Баку и Ереван договорились о параметрах участников совместной пограничной комиссии

25 апреля 2022, 09:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении согласовали параметры участников совместной пограничной комиссии, а также организации встречи рабочей группы по подготовке мирного договора.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля в Брюсселе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По итогам переговоров обе стороны договорились до конца апреля создать двустороннюю комиссию по делимитации границ между странами и начать разработку мирного соглашения. Встреча глав Армении и Азербайджана в Брюсселе стала попыткой избежать эскалации конфликта, однако достигнутые договоренности не дадут гарантии прекращения провокаций на границе. 8 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Франция и США выразили намерение прекратить общаться с Россией по вопросу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе в формате Минской группы ОБСЕ.

Процесс урегулирования карабахского конфликта проходит на основе так называемых "Мадридских принципов", которые были выдвинуты Минской группой (МГ) ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновлены в 2009 году. Странами-сопредседателями МГ ОБСЕ являются Россия, США и Франция. Азербайджан принимает "Мадридские принципы" с оговоркой, что Нагорный Карабах может быть только в составе Азербайджана, допуская его самую широкую автономию. Армения также признает основы "Мадридских принципов", но с противоположным условием.

Главы МИД Азербайджана и Армении - Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян - в ходе телефонного разговора достигли согласия по вопросу "параметров участников совместной пограничной комиссии", сообщила сегодня пресс-служба МИД Азербайджана.

По данным ведомства, также Байрамов и Мирзоян договорились об организации в ближайшее время заседаний совместной пограничной комиссии рабочей группы по подготовке мирного договора.

Кроме того, Баку и Ереван договорились о продолжении шагов в гуманитарной сфере, сказано в сообщении МИД Азербайджана, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Ранее, 23 апреля, в ходе телефонного разговора с президентом Совета Евросоюза Шарлем Мишелем глава Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что в соответствии с итогами Брюссельской встречи азербайджанская сторона определила составы национальной комиссии по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы и делегации по подготовке мирного договора между двумя странами.

Азербайджан готов к переговорам с противоположной стороной в формате "Баку-Ереван", привела слова Алиева его пресс-служба. По мнению президента, "важно взять за основу пять принципов, представленных Азербайджаном для переговоров по мирному договору".

Президент Мишель отметил, что и впредь будет продолжать усилия с целью нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и обеспечения устойчивого мира в регионе Южного Кавказа.

В ходе беседы было одобрено намерение Европейского Союза оказать Азербайджану поддержку в целях разминирования и прояснения судьбы около 4000 азербайджанцев, считающихся пропавшими без вести после первой армяно-азербайджанской войны.

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Какие территории перешли под контроль Азербайджана по итогам войны 2020 года в Нагорном Карабахе можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил работу в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.