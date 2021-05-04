Азербайджан передал Армении троих пленных

04 мая 2021, 21:21

Трое армянских военнослужащих, находившихся в плену, доставлены сегодня самолетом из Баку в Ереван и отправлены на обследование в военный госпиталь.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 апреля Европейский союз призвал Азербайджан предоставить информацию об армянских пленных, запрошенную Страсбургским судом, и ускорить их возвращение на родину.

Власти Азербайджана не считают военнопленными граждан Армении, которые были задержаны после подписания соглашения о прекращения огня. По данным Баку, в Азербайджане содержатся 62 или 63 таких человека. Армянская сторона, в свою очередь, заявляет, что в Азербайджане удерживаются около 200 пленных. 3 мая армянские правозащитники назвали имена 19 человек, которые, по их данным, были убиты в плену.

Трое армянских пленных вернулись сегодня на родину из Азербайджана и проходят медицинское обследование в военном госпитале Мурацан, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" депутат от правящей фракции "Мой шаг" Назели Багдасарян.

По информации депутата, один из троих возвращенных - уроженец Ширакской области Армении, где в апреле проходили акции протеста с требованием вернуть пленных. В Ширакской области жили многие из резервистов, чья группа в декабре 2020 года попала в плен в Нагорном Карабахе.

На самолете в Ереван были доставлены Роберт Варданян, Самвел Шухян и Сейран Тамразян, сообщил со ссылкой на офис вице-премьера Тиграна Авиняна "Sputnik-Армения".

Баку официально не сообщал о передаче Еревану троих пленных, однако это событие за несколько часов до приземления самолета с освобожденными в аэропорту Эребуни анонсировал азербайджанский проправительственный ресурс, назвавший те же имена пленных.

Троих азербайджанских военных власти Азербайджана освободили в качестве "жеста доброй воли", из Баку в Ереван их отправили на военном самолете в сопровождении командующего российскими миротворцами Рустама Мурадова, следуе из публикации Caliber.Az.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Подробнее об этом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"