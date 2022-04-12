Военные эксперты оценили появление поста миротворцев на горе Караглух

12 апреля 2022, 02:42

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Появление поста миротворцев на горе Караглух не является гарантией от удара со стороны Азербайджана, но дает российским военным позиционное преимущество, которое имеет сдерживающую роль, считают армянские военные аналитики. Азербайджанские военные эксперты расценили установку этого поста как результат компромисса между Россией и Азербайджаном.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта из-за обстрелов жители сел Храморт были эвакуированы. После 15 марта жители стали возвращаться в свои дома, но 24 марта Нагорный Карабах заявил, что азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения в Аскеранском районе, а из общин Парух и Храморт были эвакуированы женщины и дети. В тот же день Баку отверг обвинения в нарушении границы. Большая часть эвакуированных семей обосновались у родных и знакомых. Жители общины Храморта заявили, что планируют вернуться в село, если власти Нагорного Карабаха и российские миротворцы дадут гарантии безопасности. Жизнь в Парухе и Храморте небезопасна, так как часть горы Караглух остается у азербайджанских военных, указали они. Для обеспечения безопасности жителей двух сел в Аскеранском районе пост российских миротворцев размещен на горе Караглух, сообщил 9 апреля президент Нагорного Карабаха.

Минобороны России 27 марта сообщило, что после переговоров Азербайджан вывел свои военные подразделения с территории в районе карабахского села Фурух (азербайджанское название села – Фаррух, армянское – Парух). Однако Минобороны Азербайджана опровергло эту информацию, сообщив, что военные остаются на своих позициях.

Армянские эксперты указали на сдерживающую роль российского поста на горе Караглух

Российский пост, размещенный на горе Караглух в месте, где ранее была армянская боевая позиция, не сможет гарантировать безопасность, если Азербайджан решится на удар, заявил на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла" отставной офицер армянской армии.

По его словам, географически гора Караглух почти равноудалена от сел Парух и Храморт, между которыми несколько километров расстояния. "Парух расположен с одной части подножья горы, Храморт - с другой", - пояснил он.

Согласно данным Google Earth, село Парух расположено приблизительно в полутора километрах от горы Караглух, а село Храморт – почти в двух километрах.

Безопасность мирного населения возможна лишь в случае, если азербайджанские войска покинут высоту, без этого российские войска на этом участке не в состоянии обеспечить безопасность, добавил отставной офицер.

"Дорогу на село Парух контролируют азербайджанские подразделения, но они не создают проблем передвижению российских войск. Парух остался в тылу азербайджанских войск. Дорога в село Храморт хоть и контролируется армянской стороной, но просматривается с азербайджанских позиций, расположенных на высоте. Кроме того, близ села расположены азербайджанские войска, что также создает угрозу безопасности", - отметил он.

У российских военных есть позиционное преимущество для оперативного воздействия, считает бывший военный. "Присутствие на данной высоте позволяет им при необходимости быстрее реагировать на ситуацию", - сказал он.

Гора Караглух - доминирующая высота, которая позволяет контролировать глубину во всех направлениях, заявил корреспонденту "Кавказского узла" военный эксперт Мгер Акопян.

Он считает, что российский военный пост на горе Караглух играет сдерживающую роль. Однако, по его словам, это обстоятельство относительное, так как если позиции России на международной арене пошатнутся, азербайджанская сторона обязательно воспользуется этим и спровоцирует новую эскалацию.

"Гарантировать безопасность российский пост не может, так как если Азербайджан решится на удар, то присутствие российского контингента его не остановит", - отметил Акопян.

Азербайджанские эксперты сочли появление поста миротворцев компромиссом между Москвой и Баку

Появление поста российских миротворцев на высоте, которую армяне называют Караглух, не влияет на позиции азербайджанской армии, занятые в конце марта на горной гряде Фаррух, сказал корреспонденту "Кавказского узла" военный эксперт, бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде.

По его словам, на сегодняшний день азербайджанская армия на этой гряде занимает позиции непосредственно на горе Фаррух, горе Йеддихырман, безымянных высотах 837, 1050 и 1145 (числа показывают высоту над уровнем море, - прим. "Кавказского узла"), что позволяет обеспечивать визуальный и, если понадобится, огневой контроль над селами Фаррух (армянское название Парух), Пирляр ( армянское название Храморт), Ханабад (Хнапат), городом Аскеран и некоторыми другими населенными пунктами.

Эти населенные пункты находятся левее высот, занятых азербайджанской армией. Пост же, установленный миротворцами, располагается правее и западнее от азербайджанских позиций - на следующей горной гряде.

