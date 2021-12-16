Аналитики в Баку и Ереване поспорили об итогах брюссельских переговоров

16 декабря 2021, 04:01

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Переговоры Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе продолжили заложенный сочинской декларацией тренд в вопросах делимитации границы и транспортного сообшения, отметили азербайджанские эксперты. По их мнению, пункт об восстановлении железнодорожного сообщения предполагает открытие Зангезурского коридора. Евросоюз дал понять, что экстерриториальные коридоры недопустимы, возразили политологи в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры с участием президента Совета ЕС Шарля Мишеля. На встрече они договорились о создании временной рабочей группы по делимитации границы между двумя странами и разблокировании железной дороги.

В преддверии встречи в Брюсселе Ильхам Алиев и Никол Пашинян обменялись претензиями. Зангезурский коридор, открытия которого добивается Баку, должен работать на тех же условиях, что и Лачинский, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с генсеком НАТО в Брюсселе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил главу Азербайджана в попытке завести в тупик вопрос об открытии региональных коммуникаций.

Встреча лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве президента Совета Евросоюза Шарля Мишеля показала продолжение в диалоге между Баку и Ереваном тренда, заданного на переговорах в Сочи 26 ноября при посредничестве главы РФ Владимира Путина, считает член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы.

По его словам, в заявлении Мишеля по итогам переговоров были подтверждены и даже более развиты пункты Сочинской декларации. «Тут прежде всего следует отметить вопросы делимитации границы и открытия транспортных коридоров. Судя по заявлению Мишеля, есть конкретные договоренности по транспортным коммуникациям, и в частности восстановлению железнодорожного сообщения, что предполагает реализацию проекта открытия Зангезурского коридора. Правда, пока речь идет о железнодорожном компоненте, поскольку и Алиев, и Пашинян в заявлениях в Брюсселе признали отсутствие ясности относительно автомобильной дороги. Правда, и по железной дороге, еще позиции не во всем совпадают. Азербайджан считает, что движение по коридору должно быть «сквозным», без всяких остановок, связанных с соблюдением таможенных процедур, Армения настаивает на обратном. Но, важное в том, что стороны наконец пришли к общему знаменателю относительно в общем создания этого коридора», - сказал Джуварлы корреспонденту «Кавказского узла».

"Премьер-министр Пашинян и президент Алиев подтвердили, что ключевые обязательства, взятые в рамках двух трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, будут выполнены, и что договоренности, достигнутые в Сочи 26 ноября 2021 года, должны быть закреплены", - говорится в сообщении по итогам встречи в Брюсселе на сайте Европейского совета и президента Евросоюза.

По его словам, Мишель коснулся и вопроса о принципа функционирования коридора, отметив, что восстановление железной дороги предполагает обеспечение пограничного и таможенного контроля «на основе принципа взаимности». «Эта формулировка, конечно, может трактоваться по-разному, и возможно поэтому и Мишель так выразился, чтобы загладить пока разногласия между Баку и Ереваном. С одной стороны, это означает исключение принципа «экстерриториальности» коридора, на чем настаивает Ереван. С другой стороны, формулировка Мишеля отражает и позицию Азербайджана, который считает, что «Зангезурский коридор» должен иметь такой же статус, что и Лачинский коридор. Алиев открыто заявил в Брюсселе, что если Армения установит таможенные пункты в Зангезурском коридоре, то Азербайджан сделает аналогичное в Лачине. Тем более, что у Баку больше оснований для этого, поскольку территория этого коридора и сама населенная армянами часть Карабаха признаются международно-признанной территорией Азербайджана», - сказал Джуварлы.

"Президент Мишель подчеркнул важность восстановления инфраструктурных связей между Арменией и Азербайджаном, в частности, и Южном Кавказе в целом, при полном уважении суверенитета всех стран. Было решено приступить к восстановлению железнодорожных линий с соответствующими договоренностями о пограничном и таможенном контроле на основе принципа взаимности", - говорится в сообщении по итогам встречи.

