Армения подтвердила возвращение десяти пленных из Азербайджана

19 декабря 2021, 13:31

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

МИД Армении обнародовал имена 10 возвращенных на родину военнослужащих, которые с 16 ноября находились в плену в Азербайджане.

Как писал "Кавказский узел", сегодня азербайджанская Госкомиссия по делам пленных сообщила, что при посредничестве Евросоюза Армении переданы 10 военнослужащих, задержанных 16 ноября во время вооруженного приграничного конфликта в Кельбаджарском районе.

16 ноября произошли боестолкновения на границе Армении и Азербайджана, в том числе в Кельбаджарском районе, перешедшем под контроль Баку после войны в Нагорном Карабахе в 2020 году. Власти Армении заявили, что азербайджанские войска попытались продвинуться вперед. По версии азербайджанской стороны, армянские солдаты пытались захватить высоты в приграничных районах. Боевые действия были прекращены вечером того же дня после переговоров глав Минобороны двух стран с российским коллегой Сергеем Шойгу. По официальным данным, в боях погибли семь и ранены десять азербайджанских военных, с армянской стороны погибли шесть солдат, еще 13 оказались в плену, а 24 пропали без вести. 26 ноября Азербайджан передал Армении двух пленных - военнослужащего и мирного жителя, а 4 декабря - еще десять солдат, их обменяли на карты минных полей.

Данные о том, что Азербайджан при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля передал Армении десять военнопленных, соответствуют действительности, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь МИД Ваан Унанян.

Все эти военнослужащие были взяты в плен 16 ноября в ходе боевых действий на границе Армении, уточнил он.

По данным МИД, на родину вернулись Грачик Галстян 1990, Мкртич Диланян 1982 года рождения, Гагик Арутюнян 1982 года рождения, Радик Погосян 1990 года рождения, Андраник Гевондян 1973 года рождения, Артур Назарян 1978 года рождения, Марат Шагинян 1977 года рождения, Севак Петросян 1984 года рождения, Карлен Степанян 1974 года рождения и Айк Василян 1984 года рождения.

Напомним, ранее пять военнослужащих, выданных Азербайджаном Армении, после освбождения из плена были обвинены в нарушении правил несения боевого дежурства. Уголовное преследование собственных солдат, попавших в плен, недопустимо, заявил правозащитник Артур Сакунц.

Подробнее о пограничном конфликте двух стран можно прочитать в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении". Новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ереван и Баку делят границы".