"С военной точки зрения расположения российского поста для обороны сел Фаррух и Пирляр ничего не дает. Другой вопрос, что российские миротворцы расположены также в самом селе Фаррух, но под визуальным контролем азербайджанских военных. На сегодняшний день у Азербайджана нет военных задач в отношении этого села. Азербайджанская армия, собственно, пошла и заняла эти высоты из-за того, что армянские вооруженные формирования в нарушение трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года не только не покинули территории Азербайджана, но и стали возводить здесь военные укрепления, создающие потенциальные угрозы азербайджанским населенным пунктам в Агдамском районе и водохранилищу Хачинчай", - пояснил Исазаде.

Отвечая на вопрос о том, насколько соответствует трехстороннему заявлению создание российскими военными поста на горе Караглух, Исазаде сказал, что согласно трехстороннему заявлению российские миротворцы должны были по прибытии встать между азербайджанскими и армянскими военными.

"Но в случаях с Агдамским, Кельбаджарским и Лачинским районами армянские военными должны были уйти. В таком случае, возникал вопрос - на каких линиях должны были быть размещены российские миротворцы после продвижения на эти территории азербайджанских военных. Трудности возникали в связи с тем, что новое административно-территориальное деление Азербайджана не совпадало с границами районов советского времени", - отметил военный эксперт.

К примеру, территория бывшего Мардакертского района Нагорно-Карабахской автономной области была поделена между Кельбаджарским, Тертерским и Агдамским районами. То же самое касалось и Аскеранского района, который в новом делении Азербайджана является Ходжалинским районом, рассказал он.

"Поэтому места размещения российских миротворцев определялись по ходу в результате технических переговоров. В то же время, согласно пункту 4 трехстороннего заявления, армянские вооруженные силы должны быть вовсе выведены с территории Азербайджана. Российские миротворцы пока в полной мере не обеспечили этот пункт. Кроме того, Азербайджан действует на своей международной признанной суверенной территории и какие-либо претензии по передислокации войск к Баку не могут быть", - сказал Исазаде.

"Конечно, с военной точки зрения, размещение российского поста создает препятствия для азербайджанской армии. Любое препятствие в реализации задачи по восстановлению полного контроля Азербайджана за своей суверенной территорией создает трудности и угрозы для азербайджанской армии. Однако есть и политическая сторона вопроса, и она заключается в решении этой задачи мирными средствами, и российские миротворцы призваны способствовать этому. С данной точки зрения, миротворцы могут выполнять разъединительные функции", - сказал Исазаде.

Отвечая на вопрос о том, возможны ли угрозы азербайджанским военнослужащим со стороны поста, занятого российскими военными, Исзааде заявил, что не исключает вероятность инцидентов.

"Армянские сепаратисты заинтересованы в столкновении азербайджанских и российских военных с целью втягивания Москвы в конфликт против Азербайджана. Они могут устраивать новые провокации, стрелять из-за спины российских миротворцев. Но, думаю, действия азербайджанских военных будут сдержанными. Они будут информировать российское командование. Если это не возымеет действия, возможны точечные удары по позициям армянских вооруженных формирований. Вообще же Азербайджан будет дипломатическими методами настаивать на полном выводе армянских военных из региона. Если есть российские миротворцы, то в нахождении армянских сил нет необходимости. Все предыдущие инциденты возникали именно из-за стремления армянских военных не покидать регион, создавать новые военные укрепления в расчете на военный реванш в будущем", - отметил Исазаде.

Глава НПО "Военные офицеры" Тельман Абилов считает, что создание нового российского поста, скорее всего, является компромиссом для миротворцев со стороны Азербайджана.

"Передислокация азербайджанских военных и занятие ими ряда стратегических высот вызвало недовольство у российской стороны и даже вылилось на плоскость публичных заявлений. Российский миротворческий контингент обвинил Азербайджан в нарушении условий трехстороннего заявления и потребовал отвода войск. Баку обосновал свою позицию как раз действиями указанного документа и отказался покидать высоты. Но во избежание дальнейшей эскалации азербайджанские военные не стали возражать против создания российского поста на остающейся последней высоте на этом направлении. Отсутствия контроля над данной высотой для азербайджанских военных не создает никаких проблем в обзоре над обширными территориями, охватывающими Фаррух, Пирляр и Аскеран. В данном случае важным является то, что Азербайджан отстоял уже занятые позиции", - сказал Абилов корреспонденту "Кавказского узла".

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На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения войны в 2020 году в Нагорном Карабахе. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий. .

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