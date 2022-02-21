Пять военнослужащих, взятых в плен, возвращаются в Армению. Фото Facebook / European Union in Armenia https://www.facebook.com/photo?fbid=287779630055425&set=pcb.287772106722844

21 февраля 2022, 07:08

Армянская оппозиция потребовала реакции Евросоюза на проблему с возвращением пленных

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Евросоюз оказывает недостаточное давление на Азербайджан по вопросу возвращения армянских военнопленных, заявили активисты оппозиции. Они призвали своих сторонников выйти на акции протеста во время заседания в Ереване бюро и комиссий Парламентской ассамблеи "Евронест".

Как сообщал "Кавказский узел", армянская оппозиция неоднократно упрекала власти страны в недостаточно активной работе по возвращению армянских солдат из плена в Азербайджане. В апреле 2021 года армянские депутаты заявили, что власти Азербайджана искусственно затягивают процесс освобождения армянских пленных, преднамеренно не раскрывают реальное их число. 19 декабря 2021 года Армения подтвердила возвращение десяти пленных из Азербайджана.

Молодежное крыло АРФ "Дашнакцутюн" объявило о намерении провести 21 и 22 февраля акции протеста в Ереване, во время которых потребует от Евросоюза усилить давление на власти Азербайджана по вопросу возвращения пленных армянских солдат.

"Молодежный союз АРФ "Дашнакцутюн" примет участие в акциях протеста, которые состоятся в понедельник, 21 февраля, в 17.30  [16.30 мск] напротив гостиницы "Армения Мариотт" и во вторник, 22 февраля, в 12.00 [11.00 мск] возле Спортивно-концертного комплекса. Присоединяясь к справедливому голосу протеста граждан Армении, мы выразим свое возмущение представителям европейских делегаций за недостаточное давление в деле возвращения армянских военнопленных", – привел сегодня News.am сообщение молодежного крыла АРФ "Дашнакцутюн".

Ожидается, что в рамках сессии Парламентской ассамблеи "Евронест" в Армению также прибудут представители азербайджанской делегации, отметили активисты. "Мы считаем особенно важным довести голос нашего справедливого гнева непосредственно до адресатов. Поэтому мы призываем своих соотечественников принять участие в этих акциях", – процитировал вечером 20 февраля заявление активистов Aysor.am.

Напомним, что по итогам обострения карабахского конфликта осенью 2020 года непризнанная Нагорно-Карабахская Республика утратила контроль над двумя третями территории, в том числе над так называемой "зоной безопасности", частично прилегавшей к границам Армении. Это актуализировало вопрос о делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Однако в мае между двумя странами разгорелся пограничный конфликт, сопровождающийся боестолкновениями.

Подробнее о пограничном конфликте двух стран можно прочитать в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении". Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Житель Азербайджана заподозрен в шпионаже в пользу Армении", "Участники акции протеста задержаны у парламента Армении", "11 человек задержаны на акции протеста в Ереване".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

21 февраля 2022, 11:35

21 февраля 2022, 11:05

  • Жители Красного Базара озвучили подробности жизни под обстрелами

    Жилые дома в карабахском селе Красный Базар продолжают обстреливаться азербайджанскими военными несмотря на то, что в селе расположена база миротворцев, пожаловались местные жители. Обстрелы держат людей в постоянном страхе, и у жителей систематически угоняется домашний скот, отметили сельчане.

21 февраля 2022, 10:05

  • 2 Турецкие юристы поспорили о перспективах розыска Делимханова Интерполом

    Советник главы Чечни Адам Делимханов будет объявлен в розыск по линии Интерпола, если суд в Стамбуле сочтет вескими доводы о его причастности к подготовке покушений на чеченских эмигрантов, предположил адвокат Альпер Эркин. Турция не рискнет обострять политические отношения с Россией преследованием Делимханова, возразил другой турецкий юрист. У Москвы и Анкары достаточно возможностей, чтобы сгладить ситуацию, указал востоковед Кирилл Семенов.

21 февраля 2022, 09:12

21 февраля 2022, 08:04

  • Ростовчане пожаловались на грязную воду из-под крана

    В дома жителей улицы Борисоглебская в Ростове-на-Дону несколько дней подается грязная вода, непригодная как для питья, так и для использования в быту, пожаловалась местные жители в Instagram. Ростовчане, проживающие в других районах города, также указали на плохое качество воды.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи