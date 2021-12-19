Азербайджан передал Армении десять пленных

19 декабря 2021, 11:02

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Группа армянских военнослужащих, задержанных в ходе боестолкновений на границе 16 ноября, передана Еревану, сообщила Госкомиссия по делам пленных Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября на границе Армении и Азербайджана произошли боестолкновения. Власти Армении заявили, что азербайджанские войска попытались продвинуться вперед. По версии азербайджанской стороны, армянские солдаты пытались захватить высоты в приграничных районах. Боевые действия были прекращены вечером того же дня после телефонных переговоров глав Минобороны Армении и Азербайджана с министром обороны России Сергеем Шойгу. По официальным данным сторон, погибли семь и ранены десять азербайджанских военных, с армянской стороны погибли шесть солдат, еще 13 оказались в плену, а 24 пропали без вести. 26 ноября Азербайджан передал Армении двух пленных - военнослужащего и мирного жителя, а 4 декабря - еще десять солдат, их обменяли на карты минных полей.

В конце ноября армянской стороной в ЕСПЧ были поданы просьбы об обеспечительных мерах в отношении 33 пленных. Суд удовлетворил четыре таких запроса, обязав Азербайджан дать ответы об условиях их содержания.

При посредничестве Евросоюза Армении переданы 10 пленных военнослужащих, говорится в сообщении Государственной комиссии по делам пленных, пропавших без вести и заложников Азербайджана, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Решение об это было принято на трехсторонней встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, состоявшейся в Брюсселе по инициативе главы Европейского Совета Европейского союза Шарля Мишеля, а также двусторонней встречи Алиева и Мишеля, пояснило ведомство.

15 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры с участием президента Совета ЕС Шарля Мишеля. На встрече они договорились о создании временной рабочей группы по делимитации границы между двумя странами и разблокировании железной дороги. Переговоры Алиева и Пашиняна в Брюсселе продолжили заложенный сочинской декларацией тренд в вопросах делимитации границы и транспортного сообщения, отметили азербайджанские эксперты. По их мнению, пункт об восстановлении железнодорожного сообщения предполагает открытие Зангезурского коридора. Евросоюз дал понять, что экстерриториальные коридоры недопустимы, возразили политологи в Ереване.

Военные были задержаны 16 ноября во время вооруженного конфликта в Кельбаджарском направлении государственной границы, отмечается в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что пять военнослужащих, выданных ранее Армении после боестолкновений на границе с Азербайджаном, были обвинены в нарушении правил несения боевого дежурства. Уголовное преследование собственных солдат, попавших в плен, недопустимо, заявил правозащитник Артур Сакунц.