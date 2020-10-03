Политологи объяснили связь выпадов Макрона в сторону Эрдогана с конфликтом в Карабахе

03 октября 2020, 11:43

Эммануэль Макрон пытается повысить рейтинг в глазах своего электората за счет поддержки Армении, диаспора которой во Франции имеет влияние в экономической жизни страны, считают политологи.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как сообщал "Кавказский узел", Азербайджан обвинил Армению в использовании боевиков с Ближнего Востока. Посол Армении в России заявил о 4000 боевиков, переброшенных Турцией в Азербайджан. Власти Турции прокомментировали, что не участвуют в боях в зоне карабахского конфликта. Россия, Франция и США заявили о переброске боевиков из Сирии в зону карабахского конфликта.

Руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский подчеркнул, что франко-турецкие отношения становятся все более холодными на протяжении ряда лет. "Признание Францией геноцида армян в 1998 году серьезно подкосило двусторонние отношения. Затем Николя Саркози дал понять, что проводившуюся ранее политику признания готовности Турции к вступлению в ЕС следует прекратить, поскольку в ней нет никакого смысла. Сейчас эту линию продолжил Макрон", – сказал ученый корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Армении, Нагорного Карабаха и представители армянских диаспор в разных странах ежегодно 24 апреля отмечают День памяти жертв геноцида армян в Османской империи в 1915-1923 годах. Геноцид армян признали свыше 20 государств, в том числе Россия, Канада, Аргентина, Швейцария, Бельгия, Франция, Польша, Словакия, Нидерланды, Уругвай, Греция, Кипр, Ватикан и 49 из 50 штатов США. Турецкие власти не считают события 1915 года геноцидом.

Политолог указал на усиление роли Турции в карабахском конфликте

За последние месяцы отношения меду двумя странами очень серьезно испортились и без карабахского конфликта, отметил он. "Причина – ситуация в Восточном Средиземноморье, где идет большой спор о разграничении территориальных вод, под которыми находятся месторождения углеводородов меду Грецией, Кипром и Израилем - с одной стороны, и Турцией – с другой. Причем Турция всеми силами, вплоть до участия армии, помогает определенным группировкам в этом регионе, в Сирии и Ливии, победить в гражданской войне. Франция же занимает в связи с этим конфликтом крайне жесткую антитурецкую позицию", – сказал Рубинский.

Он отметил усиление роли Турции в карабахском конфликте. "Турция и раньше поддерживала Азербайджан, но стремилась избежать военного решения конфликта, но сейчас ее позиция изменилась. В ответ Франция и поддерживающие ее страны ЕС выступают с жесткими антитурецкими заявлениями", – сказал ученый.

На позицию Франции также влияет и активность обосновавшейся во Франции армянской диаспоры, считает Юрий Рубинский. "Во Франции живет большая армянская диаспора – свыше 350 тысяч человек. Она довольно влиятельна в экономической жизни. И этот вопрос уже носит не только внешнеполитический характер. А возможно, будет использоваться и на выборах в стране", – отметил он.

Турция и Армения не поддерживают дипломатические отношения, граница между республиками закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Разногласия между странами существуют по поводу разрешения конфликта вокруг Нагорного Карабаха, в котором Турция поддерживает Азербайджан, а также из-за исторической оценки массовых убийств армян в 1915 году.

Аналитик отметил общее ухудшение отношений Франции и Турции

Политолог Камран Гасанов, в свою очередь, заметил, что полемика лидеров Турции и Франции была вызвана не столько выпадами Эрдогана в сторону Минской группы, сколько общим ухудшением отношений между двумя странами. "Макрон ненавидит Эрдогана. Эрдоган не любит Макрона, причем эта нелюбовь прорывается публично", – сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Охлаждение отношений политолог объяснил в том числе и неисполненными обещаниями Турции перед нефтяной компанией Total. "Total были обещаны определенные месторождения после свержения Каддафи, но она их так и не получила, поскольку нынешнее правительство в Триполи склонилось в сторону Турции", – пояснил политолог.

Президент Франции, поддерживая Армению, пытается повысить рейтинг в глазах избирателей, считает политолог. "Макрон всячески позиционирует себя как защитник христианской Армении. И чем больше Эрдоган будет выступать с жесткими заявлениями в адрес Армении, тем дольше Макрон будет разыгрывать эту карту. Макрону это необходимо, поскольку его рейтинг снижается, и ему жизненно важно привлечь для себя и своих сторонников в начинающейся скоро череде выборов, которая закончится выборами президента в 2022 году, дополнительные голоса национальных меньшинств", – подчеркнул эксперт.

Он также отметил немаловажную роль армянской диаспоры во Франции. "При этом для самой Армении поддержка Франции и мировых держав вообще очень важна, поскольку в одиночку Армения просто не выдержит натиска Азербайджана и Турции, и Армения всячески стремится расширить этот круг", – заключил Гасанов.