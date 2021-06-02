Азербайджанские аналитики исключили неточности на картах Генштаба СССР

02 июня 2021, 07:14

Утверждения, что карты Генштаба СССР не подходят для проведения делимитации границы Азербайджана с Арменией, несостоятельны, так как граница между республиками времен СССР признана ООН, считают опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 мая армянская сторона сообщила, что азербайджанские военные продвинулись вглубь Сюникской области Армении и попытались закрепиться в районе Черного озера. Официальный Баку заявил, что азербайджанские пограничники всего лишь меняли дислокацию в граничащих с Арменией Лачинском и Кельбаджарском районах. 14 мая Армения направила официальное заявление в Организацию договора о коллективной безопасности в связи с проникновением азербайджанских военных на территорию страны, а Пашинян попросил о военной помощи президента России Владимира Путина. Карты, созданные в СССР, не позволяют однозначно установить границы Армении и Азербайджана в районе Черного озера в Сюникской области, отметили ранее специалисты по Кавказу.

По итогам боевых действий в зоне карабахского конфликта в 2020 году на восточной границе Сюникской области Армении появились азербайджанские пограничные посты. Граница прошла по трассе Горис – Капан, часть жителей Армении вынуждена была покинуть свои дома. Азербайджан неоднократно заявлял, что проводит работы по определению границы, однако власти Армении настаивают, что сейчас определяются лишь зоны фактического контроля двух стран, а официально процесс демаркации может начаться только после установления дипломатических отношений.

Карты Генштаба СССР имеют различные масштабы, как малого, так и крупного, напомнил директор агентства Turan Мехман Алиев. "Я служил в Советской Армии в Закавказском военном округе. Мы на учениях использовали топографические карты местности, утвержденные Генштабом СССР", – сказал Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

Он напомнил, что после завершения 44-дневной Карабахской войны также на основе карт СССР и по системе GPS были обозначены линии разграничения, и в частности в районе Зодского золоторудного месторождения в Кельбаджарском районе и на юге – Губадлинском и Зангиланском районах. "Армения тогда почему-то не возражала. Видимо, сейчас Армения <…> пытается сохранить за собой определенные позиции, посредством вовлечения внешних игроков",– считает Алиев.

Делимитация является лишь уточнением границ, добавил он. "ООН признала границы Азербайджана и Армении в тех рубежах, которые существовали во времена СССР. Государственная граница должна проходить по этой линии, с некоторыми уточнениями во время делимитации и последующей демаркации", – сказал аналитик.

Процессу делимитации и демаркации должно предшествовать взаимное признание Азербайджаном и Арменией территориальной целостности друг друга. После этого должен проходить процесс делимитации на карте и демаркации на местности, подчеркнул Алиев.

Он также исключил отказ Азербайджана от обсуждения вопроса о границе. "Как раз Россия после мирного соглашения от 9 ноября 2020 года предложила исходить при разграничении рубежей двух государств на основе их административных границ во времена СССР и карт генштаба ВС Союза. Повторюсь, на основе этих карт уже стороны заняли пограничные позиции частично в Кельбаджаре, а также в Губадлы и Зангилане. С другой стороны, Баку и Москва выступают за скорейшее решение этого вопроса в свете запуска Зангезурского транспортного коридора, который оживит региональные связи и деятельность РАО "Российские железные дороги" в Армении", – сказал Мехман Алиев.

Согласно международной практике, границы определяются по природным объектам – вершинам гор, рекам и озерам, отметил бывший замминистра национальной безопасности Азербайджана, руководитель общественной организации "Евроатлантический совет" Сульхаддин Акпер.

В случае с Азербайджаном и Арменией административные границы были определены еще в Советское время, и сейчас предстоит их уточнение. В советское время были разные карты, в которых границы были обозначены зачастую по-разному, добавил он.

"Поскольку СССР в то время был единым государством, в хозяйственной деятельности границы были условными. Поэтому жители Армении, к примеру, могли пользоваться пастбищами в Азербайджане. На картах пастбищ эти земли могли указываться как армянские. Однако на официальных административно-политических картах границы были обозначены по-другому. К этому надо подходить с данной точки зрения", – сказал Акпер корреспонденту "Кавказского узла".

В качестве примера он привел определение принадлежности сел Урьян-Оба и Храх-Оба на границе Дагестана с Азербайджаном. "После распада СССР местные жители хотели быть в составе России. Но стороны нашли решение этой проблемы. Жителям было предложено либо принять гражданство Азербайджана, либо уехать. Большинство предпочло второй вариант и Азербайджан с Россией спокойно решили проблемы делимитации и демаркации на границе. То есть при определении границы люди исходили не из реалий землепользования, а административных карт времен СССР", – подчеркнул Акпер.

Именно этот принцип Азербайджан будет отстаивать и при делимитации и демаркации границ с Арменией, считает он.

Делимитация означает не определение, а уточнение границ, отметил также бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров. Административные границы между Азербайджаном и Арменией, как и между другими республиками бывшего СССР, были определены в 1950-1960 годах. После распада СССР границы между бывшими республиками стали межгосударственными. Новые независимые государства проводили делимитацию и демаркацию на основе карт СССР, пояснил Зульфугаров.

Используя рубежи этих границ Армения не признавала территориальную целостность Азербайджана. С точки зрения собственной безопасности Азербайджан вправе контролировать те позиции, которые могут потенциально угрожать ему, полагает дипломат. "Азербайджан имеет моральное право выдвинуть территориальные претензии к Армении", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Схожее мнение высказал аналитик в области международного права Фархад Мирзоев. "[Границы между союзными республиками] были определены в соответствии с бытующим в международном праве принципом uti рossidetis juris – "чем владеете, тем и владейте", который продолжает действовать и в отношении международных границ теперь уже независимых государств", сказал Мирзоев корреспонденту "Кавказского узла".

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. С информацией об осеннем обострении карабахского конфликта можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".