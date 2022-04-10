Российские миротворцы создали пост на горе Караглух в Нагорном Карабахе

10 апреля 2022, 09:21

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Для обеспечения безопасности жителей двух сел в Аскеранском районе пост российских миротворцев размещен на горе Караглух, сообщил президент Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта из-за обстрелов жители сел Храморт были эвакуированы. После 15 марта жители стали возвращаться в свои дома, но 24 марта Нагорный Карабах заявил, что азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения в Аскеранском районе, а из общин Паруха и Храморта были эвакуированы женщины и дети. В тот же день Баку отверг обвинения в нарушении границы. Большая часть эвакуированных семей обосновались у родных и знакомых. Жители общины Храморта заявили, что планируют вернуться в село, если власти Нагорного Карабаха и российские миротворцы дадут гарантии безопасности. Жизнь в Парухе и Храморте небезопасна, так как часть горы Караглух остается у азербайджанских военных, указали они.

Минобороны России 27 марта сообщило, что после переговоров Азербайджан вывел свои военные подразделения с территории в районе карабахского села Фурух (азербайджанское название села – Фаррух, армянское – Парух). Однако Минобороны Азербайджана опровергло эту информацию, сообщив, что военные остаются на своих позициях.

Дислоцированные в Нагорном Карабахе российские миротворцы разместились на участке горы Караглух, сообщил президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян. Он также напомнил, что миротворцы дислоцированы и в селе Парух.

"Российские миротворцы размещены не только в Парухе, но и на участке Караглуха", - сказал Арутюнян, слова которого 9 апреля привели "Новости Армении".

По словам президента, на нескольких основных высотах и на самой высокой точке Караглуха находятся подразделения Армии обороны Нагорного Карабаха, Службы национальной безопасности, а также добровольцы. "На нескольких высотах [Караглуха] [также] есть азербайджанские военнослужащие", - привело слова Арутюняна издание News.am.

На сайте Минобороны России информации о размещении миротворцев на участке горы Караглух по состоянию на 09.00 мск сегодня нет.

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На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения войны в 2020 году в Нагорном Карабахе. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий. .



* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.