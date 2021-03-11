НАК сообщил подробности спецоперации в Махачкале

11 марта 2021, 12:28

Вооруженный человек начал стрелять из частного дома в Махачкале в ответ на предложение сдаться, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

Как писал "Кавказский узел", контртеррористическая операция начата сегодня в Советском районе Махачкалы после того, как группа людей оказала вооруженное сопротивление силовикам, сообщили в оперштабе.

Режим КТО был объявлен сегодня в Советском районе Махачкалы после того, как силовики получили информацию о "подготовке преступления террористической направленности", уточнил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

"Обнаруженному в частном доме бандиту было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Силы правопорядка принимают необходимые меры, спецоперация вступила в активную фазу", - сказано в сообщении на сайте НАК.

По словам очевидцев, силовики оцепили район ул. Батырая, в частности, перекрыт перекресток улиц Батырая и Сулеймана Стальского Махачкалы. Заблокировано одно домовладение, пишет "Черновик".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику происходящих там спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей.