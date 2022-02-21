Армянская оппозиция потребовала реакции Евросоюза на проблему с возвращением пленных

21 февраля 2022, 07:08

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Евросоюз оказывает недостаточное давление на Азербайджан по вопросу возвращения армянских военнопленных, заявили активисты оппозиции. Они призвали своих сторонников выйти на акции протеста во время заседания в Ереване бюро и комиссий Парламентской ассамблеи "Евронест".

Как сообщал "Кавказский узел", армянская оппозиция неоднократно упрекала власти страны в недостаточно активной работе по возвращению армянских солдат из плена в Азербайджане. В апреле 2021 года армянские депутаты заявили, что власти Азербайджана искусственно затягивают процесс освобождения армянских пленных, преднамеренно не раскрывают реальное их число. 19 декабря 2021 года Армения подтвердила возвращение десяти пленных из Азербайджана.

Молодежное крыло АРФ "Дашнакцутюн" объявило о намерении провести 21 и 22 февраля акции протеста в Ереване, во время которых потребует от Евросоюза усилить давление на власти Азербайджана по вопросу возвращения пленных армянских солдат.

"Молодежный союз АРФ "Дашнакцутюн" примет участие в акциях протеста, которые состоятся в понедельник, 21 февраля, в 17.30 [16.30 мск] напротив гостиницы "Армения Мариотт" и во вторник, 22 февраля, в 12.00 [11.00 мск] возле Спортивно-концертного комплекса. Присоединяясь к справедливому голосу протеста граждан Армении, мы выразим свое возмущение представителям европейских делегаций за недостаточное давление в деле возвращения армянских военнопленных", – привел сегодня News.am сообщение молодежного крыла АРФ "Дашнакцутюн".

Ожидается, что в рамках сессии Парламентской ассамблеи "Евронест" в Армению также прибудут представители азербайджанской делегации, отметили активисты. "Мы считаем особенно важным довести голос нашего справедливого гнева непосредственно до адресатов. Поэтому мы призываем своих соотечественников принять участие в этих акциях", – процитировал вечером 20 февраля заявление активистов Aysor.am.

Напомним, что по итогам обострения карабахского конфликта осенью 2020 года непризнанная Нагорно-Карабахская Республика утратила контроль над двумя третями территории, в том числе над так называемой "зоной безопасности", частично прилегавшей к границам Армении. Это актуализировало вопрос о делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Однако в мае между двумя странами разгорелся пограничный конфликт, сопровождающийся боестолкновениями.

Подробнее о пограничном конфликте двух стран можно прочитать в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении". Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".