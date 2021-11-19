Перестрелки ухудшили перспективы демаркации границы Армении и Азербайджана

19 ноября 2021, 07:06

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Вооруженные инциденты на границе Армении и Азербайджана инициированы для срыва Минского формата урегулирования конфликта двух стран, и Армения может отказаться от соглашения о демаркации и делимитации границы, предложив обратиться в Международный суд, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре обострился пограничный конфликт Армении и Азербайджана. 14 и 15 ноября Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле своих позиций с территории Гегаркуникской области. Армянское Минобороны, в свою очередь, заявило, что днем 14 ноября попытка азербайджанских военных занять позиции на восточном направлении границы двух стран обернулась интенсивной перестрелкой. Напряженность на границе Армении и Азербайджана и в Нагорном Карабахе растет, что грозит возобновлением военных действий, указали в открытом письме к правительству Армении три внепарламентские партии и призвали власти немедленно обратиться в Совбез ООН с просьбой вмешаться в ситуацию. Армения не раз обращалась к Азербайджану с предложением подписать договор о мире, а также начать процесс делимитации и демаркации границ, однако не получала реакции Баку, все предложения остаются в силе, заявил 17 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Предложения Минобороны России содействовать делимитации и демаркации границы приемлемы для армянской стороны, заявил 18 ноября на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Премьер-министр отметил, что накануне российская сторона вновь выступила с такими предложениями, и поручил главе Минобороны Армении уточнить их детали с его российским коллегой.

Ранее Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте заявил, что Россия трижды предлагала содействие в демаркации и делимитации, однако Азербайджан препятствовал процессу. "Все три раза мы соглашались с предложениями, но процесс не сдвинулся с места из-за позиции Азербайджана", - пояснил он.

Любая демаркация и делимитация будет незаконной и антиконституционной с точки зрения как международного права, так и конституции Армении, заявил корреспонденту "Кавказского узла" политолог, юрист-международник Ара Папян.

На заседании Совбеза Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в агрессии, отметил политолог. По его словам, Азербайджан преследует цель оказать давление на Армению и вынудить начать процесс демаркации и делимитации.

"Соседние государства должны провести демаркацию и делимитацию границы, но для этого необходимо понять, на основании чего. Советские административные границы не могут быть основой для этого процесса, во-первых, потому что это административные границы, во-вторых, Азербайджан сам отказался от советских границ, признавая себя правопреемником Первой Республики, приняв соответствующий конституционный акт, в-третьих, в Армении действует конституционный закон, согласно которому все вопросы, касающиеся территории республики, должны выноситься на референдум. Даже если будет подписано заявление о демаркации и делимитации, оно не будет легитимным", - пояснил Папян.

По словам политолога, есть исторические примеры, когда после завершения войны не была проведена демаркация и делимитация границ.

"Та же Россия после завершения Второй Мировой войны не заключила мирный договор с Японией и не осуществила демаркацию и делимитацию границы. Территориальный спор существует до сих пор, но он не мешает России и Японии поддерживать дипотношения и торговлю", - пояснил он.

Армения может отказаться от заключения соглашения о демаркации и делимитации, предложив обратиться в Международный суд по определению оснований для этого процесса, подчеркнул Папян.

"Карты Генштаба не могут быть основанием для демаркации и делимитации. Карты могут быть приложением к договору. Кроме того, есть международный документ Лиги Наций - высшего органа, который существовал во времена советизации Армении и Азербайджана. Лига Наций сформировала комиссию, в которую вошли Франция, Британия, Италия и Япония, и комиссия определила границы Армении. Делимитация и демаркация армяно-азербайджанской границы должны быть осуществлены исключительно на основании решения этой комиссии от 14 февраля 1920 года", - считает политолог.

Напомним, что азербайджанские аналитики считают несостоятельными утверждения о том, что карты Генштаба СССР не подходят для делимитации границы между Азербайджаном и Арменией. По их мнению, ООН признала границы между двумя странами в тех рубежах, которые существовали во времена СССР.

По его мнению, Запад не может вмешаться в этот процесс, так как премьер-министр заявляет о готовности начать процесс демаркации и делимитации. "Если в Армении начнутся протесты против намерений властей, это может стать поводом для вмешательства Запада, но пока протестного движения нет, за исключением протестов Национального демократического полюса", - сказал Папян.

Если Армения обратится к Западу, это позволит отсрочить заключение соглашения по демаркации и делимитации границы, уверен политолог. По его словам, Пашинян ведет политику, присущую коллаборационистскому режиму.

"Пашинян, чтобы сохранить власть, делает все, что ему велят Москва, Анкара и Баку. Он думает, что после того, как удовлетворит их аппетиты, ему позволят быть администратором того клочка, что останется от Армении. Но после того, как он подпишет [соглашение по демаркации и делимитации границы], никакой ценности он не будет представлять. Именно поэтому он отказался подписывать 9 ноября документ, приуроченный к годовщине прекращения боевых действий. Он понимает, что подписание какого-нибудь договора станет окончанием его политической карьеры", - считает Папян.

Политолог Андриас Гукасян считает невозможным подписание какого-либо соглашения о демаркации и делимитации границы в обход Минской группы ОБСЕ. По его словам, без договора о прекращении вооруженного конфликта, процесс демаркации и делимитации не может быть реализован.

"Армения и Азербайджан могут подписать договор о прекращении конфликта в обход Минской группы ОБСЕ. Но это будет означать выход из Минского формата и приведет к политическим последствиям. Запад будет действовать по своему усмотрению, например, США разместят военную базу в Грузии, Франция признает независимость Арцаха (Нагорного Карабаха, – прим. "Кавказского узла") уже есть резолюция французского сената и парламента, ряд западных стран последуют за ней. В Совбез ООН могут внести резолюцию о необходимости международного вмешательства в Арцах. Армения и Азербайджан не осмелятся игнорировать международное сообщество", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, мирный договор между Арменией и Азербайджаном не станет документом международного права, добавил политолог.

"Международные договора регистрируются в секретариате ООН. Если стороны заключат соглашение без участия Минской группы ОБСЕ, которой они в 1992 году делегировали урегулирование конфликта и определение статуса Арцаха, то договор просто не будет зарегистрирован в секретариате ООН. Шантаж войной не может изменить положение вещей", - подчеркнул Гукасян.

Он исключил, что Россия, в свою очередь, возьмет на себя политическую ответственность и риски за подписание какого-либо договора. "Могут подписать очередное заявление, аналогичное трехстороннему заявлению, которое не будет иметь юридической силы, а за невыполнение его положений стороны не будут нести ответственность", - пояснил политолог.

В подписанном в ноябре 2020 года трехстороннем заявлении президентов России и Азербайджана Ильхама Алиева и Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, текст которого опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты", объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне карабахского конфликта. Согласно тексту заявления, Азербайджан и Армения останавливаются на занимаемых ими позициях.

По его мнению, недавняя эскалация на линии соприкосновения и последующие заявления о демаркации и делимитации преследуют иную цель. "Стоит задача сорвать заключение договора в рамках Минской группы. Россия стремится сохранить присутствие в Нагорном Карабахе, тогда как Запад требует вывода российского контингента, передачу Нагорного Карабаха под мандат ООН, ввода коллективных миротворческих сил, создания буферных зон, создание условий для урегулирования конфликта. При этом в рамках Минской группы Россия дает согласие, а на деле не желает сдержать эскалацию, позволяя Азербайджану безнаказанно нарушать трехстороннее заявление, заключенное при ее посредничестве. Если же Россия решит пойти против международного сообщества, то это приведет к установлению нового железного занавеса, а также прекращению поставок газа в Европу и торговле с Западом", - считает Гукасян.

Пашинян не станет обращаться за поддержкой к международному сообществу, полагает он. "Пашинян разделяет ответственность за эскалацию на линии соприкосновения. Армения поддерживает Россию в стремлении сорвать предложения, которые посредники Минской группы сделали сторонам конфликта на недавней встрече в Париже. Точно также власти Армении повели себя во время осенней войны и не стали обращаться в международные структуры. В Армении сегодня коллаборационистское правительство, которое принимает решения, исходящие из интересов противника", - подчеркнул политолог.

Общество, в свою очередь, также пассивно, единственные акции проводит Национального демократического полюс, однако говорить о внутреннем протесте пока преждевременно, заключил Гукасян.

В Ереване 9 ноября на митинге, в котором приняло участие около 1200 человек, представители "Национального демократического полюса" негативно оценили роль России в карабахском конфликте. "Это сдача армянских земель Азербайджану, ввод российских войск, к чему 30 лет стремилась Россия. Именно с этой целью Россия помогла Баку напасть на Армению. Ввод российских войск в Арцах не что иное, как оккупация, благодаря чему армянские силы были выведены оттуда. Через пять лет Азербайджан откажется от российских войск, поэтому Арцах либо плавно будет Россией передан Азербайджану, либо вновь будет подвергнут этнической чистке", - заявил на акции член "Полюса" Айк Мартиросян,

Политический обозреватель Наира Айрумян разделяет мнение, что целью дестабилизации на линии соприкосновения и согласия на демаркацию и делимитацию является выход из процесса урегулирования конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ.

"То, что до сих пор Армения не давала согласия на демаркацию и делимитацию, связано с тем, что Ереван пытался удержать вопрос статуса Арцаха в повестке дня. Но ситуация изменилась. Если судить по азербайджанским СМИ и комментариям азербайджанских политологов, Москва, используя вооруженные инциденты, смогла "уговорить" Армению отложить вопрос Арцаха на неопределенный срок. Армянскому обществу власти так и преподнесут, что от вопроса статуса не отказываемся, а откладываем его на время. Такие намеки Пашинян уже сделал, заявив, что демаркация и делимитация не имеют отношения к Арцаху", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

При этом заявления премьера и главы МИД отличаются, добавила политобозреватель. "16 ноября министр иностранных дел Арарат Мирзоян, принимая иностранных послов, заявил, что вооруженные инциденты не могут стать для Армении причиной затягивания со статусом Арцаха, что Армения и впредь будет отстаивать как суверенитет Армении, так и право народа Арцаха на самоопределение", - отметила Айрумян.

Соглашение о демаркации и делимитации вытеснит США и Францию, и поставит крест на Минском формате, подчеркнула она.

"Кроме того, это вызов Армении, ее суверенности. Однако международное сообщество не станет вмешиваться, если Армения не обратится за помощью. Запад будет заинтересован только в том случае, если Армения обратится, как полагается государству, причисляющему себя к европейской семье. Тогда решение проблемы станет делом Запада. А сейчас, когда Армения и ее коллаборационистский режим добровольно соглашается с планом России и Турции, в глазах Запада Армения и Азербайджан оказываются на одинаковой плоскости", - считает политобозреватель.

По ее мнению, заявление секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна было шантажом армянского общества. "Этим власти стремились успокоить общество, ввести его в заблуждение, потому что никто не собирался ни к кому не обращаться. Единственное, к кому армянские власти могли обратиться - это к Москве", - отметила Айрумян.

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