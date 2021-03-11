Режим КТО введен в Махачкале

11 марта 2021, 11:00

Контртеррористическая операция начата в Советском районе Махачкалы после того, как группа людей оказала вооруженное сопротивление силовикам, сообщили в оперштабе.

Режим контртеррористической операции введен сегодня в Махачкале, сообщил представитель оперштаба Национального антитеррористического комитета в Дагестане.

"В 10.15 [мск] начальником управления ФСБ России по Дагестану принято решение о введении правового режима КТО в административных границах Советского района Махачкалы", - приводит его слова "Интерфакс-Юг".

По данным оперштаба, режим КТО введен после того, как неизвестные оказали вооруженное сопротивление силовикам при проверке данных о подготовке "террористических преступлений", сообщает ТАСС.

На сайте НАК, по состоянию на 10.58 мск, информация о спецоперации не опубликована.

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