Армения пожаловалась в ЕСПЧ на действия Азербайджана в приграничных селах

03 августа 2022, 04:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Европейский суд по правам человека подана жалоба в связи с действиями Азербайджана в селах Парух и Храморт в Нагорном Карабахе, сообщил представитель Армении в ЕСПЧ и Международном суде ООН.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта из-за обстрелов жители села Храморт были эвакуированы. После 15 марта они стали возвращаться в свои дома, но 24 марта Нагорный Карабах заявил, что азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения в Аскеранском районе, а из общин Парух и Храморт были эвакуированы женщины и дети. В тот же день Баку отверг обвинения в нарушении границы. Большая часть эвакуированных семей обосновались у родных и знакомых. Сельчане заявили, что им нужны гарантии безопасности от властей Нагорного Карабаха и российских миротворцев, чтобы вернуться в село и спокойно заниматься сельским хозяйством, не опасаясь обстрелов со стороны азербайджанских военных. В начале мая в администрации Аскеранского района сообщили, ситуация на линии соприкосновения у села Храморт в последние дни спокойная, в село возвратились несколько семей, но сельхозработы не ведутся. Жизнь в селе слишком опасна, пока поблизости размещаются азербайджанские военные, указали жители села.

Минобороны России 27 марта сообщило, что после переговоров Азербайджан вывел свои военные подразделения с территории в районе карабахского села Фурух (азербайджанское название села – Фаррух, армянское – Парух). Однако Минобороны Азербайджана опровергло эту информацию, заявив, что военные остаются на своих позициях. 9 апреля президент Нагорного Карабаха отчитался, что для обеспечения безопасности жителей двух сел на горе Караглух размещен пост российских миротворцев. Пост не является гарантией от удара со стороны Азербайджана, но дает российским миротворцам позиционное преимущество, которое играет сдерживающую роль, предположили армянские военные аналитики. Азербайджанские военные эксперты расценили его установку как результат компромисса между Россией и Азербайджаном.

Ереван 27 июля представил в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против Азербайджана, сообщил 2 августа представитель Армении по международным юридическим вопросам Егише Киракосян.

"Среди прочего иск касается [действий Азербайджана] против гражданского населения сел Храморт и Парух", - приводит его слова ТАСС.

Правительство Армении также пожаловалось на угрозу со стороны Азербайджана населению приграничных сел Нагорного Карабаха и действий азербайджанских военных в 2021-2022 годах против населения непризнанной республики, результате которых, по мнению армянской стороны, было нарушено право на жизнь, сказал Киракосян.

"Кавказский узел" также писал, что в начале июня стало известно о жалобе Еревана в Европейский суд по правам человека в связи с судебными процессами в отношении армянских военнопленных.