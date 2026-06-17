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16:39, 17 июня 2026

Боец из Северной Осетии убит в военной операции

Солтан Батыров. Скриншот фот из Telegram-канала администрации Дигорского района от 17.06.26, https://t.me/amsdigorskiyrayon/8681

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Солтан Батыров убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 589 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 12 июня власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине не менее 588 бойцов из Северной Осетии.

Житель села Дур-Дур Солтан Батыров убит в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Дигорского района. Подробности биографии бойца и обстоятельства гибели в сообщении не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 589 бойцов из Северной Осетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ранее о смерти участника СВО из Дигорского района стало известно 16 марта. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит  житель села Дур-Дур Заур Рамонов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.

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Автор: "Кавказский узел"

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