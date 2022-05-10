Азербайджан заявил о согласовании формата комиссий по делимитации границы

10 мая 2022, 12:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Возглавлять комиссии Азербайджана и Армении по вопросу делимитации границ будут заместители премьер-министров, сообщил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. Правительство Армении не отказалось от договоренностей по делимитации, несмотря на протесты оппозиции, подчеркнул замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля в Брюсселе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По итогам переговоров обе стороны договорились до конца апреля создать двустороннюю комиссию по делимитации границ между странами и начать разработку мирного соглашения. Встреча глав Армении и Азербайджана в Брюсселе стала попыткой избежать эскалации конфликта, однако достигнутые договоренности не дадут гарантии прекращения провокаций на границе. 8 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Франция и США выразили намерение прекратить общаться с Россией по вопросу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе в формате Минской группы ОБСЕ.

Процесс урегулирования карабахского конфликта проходит на основе так называемых "Мадридских принципов", которые были выдвинуты Минской группой (МГ) ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновлены в 2009 году. Странами-сопредседателями МГ ОБСЕ являются Россия, США и Франция. Азербайджан принимает "Мадридские принципы" с оговоркой, что Нагорный Карабах может быть только в составе Азербайджана, допуская его самую широкую автономию. Армения также признает основы "Мадридских принципов", но с противоположным условием.

Переговоры по делимитации границ должны проходить на высоком уровне, комиссии должны возглавить руководители уровня заместителя премьер-министра. сообщил сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. "Одной из договоренностей, достигнутых по итогам встречи в Брюсселе 6 апреля с участием президента Азербайджана, премьер-министра Армении и председателя Совета Европейского Союза, стало создание комиссии по делимитации границ. Первое заседание комиссии планировалось провести до конца апреля. После этого я провел два телефонных разговора с министром иностранных дел Армении. В ходе телефонных переговоров мы внесли предложения по составу комиссии", - привело его слова Report.

Переговорный процесс должен проходить на основе пяти пунктов, предложенных нами Армении, заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

"Мы исходим из того, что начинать процесс с какими-то предусловиями не целесообразно, это значит нарушение самого процесса.Несмотря на то, что в Армении есть определенные протесты со стороны оппозиции, тем не менее, правительство этой страны не отказалось от этого процесса. Что касается деятельности рабочих групп, то их деятельность в связи с разблокированием коммуникаций продолжается на уровне заместителей премьер-министров", - привело его слова Media.Az.

Как писал "Кавказский узел", акции неповиновения начались в Армении 25 апреля, а 1 мая оппозиционеры объявили о начале активной фазы протестов после того, как в Ереван пришли участники протестных шествий из четырех областей страны. Многотысячные акции протеста в столице ежедневно сопровождаются задержаниями. Активисты требуют не допустить пересмотра статуса Нагорного Карабаха и отправить в отставку премьер-министра Никола Пашиняна.

Азербайджану выгодно, если у власти в Армении сохранится правительство Никола Пашиняна, поскольку он привержен ранее принятым обязательствам в рамках трехстороннего заявления с участием России, считают опрошенные "Кавказским узлом" бакинские аналитики. Однако, по их мнению, и смена власти в Армении не несет серьезных угроз Азербайджану.

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Какие территории перешли под контроль Азербайджана по итогам войны 2020 года в Нагорном Карабахе можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил работу в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.