Однако, на его взгляд, стороны имеют потенциал договориться по статусу Зангезурского коридора. «Дело в том, что Армения, предоставляя Азербайджану возможность использования Зангезурского коридора для сообщения с Нахчыванской автономной республикой (НАР), сама также получит право совершать перевозки по территории этого региона (НАР) в Иран и Россию. То есть, в этом смысле обе стороны будут одинаково заинтересованы в наиболее выгодных режимах функционирования коридоров», - сказал Джуварлы.

Другим важным пунктом заявления Мишеля эксперт назвал готовность ЕС оказать техническую и консультативную помощь в делимитации границы между двумя сторонами. По мнению Джуварлы, к данному вопросу следует относиться в контексте реализации предыдущих договоренностей относительно делимитации границы, которые были зафиксированы в Сочинской декларации. «Еще в Сочи стороны договорились создать трехстороннюю комиссию по вопросам делимитации. По-любому делимитация будет при посредничестве России, поскольку база для переговоров – карты генштаба СССР находятся в ее распоряжении. ЕС же может помочь предоставлением консультативной помощи, к примеру, для решения вопросов природопользования, разделения природных объектов на линиях разграничения, использования опыта делимитации европейских государств, достижения консенсуса по корректировки линии границы на взаимной основе с точки зрения экономической целесообразности. Я тут не вижу конкуренции между ЕС и Россией, поскольку Мишель подчеркнул важность приверженности сторон к предыдущим заявлениям Азербайджана, Армении и РФ от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 г. и 26 ноября 2021 г», - сказал эксперт.

Джуварлы также отметил, что в заявлении Мишеля отсутствует упоминание Минской группы ОБСЕ и вопрос «статуса» для карабахских армян. «Это можно расценивать как подтверждение понимания подходов Азербайджана к урегулированию конфликта с Арменией как стороны России, так и Запада, и в частности ЕС. Азербайджан считает, что нужно сейчас окончательно завершить военную фазу конфликта, начать региональное сотрудничество, показать народам выгоды от мирного сосуществования. Это будет создавать благоприятный фон в последующем и для реинтеграции армян Карабаха в азербайджанское общество. Баку считает, что Минская группа ОБСЕ должна была привести стороны к мирному разрешению Карабахского конфликта, однако она не сумела это сделать, и Азербайджан сам восстановил свою территориальную целостность. Сейчас она может содействовать только постконфликтному восстановлению региона», - отметил Джуварлы.

По итогам обострения карабахского конфликта осенью 2020 года Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории, в том числе над так называемой "зоной безопасности", частично прилегавшей к границам Армении. Азербайджан установил свои посты на дороге между населенными пунктами Сюникской области Армении. Это актуализировало вопрос о делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, которые так и не были проведены со времен развала СССР. В мае между странами разгорелся пограничный конфликт, сопровождающийся боестолкновениями. Последние боевые потери обе стороны понесли 16 ноября.

Отвечая на вопрос, какую помощь Евросоюз может реально оказать Армении и Азербайджану, в частности, в реализации транспортных коридоров, Джуварлы ответил, кто, к примеру, финансовую. «Восстановление транспортных коммуникаций требует определенных средств. ЕС, в частности, может финансировать строительство дорог на территории Армении, которая экономически слаба. Это, кстати, вполне устроит и Россию, ведь бенефициаром от восстановления дорог будет и Москва, которая получит прямое железнодорожное сообщение с Ираном и Арменией, улучшит возможности для снабжения своей военной базы в Гюмри. Так что Москва будет только рада, если ЕС профинансирует эту трассу. Для Европы же участие в восстановлении дорог позволит поднять свою значимость для государств региона. В этих же целях ЕС может профинансировать проекты экономического развития в Армении и восстановления разрушенной в ходе конфликта инфраструктуры Азербайджана», - продолжил Джуварлы.

