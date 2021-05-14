Баку объяснил передислокацией военных ситуацию на границе с Арменией

14 мая 2021, 10:05

Азербайджанские пограничники меняют дислокацию в граничащих с Арменией Лачинском и Кельбаджарском районах, заявил МИД страны в ответ на обвинения о том, что азербайджанские солдаты заняли позиции на территории Сюникской области Армении.

Как писал "Кавказский узел", два вице-мэра города Горис сообщили, что азербайджанские военные 12 мая продвинулись вглубь Сюникской области Армении и попытались закрепиться в районе Черного озера. С азербайджанской стороной ведутся переговоры, отчиталось Минобороны Армении. Ведомство объявило, что пятый армейский корпус приведен в боевую готовность. Глава МИД страны обвинил азербайджанских военных в провокации на границе с Сюникской областью и проинформировал о произошедшем российские власти. Азербайджан пользуется пассивностью армянской стороны и предпринимает попытки закрепиться на более выгодных позициях, считают армянские военные аналитики Роберт Назарян и Айк Хачикян. Передвижения азербайджанских войск на границе идут согласно картам Министерства обороны СССР 1970-х годов, а Армения считает, что все Черное озеро, в районе которого закрепились азербайджанские войска, находится в ее юрисдикции, заявил в свою очередь военный эксперт Натиг Джафарли.

По результатам осеннего обострения карабахского конфликта в 2020 году на восточной границе Сюникской области Армении появились азербайджанские пограничные посты. Граница прошла по трассе Горис – Капан, часть жителей Армении вынуждены были покинуть свои дома. Азербайджан неоднократно заявлял, что проводит работы по определению границы, однако власти Армении настаивают, что сейчас определяются лишь зоны фактического контроля двух стран, а официально процесс демаркации может начаться только после установления дипломатических отношений.

Процесс размещения пограничных сил проходит в обычном режиме и систематически в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным 10 ноября 2020 года, заявил азербайджанский МИД.

По данным ведомства, мероприятия по усилению охраны границы проводятся на основе карт, определяющих линию границы между Арменией и Азербайджаном. "Вызывает удивление, что армянская сторона отреагировала на этот процесс неадекватно, выступив с провокационными заявлениями. Считаем недопустимыми попытки использования этого вопроса в политических целях официальными кругами Армении в связи с предвыборной ситуацией в стране", - приводит заявление МИД Азербайджана haqqin.az.

Ведомство отмечает, что 12 мая в указанный район было направлено руководство Государственной пограничной службы Азербайджана, на месте ведутся переговоры с пограничниками противоположной стороны, предпринимаются соответствующие шаги для нормализации ситуации.

"Рекомендуем армянским политическим и военным кругам не впадать в панику, принять реальность межгосударственного пограничного режима вдоль Зангиланского, Губадлинского, Лачинского и Кельбаджарского районов Азербайджана и не усугублять необоснованно ситуацию в регионе", - говорится в заявлении МИД.

В документе подчеркивается, что подобные случаи могут и должны решаться путем взаимных контактов между военными с обеих сторон.

В Минобороны Армении утверждают, что азербайджанские ВС в настоящий момент находятся на армянской территории в приграничной Сюникской области. В ходе переговоров 13 мая представители армянской стороны потребовали вывести войска, заявило сегодня ведомство.

"В ходе вчерашних переговоров наша сторона жестко потребовала вывести войска, отметив, что не собирается уступать ни один метр нашей территории. ВС противника пока находятся на данном участке в Сюнике, по нашим сведениям, ждут указов руководства", - цитирует представителя Минобороны Армении ТАСС.

Жители села Веришен Сюникской области Армении заявили, что первыми узнали о переходе границы азербайджанскими военными и продвижении на три километра в сторону их села, пишет "Sputnik-Армения".

"О случившемся узнали утром. Нам сказали, что Черное озеро окружили, хотя граница всегда была вдали от озера. Уверен, что наши солдаты не позволят им продвинуться вперед", - сказал один из жителей. Он отметил, что паники в селе нет, люди занимаются своими повседневными делами.

Около 250 азербайджанских военных находятся на территории Армении в окрестностях Черного озера, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на прошедшем 13 мая заседании Совбеза. Пашинян отметил, что азербайджанские военнослужащие находятся на территориях как Сюникской, так и Гегаркуникской областей. Он расценил действия азербайджанских военных как провокацию. Продвигаясь по армянской территории, Азербайджан пытается открыть себе дорогу к Нахичевани, заявили военные эксперты в Ереване.