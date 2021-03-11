КТО в Махачкале 11.03.21. Фото пресс-служба НАК http://nac.gov.ru/kontrterroristicheskie-operacii/v-dagestane-v-hode-kto-neytralizovan-bandit-1.html#&gid=1&pid=1

11 марта 2021, 12:42

Один человек убит при спецоперации в Махачкале

Стрелявший по силовикам мужчина убит ответным огнем в Махачкале, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как писал "Кавказский узел", контртеррористическая операция была начата сегодня утром в Советском районе Махачкалы после того, как силовики получили информацию о подготовке преступления террористической направленности. Вооруженный человек начал стрелять из частного дома в ответ на предложение сдаться, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

В ходе КТО убит один человек, активная фаза спецоперации завершена, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" источник в правоохранительных органах.

"Во время проведения обыска в одном из частных домов по улице Батырая из дома выбежал мужчина, который открыл огонь по силовикам. Ответным огнем он был убит",- рассказал источник. Он добавил, что, по предварительным данным, убитый отбывал большой срок в колонии за участие в вооруженном подполье и два года назад освободился из тюрьмы.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику происходящих там спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей.

Примечание:

"Силовики рапортовали о тайнике убитого в Дагестане боевика", "Спецоперация под Махачкалой обеспокоила местных жителей", "Чайка отчитался о борьбе с боевиками на Северном Кавказе".

Автор: Расул Магомедов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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  • Режим КТО введен в Махачкале

    Контртеррористическая операция начата в Советском районе Махачкалы после того, как группа людей оказала вооруженное сопротивление силовикам, сообщили в оперштабе.

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