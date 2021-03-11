"Пояс смертника" найден на месте перестрелки в Махачкале

11 марта 2021, 13:14

Убитый в Махачкале мужчина планировал совершить теракт, на месте перестрелки найдены готовый к применению "пояс смертника", автомат и боеприпасы, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

Как писал "Кавказский узел", контртеррористическая операция была начата сегодня утром в Советском районе Махачкалы после того, как силовики получили информацию о подготовке преступления террористической направленности. Вооруженный человек начал стрелять из частного дома в ответ на предложение сдаться, проинформировал Национальный антитеррористический комитет. Источник в правоохранительных органах сообщил, что в перестрелке убит один человек.

"В Дагестане в ходе КТО нейтрализован бандит, планировавший совершить террористический акт", - сказано в сообщении на сайте Национального антитеррористического комитета (НАК).

По данным ведомства, на месте перестрелки обнаружены готовое к применению самодельное взрывное устройство в виде "пояса смертника", автомат и большое количество боеприпасов. "Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сотрудников сил правопорядка нет", - говорится в сообщении НАК.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику происходящих там спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей.