество беженцев». «Эти территории полностью или частично контролируются турецкими войсками, которые расширяют своё присутствие на территории Сирии с 2016 года, в том числе с помощью группировок, набранных из сирийцев», – говорится в расследовании.

Почву для легкой вербовки сирийцев создает общегосударственный кризис и безработица, предлагаемые суммы вознаграждений за участие в военном конфликте от 600 до 2,5 тысяч долларов, отмечается в материале.

Расследовательная группа также отмечает, что последние видео сирийских наемников попадаются 11 октября – это связано с тем, что по данным нескольких источников, у наёмников отбирали документы, личные средства связи, по некоторым данным – даже одежд, и наличные деньги, чтобы их национальность нельзя было идентифицировать. «Это всё не помогло полностью предотвратить утечку раскрывающих переброску видеоматериалов, которые теперь турецко-азербайджанская сторона вынуждена называть фейками», - делает вывод CIT.

Оценки предполагаемой численности сирийцев разнятся: от одной до четырех тысяч людей, однако последнюю цифру CIT считает завышенной. В расследовании также отмечается, что Турция помогает Азербайджану военной техников, в том числе ударные беспилотники Bayraktar TB2 и турецкие F-16.

29 сентября Минобороны Армении заявило, что турецкий многофункциональный истребитель F-16 сбил штурмовик Су-25 воздушных сил Армении, пилот погиб. Власти Турции эту информацию опровергли, а Минобороны Азербайджана заявило, что в арсенале авиационных средств ВВС страны нет

«В ответ на свидетельства о сирийских наёмниках протурецкие и проазербайджанские пользователи соцсетей стали утверждать, что на стороне Армении якобы воюют боевики из Ирака, в том числе из Рабочей партии Курдистана (признана в Турции и во многих странах мира террористической организацией). Однако подтверждения этому фактически отсутствуют. Чаще всего сторонники этой теории приводят фотографию бойцов в камуфляжной форме с флагом Армении и другими флагами с символикой, которой часто пользуется этнорелигиозная общность езидов, проживающих в том числе в Ираке», - утверждается в расследовании.

По данным группы, эту фотографию опубликовал депутат армянского парламента от правящей партии «Мой Шаг» Рустам Бакоян, который называет себя представителем армянских езидов - по официальным данным, их в стране около 40 тысяч. "До этого, вскоре после начала столкновений, Бакоян объявил о формировании отряда ополчения из представителей езидской общины Армении для участия в боевых действиях", - сообщается в материале.

Ранее о том, что Армения использует боевиков сирийского крыла запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана для атак на мирное население Азербайджана, написал колумнист газеты Sabah Cирриберк Арслан в статье "Вот и члены PKK на армянском фронте". В рамках договоренности около 300 боевиков прибыли в Армению через Ирак и Иран, прошли подготовку в Варденисе (город в Армении) и "в последние дни были активно задействованы при обстрелах населенных пунктов Азербайджана", говорится в статье на сайте издания. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, в свою очередь, заявил о переброске из стран Ближнего Востока в Армению, а также на неподконтрольные Баку территории, "наемников из числа этнических армян".

Razm.info представил собственные доказательства переброски сирийских наемников в зону карабахского конфликта

Представители Conflict Intelligence Team имеют серьезные профессиональные знания, навыки и ресурсы для проведения собственных расследований, верификаций данных, взятых из открытых источников, однако в приведенной командой статье нет подобной работы, считает аналитик военно-аналитического портала Razm.info Айк Хачикян. По его словам, в статье лишь подборка публикаций из разных международных СМИ о сирийских наемниках, воюющих на стороне Азербайджана в Нагорном Карабахе. Вся эта информация, по его словам, подтверждена фактами, имеющимися также и у армянской стороны.

Команда Razm.info, как отметил Хачикян, идентифицировала наемников и местность на видео, опубликованном в соцсетях 3 октября, которое, по его словам, подтверждает нахождение в Азербайджане арабоязычных наемников. О данном факте, как он отметил, не упоминается в материале Conflict Intelligence Team.

