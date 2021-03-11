Силовики на улице Махачкалы. Фото © Администрация внутригородского района "Советский район" г. Махачкалы

11 марта 2021, 11:00

Режим КТО введен в Махачкале

Контртеррористическая операция начата в Советском районе Махачкалы после того, как группа людей оказала вооруженное сопротивление силовикам, сообщили в оперштабе.

Режим контртеррористической операции введен сегодня в Махачкале, сообщил представитель оперштаба Национального антитеррористического комитета в Дагестане.

"В 10.15 [мск] начальником управления ФСБ России по Дагестану принято решение о введении правового режима КТО в административных границах Советского района Махачкалы", - приводит его слова "Интерфакс-Юг".

По данным оперштаба, режим КТО введен после того, как неизвестные оказали вооруженное сопротивление силовикам при проверке данных о подготовке "террористических преступлений", сообщает ТАСС.

На сайте НАК, по состоянию на 10.58 мск, информация о спецоперации не опубликована.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику происходящих там спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей.

Примечание:

"Чайка отчитался о борьбе с боевиками на Северном Кавказе", "Махачкалинский полицейский ранен в перестрелке", "НАК рапортовал об убийстве боевика в Дагестане".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

11 марта 2021, 13:14

11 марта 2021, 12:42

11 марта 2021, 12:28

11 марта 2021, 12:17

11 марта 2021, 11:28

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи