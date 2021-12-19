19 декабря 2021, 11:02

Азербайджан передал Армении десять пленных

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Группа армянских военнослужащих, задержанных в ходе боестолкновений на границе 16 ноября, передана Еревану, сообщила Госкомиссия по делам пленных Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября на границе Армении и Азербайджана произошли боестолкновения. Власти Армении заявили, что азербайджанские войска попытались продвинуться вперед. По версии азербайджанской стороны, армянские солдаты пытались захватить высоты в приграничных районах. Боевые действия были прекращены вечером того же дня после телефонных переговоров глав Минобороны Армении и Азербайджана с министром обороны России Сергеем Шойгу. По официальным данным сторон, погибли семь и ранены десять азербайджанских военных, с армянской стороны погибли шесть солдат, еще 13 оказались в плену, а 24 пропали без вести. 26 ноября Азербайджан передал Армении двух пленных - военнослужащего и мирного жителя, а 4 декабря - еще десять солдат, их обменяли на карты минных полей.

В конце ноября армянской стороной в ЕСПЧ были поданы просьбы об обеспечительных мерах в отношении 33 пленных. Суд удовлетворил четыре таких запроса, обязав Азербайджан дать ответы об условиях их содержания.

При посредничестве Евросоюза Армении переданы 10 пленных военнослужащих, говорится в сообщении Государственной комиссии по делам пленных, пропавших без вести и заложников  Азербайджана, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Решение об это было принято на трехсторонней встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, состоявшейся в Брюсселе по инициативе главы Европейского Совета Европейского союза Шарля Мишеля, а также двусторонней встречи Алиева и Мишеля, пояснило ведомство.

15 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры с участием президента Совета ЕС Шарля Мишеля. На встрече они договорились о создании временной рабочей группы по делимитации границы между двумя странами и разблокировании железной дороги. Переговоры Алиева и Пашиняна в Брюсселе продолжили заложенный сочинской декларацией тренд в вопросах делимитации границы и транспортного сообщения, отметили азербайджанские эксперты. По их мнению, пункт об восстановлении железнодорожного сообщения предполагает открытие Зангезурского коридора. Евросоюз дал понять, что экстерриториальные коридоры недопустимы, возразили политологи в Ереване.

Военные были задержаны 16 ноября во время вооруженного конфликта в Кельбаджарском направлении государственной границы, отмечается в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что пять военнослужащих, выданных ранее Армении после боестолкновений на границе с Азербайджаном, были обвинены в нарушении правил несения боевого дежурства. Уголовное преследование собственных солдат, попавших в плен, недопустимо, заявил правозащитник Артур Сакунц.

Напомним, что по итогам обострения карабахского конфликта осенью 2020 года непризнанная Нагорно-Карабахская Республика утратила контроль над двумя третями территории, в том числе над так называемой "зоной безопасности", частично прилегавшей к границам Армении. Это актуализировало вопрос о делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Однако в мае между двумя странами разгорелся пограничный конфликт, сопровождающийся боестолкновениями.

Подробнее о пограничном конфликте двух стран можно прочитать в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении". Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Участники акции протеста задержаны у парламента Армении", "Житель Азербайджана заподозрен в шпионаже в пользу Армении", "11 человек задержаны на акции протеста в Ереване".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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