По словам Хачикяна, в распространенном видеоматериале вооруженные люди в форме государственной пограничной службы Азербайджана вовсе не похожи на военнослужащих. «Эти люди небриты, разговаривают и поют на арабском языке. Мы определили место, зафиксированное на видео - оно было снято у воинской части пограничного отряда в азербайджанском городе Горадиз», - отметил корреспонденту «Кавказского узла» Хачикян. Он добавил, что многие СМИ (Reuters, BBC, AFP) ранее сообщали о переброске протурецких боевиков с территории Сирии в Азербайджан для участия в боях в зоне карабахского конфликта, однако, это первое видео, по которому можно четко определить их местонахождение.

Тему переброски сирийских наемников, как отметил Хачикян, активно поднимали курды и антитурецкие круги в Сирии еще в июле. «Но тогда впечатление было такое, что на нас просто хотели воздействовать. До этого видео из Горадиза мы сомневались в достоверности этой информации», - уточнил Хачикян.

Кроме этого, по его словам, служба нацбезопасности Армении представила факты участия турецкой стороны в военных действиях, присутствии наемников и панике среди них, опубликовав аудиозаписи перехваченных разговоров. В частности, согласно записи, наемники в разговоре с неким Абу Валидом рассказывают про свои потери и про то, что «это не игра, а смерть», сообщил Хачикян.

Ранее русская служба «Би-би-си» со ссылкой на одного из боевиков сообщила, что несколько сотен наемников с подконтрольных Турции сирийских территорий были переброшены в Азербайджан самолетами еще перед началом войны, расквартированы близ линии фронта и понесли боевые потери. По словам сирийца Абдуллы, наемники должны были охранять военные посты на границе, но им пришлось участвовать в боевых действиях. Сириец также рассказал, что среди завербованных наемников есть мирные необученные граждане, и «они уже после первых потерь

«Наемники до того, как приехать в Азербайджан, имели опыт воевать в Сирии и Ливии, и никогда не воевали против регулярной армии, по большому счету, они и не знали, куда идут. А против регулярной армии сложнее воевать. Это не сирийские пустыни, где можно быстро переброситься с одного места до другого, где легко можно перекрыть путь, зайти в тыл и т.д. Здесь все намного систематизированее, ведутся позиционные и очаговые бои, и для наемников это непривычно»,- пояснил Хачикян.

Из Турции в Азербайджан осуществляются как военно-транспортные, так и грузовые и пассажирские активные перелеты. По мнению эксперта, это означает, что Азербайджан истощил свои ресурсы в виде боеприпасов и военной техники, и сейчас пополняет свой арсенал. «Но также нельзя исключить, что на этих лайнерах также перебрасываются новые наемники», - заявил эксперт.

Информацию о том, что на стороне армян воюют боевики из Ирака, в том числе из Рабочей партии Курдистана (РПК), эксперт назвал манипуляцией. По его словам, есть сирийцы, которые в свое время, годами раньше, переехали жить в Армению, и они, как жители страны, добровольно пошли на войну. В целом, по словам Хачикяна, Азербайджан после разоблачений о привлечении боевиков с Ближнего Востока решил дать зеркальный ответ Армении, выдвигая тезис, что на стороне армян есть люди из РПК, но при этом в качестве доказательств представлил фотографию батальона езидской общины Армении.

«Я уверен, что Азербайджан прекрасно знает, что это не так, но в противовес решили что-то представить. В этом батальоне езиды Армении и батальон сформирован представителем езидской общины, депутатом Рустамом Бакояном», - подчеркнул Айк Хачикян.

Заявление президента Франции о переброске боевиков из Сирии в зону карабахского конфликта транзитом через Турцию опрошенные "Кавказским узлом" политологи сочли попыткой Эммануэля Макрона повысить рейтинг в глазах своего электората за счет поддержки Армении, диаспора которой во Франции имеет влияние в экономической жизни страны.

Информация, включенная в публикацию Conflict Intelligence Team, по словам координатора военно-аналитического портала Razm.info Карена Вртанесяна, имеется и у армянской стороны, «некоторые из этих данных даже были переведены армянскими специалистами». Conflict Intelligence Team подобные расследования проводит на должном уровне.

«А поскольку они находятся, так сказать, под пристальным вниманием, любая фальсификация с их стороны очень быстро бы лопнула, как пузырь», - отметил корреспонденту “Кавказского узла” Вртанесян.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел" также ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре.