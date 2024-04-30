Аналитики поспорили о причастности к подполью участников вооруженных инцидентов в Карачаево-Черкесии

30 апреля 2024, 15:24

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Вооруженное подполье вряд ли причастно к двум нападениям на силовиков в Карачаево-Черкесии, однако прослеживается взаимосвязь с терактом в "Крокус Сити Холле", считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики и военные эксперты. При этом военный эксперт Амир Колов уверен, что все это является частью кампании по дискредитации народов Северного Кавказа.

Как писал "Кавказский узел", 29 апреля в результате нападения на наряд ДПС в поселке Мара-Аягъы в Карачаево-Черкесии были убиты два силовика. Ранения получили трое полицейских и один сотрудник Росгвардии, их состояние врачи оценили как стабильно тяжелое.

В ночь на 22 апреля было совершено нападение на полицейских на улице Базарной в Карачаевске, когда они выполняли обход территории. Погибли лейтенант Мурат Калаханов и сержант Роман Гущин, еще один полицейский был доставлен в больницу с ранениями. В розыск объявлены пять подозреваемых: Ахмат и Руслан Элькановы, Казбек Джазаев, Руслан Семенов и Владимир Аверьянов, сообщило 23 апреля МВД. Их автомобиль был найден 24 апреля. Нападение на полицейских в Карачаевске, в результате которого двое из них были убиты, не связано с подпольем, поскольку на Северном Кавказе оно практически ликвидировано. Нападавшие могут быть из криминальной среды, в том числе бывшими контрактниками из ЧВК, на это указывает уровень их подготовки, отметили аналитики Амир Колов, Руслан Кутаев и Ахмет Ярлыкапов.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев уверен, что нападавшие не были боевиками из подполья. "Если это действительно какое-то подполье, то они действуют совсем иначе, у них другие штрихи поведения. Но я хочу отметить, что я все еще придерживаюсь того мнения, что это не дело рук вооруженного подполья. В этих случаях нападавшие действовали не как боевики подполья", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Известны случаи, когда (силовики) похищают людей и используют их в ситуациях, когда не могут раскрыть преступление, и им надо переложить вину. Вот в таких случаях эти похищенные люди становятся боевиками. Но если провести расследование и выяснить, когда и где их видели в последний раз. В такой ситуации сложно верить в официальную версию правоохранительных органов", - указал он.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, что нападения могут быть связаны с терактом в "Крокус Сити Холле". "Возможно, одно связано с другим. После теракта в "Крокус Сити Холле" были усилены меры безопасности и в целом борьба против террористов. И они решили совершить свои нападения на силовиков до того, как их вычислят и нейтрализуют. В любом случае то, как они действовали, похоже на почерк боевиков", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, если боевики скрылись после первого нападения и их не смогли найти, то было ожидаемо, что они могут совершить еще одно нападение. "Они не могли долго прятаться и видимо хотели как-то сбежать из региона. Но им не удалось, и они решили совершить еще одно нападение, пока их не нашли. Их не нашли после первого нападения и второе нападение было ожидаемым. Так или иначе вооруженное столкновение с силовиками было неизбежным", - подчеркнул он.

Полковник МВД в отставке Амир Колов настаивает на своем мнении о том, что недавние нападения на силовиков не связаны с вооруженным подпольем.

"Эти нападения на сотрудников правоохранительных органов вызывают множество вопросов, и все они связаны не с подпольем, а с терактом в "Крокус Сити Холле"", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Он отметил, что при теракте в Красногорске некие "неустановленные силы" "странным образом смогли парализовать множество силовых структур, созданных органами власти для обеспечения безопасности людей".

По его мнению, подобные провокации преследуют цель дискредитировать народы Северного Кавказа. "Возникает вопрос, не эти ли эти силы организовали и расстрелы сотрудников правоохранительных органов в Карачаево-Черкессии, что позволит этим силам усилить меры ограничения прав выходцев Северо-Кавказского региона, поставить препоны в допуске на госслужбу, других официальных органов. Поэтому я придерживаюсь своего мнения, что нет бандподполья на Кавказе, а есть лоббисты деструктивных сил. Подобные нападения на сотрудников ОВД активно происходили в Дагестане при мэре Махачкалы Саиде Амирове. Как только его арестовали, то и нападения прекратились", - отметил он.

Напомним, что Саид Амиров, возглавлявший мэрию Махачкалы с 1998 года, был арестован 2 июня 2013 года. В августе 2015 года он был приговорен к пожизненному лишению свободы по обвинению в организации убийств, бандитизме и подготовке теракта. Амиров отбывает пожизненное заключение в оренбургской колонии. В декабре 2017 года суд учел мнение тюремных врачей о том, что инвалидность Амирова позволяет ему оставаться в колонии, и отказался удовлетворить просьбу защиты освободить Саида Амирова по состоянию здоровья.

Сообщения о стрельбе в силовиков в Махачкале поступали и пос ареста бывшего мэра. Так, режим контртеррористической операции был введен 11 марта 2021 года в административных границах Советского района Махачкалы. По данным силовиков, вооруженный человек начал стрелять из частного дома на улице Батырая и был убит ответным огнем. Убитый планировал теракт, на месте перестрелки найден готовый к применению "пояс смертника", сообщил Национальный антитеррористический комитет.

В ночь на 25 декабря 2016 года на трассе Махачкала-Каспийск были обстреляны двое полицейских. Они, по предварительным данным, попытались проверить документы у людей, ехавших в автомобиле. Один из раненных скончался на месте, второй - в больнице, сообщил представитель МВД. От огнестрельных ранений двое полицейских скончались, третий госпитализирован, а еще один не пострадал, уточнило следствие.

2 декабря того же года в поселке Загородный Кировского района Махачкалы убит сотрудник УФСИН по Дагестану., на следующий день силовики отчитались о задержании подозреваемого.

14 июня 2016 года в поселке Новый Хушет, расположенном в пригороде Махачкалы, неизвестные подорвали взрывное устройство у обочины дороги, когда рядом проезжал автомобиль с полицейскими. По данным республиканского МВД, в результате взрыва никто не пострадал. Мощность взрыва составила 200 грамм в тротиловом эквиваленте. Инцидент классифицировали как "хулиганство", сообщил источник в силовых структурах Дагестана.

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