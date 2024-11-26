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03:38, 26 ноября 2024

Самиру Байрамову не выпустили из самолета в Ереване

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Самолет, в котором грузинская активистка азербайджанского происхождения Самира Байрамова летела в Тбилиси, совершил вынужденную посадку в Ереване из-за плохой погоды. Армянские пограничники отказались выпустить ее с самолета, сославшись на национальность.

Байрамова летела рейсом авиакомпании WAW в Тбилиси, однако самолет из-за плохой погоды совершил вынужденную посадку в Ереване.

Пограничники отказались выпустить Байрамову из самолета, сказав ей: "Ваша национальность - проблемы", пишет 25 ноября JAMnews.

Издание цитирует публикацию Байрамовой в соцсети Facebook*. "Почему мы должны быть частью этого конфликта? Это не соответствует демократическим заявлениям Никола Пашиняна", - написала Байрамова.

Затем она опубликовала еще один пост, в котором отметила, что "некоторые азербайджанские пропагандисты пишут об этом". "Но азербайджанская сторона, к сожалению, также относится к этническим армянам. Повторяю свой вопрос: "Почему мы должны быть частью этой проблемы?" - добавила Байрамова.

Сами Байрамова - одна из участниц акций протеста против закона об иностранных агентах в 2023 году. Она также ведет борьбу с ранними браками в Марнеульском районе Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, говорится в публикации "Лица грузинских протестов: азербайджанцы в Квемо-Картли" на "Кавказском узле".

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Автор: "Кавказский узел"

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