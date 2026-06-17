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11:10, 17 июня 2026

Суд смягчил наказание Евгению Самонову

Иван Таценко и Евгений Симонов в зале суда. Фото: opskuban / T.me

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Кировской области заменил осужденному за пытки кубанскому силовику Евгению Самонову содержание в колонии на исправительные работы.

Как информировал "Кавказский узел", в мае 2025 года суд признал полицейских Евгения Самонова и Ивана Таценко виновными в избиении Федора Валько. 4 февраля стало известно, что они отправлены в колонию в Кировской области.

Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области принял решение заменить Евгению Самонову лишение свободы на принудительные работы. Против смягчения наказания выступила прокуратура, но администрация колонии предоставила Самонову хорошую характеристику, и суд встал на его сторону, сообщила сегодня Команда против пыток*.

"После приговора [Самонов] не сделал ничего, чтобы возместить ущерб и загладить вред, причиненный потерпевшему. Только такие действия могли бы объективно свидетельствовать о признании своей ответственности и искренности раскаяния", – сказано в сообщении.

Напомним, сторож из хутора Прикубанского Федор Валько в августе 2023 года был задержан полицейскими по подозрению в краже с завода. Добиваясь признания, силовики избили его, в том числе стулом, до потери сознания. Врачи диагностировали у него перелом отростков трех позвонков, ссадины, кровоподтеки и кровоизлияние в глаз. В декабре 2023 года Валько рассказал, что спустя четыре месяца последствия избиения мешают ему работать.

Участковый Самонов получил четыре года лишения свободы, а оперуполномоченный Таценко – 3,5 года лишения свободы. Оба отказались признать свою вину и утверждали, что нанесли Валько травмы неумышленно. Суд объяснил мягкий приговор тем, что у подсудимых не было "желания причинить особые страдания потерпевшему". Правозащитники сочли трактовку суда ошибочной, указав, что он "исключил пытки из обвинения".

"Комитет против пыток" ранее был внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Юристы организации создали "Команду против пыток".

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* "Команда против пыток" создана юристами, ранее работавшими в "Комитете против пыток", который был внесён в реестр иностранных агентов. В июне 2022 года "Комитет против пыток" был ликвидирован. 23 августа 2023 года "Команда против пыток" была внесена/добавлена Минюстом в реестр иностранных агентов задним числом.

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Автор: "Кавказский узел"

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