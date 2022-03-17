Армянская оппозиция потребовала от США и Франции повлиять на ситуацию в Нагорном Карабахе

17 марта 2022, 01:57

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Жители Нагорного Карабаха находятся на грани гуманитарной катастрофы в связи с повреждением газопровода на азербайджанской территории, а приграничные села подвергаются обстрелам, заявили представители Национально-демократического полюса на акции в Ереване. Они потребовали от США и Фрaнции принять меры в отношении Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 10 марта депутаты Национального собрания и МИД непризнанной республики заявили, что обстрелы населенных пунктов Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана держат в напряжении людей. Они призвали международное сообщество дать оценку действиям Азербайджана и признать право Нагорного Карабаха на независимость. 12 марта в Степанакерте участники акции обратились к международному сообществу и России с требованием повлиять на поведение Азербайджана. 16 марта на акции у здания правительства Армении вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха потребовали возобновить переговоры с Азербайджаном об урегулировании карабахского конфликта. Неправительственные организации заявили, что международное сообщество сосредоточено на событиях в Украине и не обращает должного внимания на надвигающуюся гуманитарную катастрофу в Нагорном Карабахе. Омбудсмен Нагорного Карабаха потребовал от международного сообщества отреагировать на действия Азербайджана.

Жители Нагорного Карабаха с 8 марта живут без газа, отопления и горячей воды, так как на подконтрольной Азербайджану территории поврежден газопровод. Достичь договоренности о его ремонте пока не получается. Обстрелы, психологическое давление, отсутствие условий для нормальной жизни приводят к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Из-за отсутствия газа жителям сел пришлось покупать дрова для отопления домов и приготовления пищи.

Национально-демократический полюс ("Полюс") провел акцию в Ереване "в связи с гуманитарной катастрофой в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха)". Мероприятие было организовано перед посольствами США и Франции как стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ с требованием вмешаться в ситуацию и предотвратить гуманитарную катастрофу в непризнанной республике, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" член "Полюса" Маргарита Садоян.

Она зачитала письмо послу США в Армении Лин Трейси, в котором содержится призыв обратить внимание на ситуацию в Нагорном Карабахе. "Пока цивилизованный мир сплотился против угрозы ядерной войны, воссоздания нового Союза и во имя демократии, армянский народ, прошедший через жестокую войну в 2020 году, продолжает оставаться под угрозой смерти", - говорится в письме "Полюса".

24 февраля началась спецоперация российских войск на Украине. В чем суть спецоперации, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Единственный газопровод, идущий из Армении в Нагорный Карабах поврежден, ведутся обстрелы населенных пунктов, на людей оказывается психологическое давление, мирных жителей близ линии соприкосновения призывают покинуть дома, указано в письме.

"Армянская власть не только не предпринимает никаких шагов противостоять этому [...] армянская власть не принимает поддержку Запада", - говорится в письме "Полюса".

Политический союз в письме призывает США и Францию принять меры, чтобы Азербайджан не предпринимал агрессивных действий в отношении Нагорного Карабаха. Оппозиционеры также потребовали "исключить Россию из состава Минской группы ОБСЕ, а карабахский конфликт вернуть в формат Минской группы". Кроме этого "Полюс" потребовал не допустить влияния Турции на карабахский вопрос и на Армению в целом, а также не допустить, чтобы в деле налаживания армяно-турецких отношений Турция выдвигала какие-либо предусловия.

Тот же текст был зачитан перед посольством Франции и передан послу Франции в Армении, сказала Садоян.

"Неслучайно, что "Полюс" собрался на акцию именно 16 марта. Именно в этот день в 1921 году в Москве был подписан "Московский договор" РСФСР с кемалистской Турцией "о дружбе и братстве"", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" участник акции Ваге Гаспарян.

Он опасается, что подписание армянскими властями мирного договора заверит нынешний статус-кво. "Это не реальный будет мирный договор, ни о каком мире не может быть и речи. Это капитуляция и потеря суверенитета", - считает он.

Тандем, в который входит Россия, Турция и Азербайджан, спешит, поскольку "нынешнее геополитическое развитие в пользу армян, и Азербайджан и Турция понимают, что могут лишиться поддержки Москвы", - предположил Гаспарян.

Напомним, полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

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Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".