По его мнению, Брюссельская встреча может способствовать устранению военной напряженности и открыть дорогу к реальному процессу решения проблем постконфликтного периода, в частности делимитации границы, открытию транспортных коммуникаций, налаживанию межчеловеческих контактов хотя бы сначала по линии гражданского общества.

"Президент Мишель призвал Ереван и Баку к активным действиям и работе по деэскалации. Он подчеркнул, что обеспечение надлежащего дистанцирования сил является важным элементом предотвращения инцидентов", - говорится в заявлении.

Директор информационного агентства Turan Мехман Алиев также считает, что Брюссельская встреча лидеров Азербайджана и Армении обозначило консенсус между мировыми центрами силами относительно урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном.

«Брюссельская встречи, по сути, стала продолжением сочинской. Более того, стороны продвинулись на шаг и подтвердили готовность конкретно к открытию железнодорожного сообщения. Достижение мира на Южном Кавказе отвечает интересам всех ключевых региональных и международных игроков. Россия, как ключевой модератор процесса, усиливает свое влияние в регионе, традиционно относящемся к сфере ее жизненных интересов. Евросоюз также заинтересован в этом <...> Достижение здесь мира позволит Брюсселю постепенно продвигать здесь европейские ценности с расчетом на евроинтеграцию регионе в стратегической перспективе. США как держава, ответственная за международные дела, также заинтересована хотя бы в избавлении от одного конфликта», - сказал Алиев корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, показателем желания всех переформатировать ситуацию на Южном Кавказе является активная поддержка как Россией, так и Западом процесса нормализации отношений между Турцией и Арменией.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 13 декабря заявил, что Турция и Армения могут назначить специальных представителей для нормализации отношений между странами, а также отметил, что турецкие власти планируют открыть чартерные рейсы в Ереван.

Эксперт азербайджанского Центра экстремальных журналистских расследований Тофиг Дадашев считает, что Брюссельская встреча может способствовать разрядке напряженности между Азербайджаном и Армении и началу процесса примирения.

«Все предпосылки для этого есть. Заявления лидеров двух стран в Брюсселе также дают основания для оптимизма. Единственное, что может помешать данному процессу, это сопротивление внутри Армении. Никол Пашинян сталкивается с серьезным сопротивлением как со стороны политической оппозиции, так и военных. В процессе делимитации Армения столкнется с необходимостью принятия серьезных чувствительных решений. И это не только открытие Зангезурского коридора, отвергаемого противниками Пашиняна, но и возвращением Азербайджану анклавов, и в особенности семи сел Газахского района, захваченных в начале 1990-х гг. Противники правительства могут использовать эти вопросы для дестабилизации ситуации в стране и, возможно, даже смены власти. Да и само правительство, опасаясь волнений, может в последний момент отказаться от возврата территорий или других непопулярных решений. При таком развитии событий, срыве переговорного процесса вновь возникнет почва для военной напряженности, пограничных инцидентов, более крупных боестолкновений. И вопрос в том, насколько правительство Пашиняна сможет пойти на болезненные решения для лучших экономических перспектив для страны. Ведь сейчас появился шанс и для нормализации отношений Армении и с Турцией <...> Восстановление отношений с Азербайджаном и с Турцией выведет Армению из регионального тупика, позволит ей развивать экономику, обеспечит выгодными транспортными коммуникациями во всех направлениях», - сказал Дадашев корреспонденту "Кавказского узла".

Брюссельская встреча стала политическим успехом Азербайджана, считает бывши министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров.

«На крайне важном мероприятии вновь прозвучала позиция Азербайджана, которая была донесена до партнеров на Западе. Стало ясно, что пост-конфликтную повестку Азербайджана признают все. Самая влиятельная организация Европы - ЕС разделяет позицию Азербайджана по этому вопросу», - цитирует Зульфугарова Trend.

