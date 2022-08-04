Кремль отреагировал на слова Пашиняна о функциях миротворцев

04 августа 2022, 15:30

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Российская сторона действует в Нагорном Карабахе в соответствии с трехсторонним соглашением и ожидает его соблюдения также от Армении и Азербайджана, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ на предложение Никола Пашиняна обсудить функции российских миротворцев. Кремль обеспокоен обострением карабахского конфликта, признал Песков.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа Минобороны Азербайджана объявило о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие" в ответ на убийство военнослужащего. Ведомство также отчиталось о том, что заняло господствующие высоты. Баку потребовал незамедлительного вывода армянских военных из Нагорного Карабаха и пригрозил "еще более разрушительными контрмерами" в случае провокаций на линии соприкосновения. Власти Нагорного Карабаха сообщили, что в результате обстрелов два человека погибли и 19 были ранены. Минобороны России возложило на Азербайджан вину за нарушение режима прекращения огня.

Кремль в ответе Пашиняну сослался на трехстороннее соглашение

Контакты России и Армении позволят прояснить вопросы по действиям миротворцев в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова премьер-министра Армении о действиях миротворцев.

"Есть трехсторонние документы, которые являются главной отправной точкой. Главное - выполнять все обязательства, которые стороны взяли по этим документам. Если есть вопросы, то, безусловно, на них надо отвечать. Но в то же время тесные контакты, которые у нас есть на различных уровнях с армянской стороной, позволят нам прояснить те вопросы, которые имеются", - цитирует Пескова РИА Новости.

Глава МИД России Сергей Лавров находится в тесном контакте с коллегами из Армении и Азербайджана по ситуации в Нагорном Карабахе, сообщило сегодня министерство. "Активная работа с обеими сторонами ведется по всем каналам и на всех уровнях, включая высшее руководство страны. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров находится в тесном контакте с азербайджанским и армянским коллегами", - цитирует ТАСС сообщение МИД.

Пресс-секретарь Путина сообщил также, что Кремль "очень внимательно наблюдает" за событиями в Карабахе. "Естественно, обеспокоены в связи с обострением ситуации. Призываем стороны к сдержанности, а главное - к выполнению всех положений известных документов трехсторонних", - сказал он.

В частности, Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сегодня обсудил ситуацию, связанную с обострением карабахского конфликта, сообщил Песков. "Была подчеркнута настоятельная необходимость выполнения всех положений трехстороннего договора", - сказал он.

В то же время, по словам Пескова, у Владимира Путина в графике нет телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. "В настоящий момент в графике президента нет. Но если потребуется, то такой контакт может быть проведен весьма оперативно", - приводит его слова агентство.

16 июля на встрече глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси руководитель азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов подчеркнул необходимость выполнения всех пунктов трехстороннего заявления, подписанного с участием России, в том числе пункта о выводе армянских войск из Нагорного Карабаха. Днем ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Минобороны России в том, что оно не выполнило обещание обеспечить вывод армянских войск из Карабаха в соответствии с договоренностями от 10 ноября 2020 года. Армянские войска будут выведены из Нагорного Карабаха к сентябрю, сообщил 19 июля секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Пашинян предложил уточнить функции миротворцев

Ранее сегодня Никол Пашинян заявил о необходимости конкретизировать функции российских миротворцев в Нагорном Карабахе. "Ряд происходящих сегодня и случившихся ранее событий выявили проблемы системного характера. […] Продолжительные нарушения режима прекращения огня на протяженности линии соприкосновения […] в присутствии миротворцев неприемлемы", - заявил он.

Пашинян подчеркнул, что линия соприкосновения "называется зоной ответственности миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе". "И мы ожидаем, что любая попытка пересечения линии соприкосновения будет предотвращаться миротворческим контингентом РФ, а находящиеся за линией соприкосновения азербайджанские подразделения будут выведены", - приводит его слова "Новости-Армения".

Напомним, 2 августа, за день до эскалации конфликта, президент Нагорного Карабаха сообщил, что азербайджанская сторона через российских миротворцев предъявила требование "в ближайшее время организовать передвижение по новому маршруту" в обход Лачинского коридора, связывающего Нагорный Карабах с Арменией. При этом 29 июля власти Армении сообщили, что строительство армянского участка объездной дороги начнется лишь в августе. Госагентство автодорог Азербайджана заявляло в июне, что строительство азербайджанского участка дороги продолжается ускоренными темпами, и его планируется завершить в этом году. Передача Лачина (армянское название – Бердзор) под контроль Азербайджана была в 2020 году отсрочена из-за отсутствия альтернативы Лачинскому коридору, и после запуска новой дороги Лачин будет передан Азербайджану, пояснили в июле азербайджанские эксперты.

Обострение конфликта произошло и в марте 2022 года. Нагорный Карабах тогда заявил, что азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения в Аскеранском районе и попытались продвинуться на восточном направлении. Баку отверг обвинения в нарушении линии соприкосновения, но Минобороны России заявило, что с 24 по 25 марта азербайджанские военные нарушили трехсторонние договоренности по Карабаху, зашли в зону ответственности российских миротворцев и обстреляли подразделения армии Нагорного Карабаха.

Какие территории перешли под контроль Азербайджана по итогам войны 2020 года в Нагорном Карабахе, можно узнать из карты, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

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