Армянский офицер обвинен в госизмене

12 мая 2021, 12:31

Высокопоставленный армянский военный собирал информацию об армиях Нагорного Карабаха и Армении, передавая Азербайджану через посольство в Грузии. Офицер находится под арестом, уголовное дело направлено в суд, сообщила сегодня Служба нацбезопасности Армении.

Как писал "Кавказский узел", заведено 1580 уголовных дел с 628 обвиняемыми в преступлениях, связанных с осенней войной за Нагорный Карабах, в том числе дело о госизмене, отчиталась 6 мая Генпрокуратура Армении.

Высокопоставленный армянский военный, имя которого не раскрывается, обвинен в госизмене и создании организованной группы, которая незаконно занималась приобретением и хранением оружия и боеприпасов, сообщила сегодня Служба нацбезопасности Армении. По данным ведомства, он был завербован азербайджанскими спецслужбами несколько лет назад в Грузии и передавал им информацию о вооруженных силах, системах безопасности Армении и Нагорного Карабаха, представляющую государственную тайну, сообщило сегодня АМИ "Новости Армения" со ссылкой на ведомство.

Военный собирал информацию о боевой технике, в том числе о танках, личном составе, интересовался у коллег действиями их подразделений. Встречи с представителями разведслужб Азербайджана происходили в Грузии на территории посольства Азербайджана, также он передавал информацию по телефону, сообщило издание News.Am.

По данным следствия, вместе со своим другом обвиняемый приобрел и импортировал в Армению более 200 шлемофонов для танкистов, которые продал иностранному гражданину за 7,5 миллиона драмов (около 14,3 тысячи долларов) и нелегально занимался приобретением, перевозкой и незаконным хранением снайперских винтовок, пулеметов, пистолетов, гранатомета, патронов и иного оружия, сообщил сегодня "Sputnik Армения".



Высокопоставленному офицеру предъявлено обвинение, он арестован. Уголовное дело направлено в прокуратуру с обвинительным заключением для утверждения и направления в суд, добавило издание.

В марте парламент Армении ужесточил уголовное наказание за измену государству и шпионаж. Новый закон предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы или пожизненно за шпионаж и 15-20 лет лишения свободы или пожизненное заключение за госизмену, сообщило 25 марта издание Aysor.Am.

Как сообщал "Кавказский узел", в декабре 2015 года Служба национальной безопасности Армении задержала майора в запасе Гарика Марутяна, который занимал должность начальника разведки в различных военных частях по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Азербайджана. В апреле 2017 года он был приговорен к 14 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу Азербайджана. Марутян не признал вину.

Подробнее об обострении карабахского конфликта 27 сентября – 9 ноября можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".