Бывший министр отметил, что сейчас актуализируется вопрос возможной помощи ЕС в проведении восстановительных работ в регионе. «Считаю, что это один из главных результатов. Давний актуальный вопрос, хоть и частично, но нашел свое решение. После войны Азербайджан не получал от Европы серьезную помощь. Азербайджан решил эти вопросы самостоятельно. Поэтому финансирование в дальнейшем ЕС каких-либо проектов станет чрезвычайно позитивным обстоятельством», - сказал Зульфугаров.

Армянские политологи приветствовали вовлечение Евросоюза в переговорный процесс

По мнению политического аналитика Овсепа Хуршудяна, вовлеченность ЕС в процессы на Южном Кавказе снижают вероятность азербайджанской агрессии для пробивания коридора через Сюник. Он отметил, что Азербайджан манипулировал фразой "беспрепятственное сообщение", как это прописано в трехстороннем заявлении от 9 ноября, пытаясь придать одинаковый статус Лачинскому коридору и транспортному сообщению с Нахичеванью. Однако, по его словам, Евросоюз дал понять, что экстерриториальные коридоры недопустимы.

«Алиев пытался по-своему интерпретировать трехстороннее заявление. В международной политики и дипломатии каждый термин имеет свое значение. В трехстороннем заявлении упомянут только один коридор – Лачинский», - сказал политический аналитик корреспонденту "Кавказского узла" 15 декабря.

Открытие железнодорожного сообщения через Сюник требует больших затрат, и Армения будет строить свой участок по мере своих финансовых и технических возможностей, считает Хуршудян. «На этом участке построено водохранилище, которое необходимо будет обогнуть, что увеличит затраты», - отметил он.

По его словам, в заявлении президента ЕС говорится не только о железнодорожном сообщении вдоль Аракса, а об открытии всех коммуникаций. «А это значит, что должно быть открыто в том числе железнодорожное сообщение Карс-Гюмри. Азербайджан сможет ездить в Нахиджеван (Нахичевань) через Тбилиси и далее по территории Армении. Это маршрут можно задействовать оперативней, чем строить новую дорогу. Как альтернативу сообщению через Грузию, чего не особенно хочет Россия, можно пустить железнодорожное сообщение через Иджеван-Касах. Для этого нужно отремонтировать несколько километров железнодорожного полотна», - пояснил политический аналитик.

Хуршудян уверен, что решить технические вопросы можно за год, если Азербайджан действительно заинтересован в разблокировании сообщения. Тем не менее, он скептически относится к вероятному открытию коммуникаций. «Азербайджан будет торпедировать этот процесс, потому что хочет получить коридор через Сюник, чтобы лишить Армении прибыли и, как следствие, экономического роста за счет таможенных выплат. Но коридор Азербайджан не получит, потому что это красная линия для Армении», - подчеркнул он.

Политический аналитик также отметил, что Евросоюз предложил свое участие в процессе демаркации и делимитации границы. По его мнению, судя по заявлениям, стороны дали согласие на участие европейских экспертов в работе комиссии. «Для Армении это очень важно, потому что оставить Кремль модератором этого процесса означало бы завязнуть в болоте давлений России и на Армению, и на Азербайджан. При этом участие европейцев в демаркации и делимитации обеспечит высокий стандарт этого процесса. Кроме того, Европа лишит Россию возможности продавливать свои интересы за счет давления на Армении или Азербайджана», - предположил Хуршудян.

По наблюдениям политического аналитика, одним важным моментом в заявлении Шарля Мишеля стало заявление о создании экономической платформы под патронажем ЕС. «Если европейская платформа будет создана раньше, то формату «3+3» останется только урегулирование армяно-турецких отношений, в которых уже наметился положительный сдвиг. При этом в американской прессе уже пишут, что этот процесс инициировал Байден. Россия больше не в состоянии сопротивляться, так как понимает, что теряет влияние на Южном Кавказе», - пояснил он.

