12 мая 2021, 22:18

ЕСПЧ рассмотрит взаимные претензии Армении и Азербайджана о нарушении прав людей в ходе войны

Большая палата Европейского суда по правам человека рассмотрит два межгосударственных дела, поданных Арменией и Азербайджаном. Жалобы касаются нарушения прав людей в ходе карабахской войны.

Как писал "Кавказский узел", в Европейский суд по правам человека поступили жалобы о нарушении прав 228 пленных жителей Армении и 13 оказавшихся в плену граждан Азербайджана, сообщил 4 февраля суд. Он потребовал у властей двух государств предоставить информацию об этих людях. На встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 10 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что Баку вернул Армении всех военнопленных, которые оказались в плену по итогам осеннего обострения карабахского конфликта, а также около 1600 тел погибших армянских военных.

Власти Азербайджана не считают военнопленными граждан Армении, которые были задержаны после подписания соглашения о прекращения огня. По данным Баку, в Азербайджане содержатся 62 или 63 таких человека. Армянская сторона, в свою очередь, заявляет, что в Азербайджане удерживается около 200 пленных. 3 мая армянские правозащитники назвали имена 19 человек, которые, по их данным, были убиты в плену.

В заявлениях, поданных в ЕСПЧ говорится о казнях, жестоком обращении, в том числе с  гражданскими лицами, про захват и удерживание военнопленных, про принудительное перемещение гражданского населения в районах, затронутых военными действиями. Также стороны утверждают, что права людей были нарушены в результате неизбирательных нападений на гражданское население, на имущество и инфраструктуру, сказано в сообщении на сайте ЕСПЧ.

Азербайджан в своем заявлении указывает на то, что Армения несет ответственность за ряд нарушений Конвенции по правам человека, в частности за то, что сотни тысяч азербайджанцев вынуждены были покинуть свои дома, за исчезновение граждан и жестокое обращение с ними, за уничтожение культурных и религиозных ценностей, говорится в сообщении.

ЕСПЧ отмечает, что заявление "Армения против Азербайджана" было подано 27 сентября 2020 года, а "Азербайджан против Армении" - 27 октября 2020 года.

"Суд вынес обеспечительную меру в соответствии с правилом 39 Регламента суда и призвал Азербайджан и Армению воздерживаться от принятия любых мер, в особенности от военных действий, которые могут повлечь за собой нарушения Конвенции прав гражданского населения...", - говорится в документе. Там также отмечено, что два этих межгосударственных дела рассмотрит Большая палата ЕСПЧ.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По условиям мирного соглашения, которое вступило в силу 10 ноября 2020 года, Баку получил контроль над всеми территориями, занятыми в результате боев. Какие территории Нагорного Карабаха перешли под контроль Азербайджана, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. 

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Опорные пункты российской военной базы созданы на юге Армении", "Угрозы Пашиняна прозвучали вопреки соблюдению обязательств оппозицией", "Армянские правозащитники назвали имена 19 убитых в плену".

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