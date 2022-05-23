Комиссия по делимитации границы с Азербайджаном создана в Армении

23 мая 2022, 21:42

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян создал указом комиссию по вопросам делимитации границы с Азербайджаном и приграничной безопасности.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в Брюсселе с президентом Совета Евросоюза Шарлем Мишелем. На встрече стороны договорились начать работу комиссии по делимитации границы, а также согласились с необходимостью приступить к разблокированию транспортного сообщения в регионе и обсуждать будущий мирный договор, сообщил сегодня Совет Евросоюза. Распоряжение о создании государственной комиссии по делимитации границы с Арменией президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня по итогам встречи в Брюсселе.

Согласно опубликованной на официальном сайте правительства Армении информации, премьер-министр Армении Никол Пашинян создал комиссию по вопросам делимитации границы и приграничной безопасности с Азербайджаном и утвердил личный состав этой комиссии.

Председателем комиссии назначен вице-премьер Армении Мгер Григорян.

В состав комиссии вошли заместитель министра иностранных дел Мнацакан Сафарян, замминистра обороны Арман Саргсян, замминистра юстиции Григор Минасян, замминистра территориального управления и инфраструктур Оганес Аутюнян, заместители председателя Комитета кадастра Арам Гугарац, Нарине Авагян, представитель по международным правовым вопросам Егише Киракосян, заместитель НГШ ВС Аракел Мартикян, глава Департамента СНБ Давид Санамян, командир пограничных войск СНБ Арман Маралчян, начальник военно-географической службы ГШ ВС Сергей Петросян.

Напомним, 6 апреля в Брюсселе также состоялась встреча Алиева и Пашиняна. Они договорились создать двустороннюю комиссию по делимитации границ между странами и начать разработку мирного соглашения. 24 апреля министры иностранных дел Азербайджана и Армении согласовали параметры участников совместной пограничной комиссии, а также организации встречи рабочей группы по подготовке мирного договора.

Встреча Алиева и Пашиняна в апреле стала попыткой избежать эскалации конфликта, однако достигнутые договоренности не дадут гарантии прекращения инцидентов на границе, указали армянские аналитики. Работа комиссии по делимитации границы минимизирует риски военных столкновений, а уточнение границ откроет возможность разблокировки транспортных коммуникаций, предположили азербайджанские эксперты.

Материалы о приграничном конфликте Азербайджана и Армении собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ереван и Баку делят границы".

22 апреля Пашинян пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако 25 апреля в Армении начались массовые акции протеста, участники которых требуют не допустить пересмотра статуса Нагорного Карабаха и отправить в отставку Пашиняна и его правительство.

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