Судя по заявлениям, стороны хотят взять тайм-аут, полагает политический обозреватель Наира Айрумян. В то же время, по ее словам, каждая сторона пытается позиционировать это как свою победу.

«Пашинян заявляет, что он не согласился на «коридор», а Алиев представляет согласие Пашиняна открыть железную дорогу как достижение своей цели. Позиции Пашиняна и Алиева «совпадают» в одном – фактическое признание реалий, сложившихся в результате войны, особенно, по части Арцаха (Нагорного Карабаха). Баку не скрывает, что больше всего обеспокоен вероятностью реванша со стороны Армении, пересмотра итогов войны и трехстороннего заявления», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла».

Что касается прокладки железной дороги, то это как раз то, что называется тайм-аутом, пояснила политобозреватель. «Даже подтвердив намерение проложить железную дорогу, армянская сторона вовсе не обязательно будет спешить с ее прокладкой. Это может длиться годами, но согласие позволит снять некие болезненные ощущения. Тайм-аут нужен также Алиеву, чтобы объяснить своему народу, почему вожделенный коридор не открыт. Он заявит, что Армения строит дорогу - и однажды достроит», - отметила Айрумян, добавив, что, судя по заявлению по итогам брюссельской встречи, требование об экстерриториальности коридора удалось снять.

По ее мнению, создание комиссии по демаркации и делимитации, скорее всего, также затянется, и не факт, что она будет создана. «Что касается заявлений Шарля Мишеля, то выделить можно предложение о том, что между войсками должна быть дистанция, что позволит избежать эскалации. Вероятно, будет принято решение об отводе войск и, возможно, создании зоны безопасности», - отметила она.

Главное, что удалось добиться Армении [в Брюсселе], так это остановить запущенный 9 ноября «поезд», который уже нанес армянской стороне колоссальный ущерб и по инерции все еще двигался, считает политобозреватель. «Думаю, и Баку, и Москва поняли, что они уже достигли предела, и от Армении уже не стоит ждать уступок», - пояснила Айрумян.

По ее мнению, Азербайджан, в свою очередь, смог выиграть время, а, возможно, и деньги, которые ЕС обещал для прокладки коммуникаций.

Политолог Армен Варданян не ожидал, что повестка брюссельской встречи будет столь насыщенной.

«Ожидалось, что в Брюсселе будут обсуждаться гуманитарные вопросы. Однако повестка оказалась шире. Кремлю не удалось сохранить монополию», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

По его мнению, особое место в заявлении президента ЕС заняла позиция о недопустимости экстерриториального коридора. Тем не менее, политолог не исключил, что Азербайджан попытается добиться своей цели. «Мы не знаем, какие теневые договоренности могут быть между Азербайджаном, с одной стороны, и Россией и Турцией, с другой. Если до сих пор Азербайджан поднимал вопрос коридора для внутренней аудитории, то накануне на встрече с генсеком НАТО Алиев озвучил свои претензии на международном уровне. И заявление Шарля Мишеля о восстановлении коммуникаций в рамках суверенности стран стало ответом на претензии Алиева», - пояснил Варданян.

По его словам, если дело дойдет до строительства железнодорожного сообщения, Армения привлечет инвестиции. Создание же комиссии по демаркации и делимитации исходит из интересов Азербайджана, полагает он. «Армения вынуждена согласиться на создание комиссии из-за серьезного давления. Для Азербайджана процесс демаркации и делимитации станет признанием территориальной целостности. Однако Армения оставляет люфт для маневра, заявляя, что демаркация не снимает с повестки карабахское урегулирование, более того, что конфликт должен быть урегулирован в рамках Минской группы ОБСЕ», - пояснил политолог.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Какие территориальные изменения произошли в итоге, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

Подробнее о пограничном конфликте двух стран можно прочитать в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении". Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".