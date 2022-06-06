Армения направила в ЕСПЧ жалобу на действия Азербайджана

06 июня 2022, 15:29

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жалоба в связи с судебными процессами в отношении армянских военнопленных направлена в Европейский суд по правам человека, сообщил представитель Армении в ЕСПЧ и Международном суде ООН Егише Киракосян.

Как писал "Кавказский узел", в Европейский суд по правам человека поступили жалобы о нарушении прав 228 пленных жителей Армении и 13 оказавшихся в плену граждан Азербайджана, сообщил 4 февраля 2021 года суд. Он потребовал у властей двух государств предоставить информацию об этих людях. На встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 10 мая 2021 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку вернул Армении всех военнопленных, которые оказались в плену по итогам осеннего обострения карабахского конфликта, а также около 1600 тел погибших армянских военных. 25 мая Пашинян сообщил, что в азербайджанском плену остаются 39 граждан Армении, после этого власти Азербайджана возвратили на родину одного солдата, который попал в плен в апреле.

Власти Азербайджана не считают военнопленными граждан Армении, которые были задержаны после подписания соглашения о прекращения огня. По данным Баку, в Азербайджане содержатся 62 или 63 таких человека. Армянская сторона, в свою очередь, заявляет, что в Азербайджане удерживается около 200 пленных. 3 мая армянские правозащитники назвали имена 19 человек, которые, по их данным, были убиты в плену.

Ереван представил в Европейский суд по правам человека вторую межгосударственную жалобу против Азербайджана по поводу удерживаемых армянских военнопленных, сообщило сегодня издание Armenia Today.

Постоянный представитель Армении в ЕСПЧ и Международном суде ООН Егише Киракосян сказал, что жалоба касается незаконных судебных процессов, организованных в Баку в отношении армянских военнопленных. В ЕСПЧ представлены документы об их нарушенных правах и незаконном лишении свободы, пишет сегодня агентство "Новости Армении".

Исковое заявление уже принято в производство, ожидается, что в связи с жалобой в 2023 году состоятся публичные обсуждения, отмечается в публикации.

Напомним, 22 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в Брюсселе с президентом Совета Евросоюза Шарлем Мишелем. На встрече стороны договорились начать работу комиссии по делимитации границы, а также согласились с необходимостью приступить к разблокированию транспортного сообщения в регионе и обсуждать будущий мирный договор, отметил Совет Евросоюза. На следующий день после встречи Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании государственной комиссии по делимитации границы с Арменией. В этот же день Никол Пашинян подписал указ о создании аналогичной комиссии в Армении.

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