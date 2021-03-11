КТО в Махачкале 11.03.21. Фото пресс-служба НАК http://nac.gov.ru/kontrterroristicheskie-operacii/v-dagestane-v-hode-kto-neytralizovan-bandit-1.html#&gid=1&pid=1

11 марта 2021, 12:28

НАК сообщил подробности спецоперации в Махачкале

Вооруженный человек начал стрелять из частного дома в Махачкале в ответ на предложение сдаться, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

Как писал "Кавказский узел", контртеррористическая операция начата сегодня в Советском районе Махачкалы после того, как группа людей оказала вооруженное сопротивление силовикам, сообщили в оперштабе.

Режим КТО был объявлен сегодня в Советском районе Махачкалы после того, как силовики получили информацию о "подготовке преступления террористической направленности", уточнил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

"Обнаруженному в частном доме бандиту было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Силы правопорядка принимают необходимые меры, спецоперация вступила в активную фазу", - сказано в сообщении на сайте НАК.

По словам очевидцев, силовики оцепили район ул. Батырая, в частности, перекрыт перекресток улиц Батырая и Сулеймана Стальского Махачкалы. Заблокировано одно домовладение, пишет "Черновик".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику происходящих там спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей.

Примечание:

"Силовики рапортовали о тайнике убитого в Дагестане боевика", "Спецоперация под Махачкалой обеспокоила местных жителей", "Чайка отчитался о борьбе с боевиками на Северном Кавказе".

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11 марта 2021, 11:00

  • Режим КТО введен в Махачкале

    Контртеррористическая операция начата в Советском районе Махачкалы после того, как группа людей оказала вооруженное сопротивление силовикам, сообщили в оперштабе.

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